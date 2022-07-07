Политика

“Британский корабль” идет на … (Ю)г?

Автор:
Борис Джонсон
Борис Джонсон

Главный друг Зеленского Боря Джонсон в большой беде. И надо же было Крису Пинчеру, нажравшись, приставать к… мужикам?

Теперь это не просто сэкс-скандал с изюминкой, а главное оружие против Бориса Джонсона и его политические противники не хотят оставить ему никакого шанса на спасение.

После того, как один из сотрудников британского МИДа сообщил прессе, что Боря, продолжал “толкать” Криса наверх, даже зная о его сомнительных похождениях, против соратника выступила даже часть Консервативной партии. Три министра действующего кабинета уже в знак протеста подали в отставку. Также поступают и те политики консерваторы, которые считают, что Джонсон должен уйти в отставку и не подставлять партию.

И это таки действительно может случится. И тогда главный союзник Вовы Зе, утонет. Как там говорят на Украине: “британский корабль иди на …”

“Куда, куда, на … Юг” вы сказали? Ну да, на Юг. Туда ему и дорога…. На помойку истории)))

Юрий Подоляка

СтраныВеликобритания
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