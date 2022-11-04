Будущее русофобских режимов на постсоветском пространстве определилась. Уже сегодня никому не нужно их воспроизводство,а предложить что-либо конкурентоспособное на внешнем рынке они не в состоянии. Собственных сил настоять на справедливости у них нет, равно как и нет сил защитить себя от прямого грабежа и прямых реквизиций со стороны сильных мира сего.

Они нужны, чтобы стать кладбищем опасных отходов, источником рабской биомассы. Им, как стоящим в самом низу пищевой цепи, оставят самые никчемные объедки. Их пока прикармливают, как псов, чтобы гавкали на Россию. Трудно понять, зачем эти псевдогосударственные образования нужны были опекавшим их советским людям со многими филантропическими странностями, но легко понять, что сегодня они вообще никому не нужны.