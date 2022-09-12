Британская разведка о ходе наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях:

– Перед лицом наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей подконтрольной Харьковской области к западу от реки Оскол.

– В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона.

– На юге, недалеко от Херсона, Россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта.

– Импровизированный плавучий мост, возведение которого Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

– Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общего операционного плана России. Большая часть сил РФ в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям.

“И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится”, – считают в минобороны Британии.