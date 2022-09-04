Британская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за экономического кризиса

Полиция Великобритании разработала список экстренных мер реагирования, так как этой зимой ожидаются массовые нарушения правопорядка и многочисленные митинги недовольных граждан.

“Руководители полиции составляют планы действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания правопорядка в условиях ужесточения экономического кризиса”, — пишет британское издание The Times со ссылкой на внутренние полицейские документы.

Неудивительно что британская полиция готовится к массовым протестам.

В целях энергосбережения:

– Британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail.

“Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30”, – пишет издание.

– 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.

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