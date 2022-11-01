Текущий сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи Вооружённых сил

🔹 «С 1 октября на четыре процента повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19 с половиной процентов», – сказал Министр обороны.

🔹 По его словам, «показатель заключённых государственных контрактов на сегодня составляет 98 процентов». «Работа по контрактации завершается до 1 декабря», – сообщил Министр обороны РФ.

🔹 «Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», – сказал Сергей Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов министерства обороны РФ в 2022 году.

🔹 Министр отметил, что «обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик».

🔹 В ходе совещания предстоит обсудить, «на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами» добавил глава военного ведомства.