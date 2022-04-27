Горячие точки

Брифинга Минобороны России на 27 апреля

Автор:
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков

Главное из брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля:

— ракетами «Калибр» морского базирования на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для ВСУ;

— ВКС России за ночь поразили 59 военных объектов Украины.

Среди них:

50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах Червоного, Долгенького, Пашкова и Весёлого;

ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска;

уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей;

— ракетными войсками и артиллерией за ночь выполнены 573 огневые задачи.

Поражено:

432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника;

67 артиллерийских позиций;

две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов;

— российские средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасная, Пролетарское, Трудолюбовка;

в районе Колесниковки и Красного Лимана сбиты два Bayraktar TB2;

над Ильичёвкой сбита украинская ракета «Точка-У».

СтраныРоссия Украина
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