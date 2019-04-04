Будь здоров! На набережной Волги состоится фестиваль здоровья

«Здоровье для всех!» — девиз Всемирного Дня здоровья 2019 года. 71 год назад он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения. Начиная с прошлого – 2018 года ВОЗ решила уделить особое внимание теме охвата качественными медицинскими услугами всего населения земного шара. В рамках Всемирного Дня здоровья в Российской Федерации со 2 по 8 апреля 2019 года пройдет Всероссийская акция «Будь здоров!». Цель акции — содействие укреплению общественного здоровья РФ. Астраханский регион примет в ней активное участие. Координатором мероприятий в рамках акции от министерства здравоохранения Астраханской области выступает Центр медицинской профилактики.

7 апреля с 10.00 до 13.00 в отеле «Азимут» и на территории, прилегающей к нему, состоится городской фестиваль здоровья «Активность – путь к долголетию». Главные организаторы – специалисты Центра медицинской профилактики — на данной площадке постарались создать масштабное разнопрофильное медицинское пространство, на котором каждый посетитель смог бы найти отклик на свою проблему. Здесь пройдут Школы здоровья по культуре питания, двигательной активности, профилактике онкологических заболеваний молочных желез. Состоятся консультации онкологов-маммологов, терапевтов, врачей по медицинской профилактике, психологов. Около «Азимута» расположатся мобильнее комплексы медицинских учреждений областного центра, оборудованные современной техникой: УЗИ-аппаратом, маммографом, флюорографом. Логистику пациентов по открытому пространству фестиваля будут осуществлять волонтеры-медики. Праздничное настроение обеспечат музыкальные номера астраханских артистов.