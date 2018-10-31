Бюст Святому Государю Императору Николаю II Александровичу открыли в Садгороде

21 октября 2018 года в Праздник обретения Чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в посёлке Садгород Самарской области, на территории храма Святых Царственных Мучеников, по благословению епископа Отрадненского и Похвистневского Преосвященнейшего Виктора, состоялось торжественное открытие и освящение бюста Святому Государю Императору Николаю Второму Александровичу.

В присутствии Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая, привезённой из Москвы, ветераны боевых действий Евгений Федоров и Андрей Колчин торжественно разрезали ленту, настоятель храма иерей Евгений Видяев и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков сняли Императорский штандарт с монумента под гимн «Боже, Царя храни!»

Отец Евгений Видяев совершил чин освящения и окропил бюст Государя святой водой.

Далее слово было предоставлено представителям органов власти района и посёлка Садгород, руководителю Садгородского местного отделения ВООВ «Боевое Братство» Ларисе Колчиной, ветеранам боевых действий, представителям православной общественности.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков поздравил всех участников торжества с открытием нового памятника Государю Императору, в который вмонтирована капсула с землёй из шахты на Ганиной Яме, где уничтожались тела Святой Царской Семьи и Их верных Слуг, и вручил Юбилейные Грамоты в честь 400 — летия воцарения Дома Романовых и памятные Царские медали тем людям, которые потрудились в благом деле установки памятника Государю.

Бюст Государя Императора Николая Второго Александровича создан в Москве по проекту известного русского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Михайловича Клыкова на народные пожертвования и установлен на территории храма Святых Царственных Мучеников посёлка Садгород по инициативе Садгородского местного отделения ВООВ «Боевое Братство».

Все участники торжественной церемонии получили памятные подарки.

Садгородское отделение «Боевое Братство» выразило искреннюю благодарность и сердечную признательность начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову за помощь и поддержку в установке бюста Святому Царю — Мученику Николаю Второму в Садгороде.