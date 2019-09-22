Бюст Святому Государю Императору Николаю Александровичу открыли в Кинешме

17 июля Русская Православная Церковь чтит память святых Царственных страстотерпцев. В храме святых Царственных страстотерпцев д.Еремино Заволжского района состоялось архиерейское богослужение.

Верующие прибыли из разных уголков страны, чтобы помолиться угодникам Божиим и почтить их память. По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход.

Знаменательным событием стало освящение бюста Царя-страстотерпца Николая.

Преосвященному Владыке сослужили: секретарь Епархиального управления иерей Роман Посыпкин, благочинный Заволжского округа протоиерей Павел Сажин, благочинный Лухского благочиния иерей Евгений Галкин, игумен Ювеналий (Лепешкин), протоиерей Петр Влащенко, иеромонах Мелитон (Присада) клирики прихода: иерей Николай Семизоров, иерей Анатолий Федоров, иерей Дионисий Сигаев.

Бюст установлен рядом с храмом Царственных Страстотерпцев, возведённом в прошлом году в Ерёмино и освящённом в ночь с 16 на 17 июля — день столетия со дня злодейского расстрела Августейшей семьи вместе с преданными слугами.

Благочинный Заволжского округа протоиерей Павел Сажин с помощниками и благотворителями приложили немало усилий по увековечиванию памяти Царя-страстотерпца, и установка его бюста стала ещё одним доказательством возрождения исторической памяти в нашем народе.

Рассказывает протоиерей Пётр Влащенко:

«Бюст св. Государя Императора Николая Второго Александровича проработан на основе дореволюционного бюста Государя, привезённого из Крыма, и выполнен в московской творческой мастерской Николаем Андреевичем Клыковым, внуком прославленного Русского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Михайловича Клыкова.

Бюст был изготовлен по заказу региональной общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» (Москва) и передан в дар Кинешемской епархии.

Бюсты Святому Царю Николаю были установлены во многих городах России и Зарубежья: Москве, Владивостоке, Курске, Тамбове, Тобольске, Крыму, Волгоградской области, других городах России, а также в Нью-Йорке, Мельбурне, Мессине.

Далее планируется установить памятники Императору Николаю Второму в крайних географических точках России — Калининграде (Романов — на — Балтике), Мурманске, Южном Урале, других городах России и Зарубежья».

В адрес начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Смыкова поступило благодарственное письмо от настоятеля Крестовоздвиженского прихода протоиерея о. Павла Сажина, на территории которого был установлен памятник Святому Царю:

«Уважаемый Игорь Евгеньевич!

От всего прихода благодарим Вас за преподнесенный дар, как видимый знак Императорского присутствия на нашей земле.

Бюст Государю Императору Николаю Александровичу установлен напротив вновь выстроенного храма в честь Царственных Страстотерпцев в д. Еремино на месте земных подвигов местнопочитаемого блаженного инока Николая (Тихомирова).

Желаем Вам от Господа обильных милостей, Покрова Царицы Небесной и молитвенного предстательства Святых Царственных Страстотерпцев пред Господом за Вас и Ваших близких на многая и благая лета!»