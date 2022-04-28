Брифинга Минобороны о спецоперации за 28 апреля

Главное из вечернего брифинга Минобороны о спецоперации на 28 апреля:
— высокоточными ракетами поражено 38 военных объектов Украины.
Уничтожено:
три пункта управления,
22 опорных пункта формирований националистов,
семь районов сосредоточения живой силы и военной техники,
шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенкова;
— российская авиация поразила 76 военных объектов Украины.
Среди них:
два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Покровском и Гороховском,
командный пункт,
73 района сосредоточения живой силы и военной техники;
уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей;
— за день ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку ТРК «Точка-У», поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники;
— российские ПВО уничтожили семь БПЛА над Букином, Топольским, Русскими Тишками Харьковской области, Редкодубом и Марьевкой ДНР, Наугольным ЛНР и Чернобаевкой Херсонской области;
за день в районах Петрополья и Малой Камышевахи сбито три ракеты «Точка-У».