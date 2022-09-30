Горячие точки

Брифинг Министерства обороны РФ от 30 сентября

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Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. ВКС России уничтожили в районе Днепропетровска цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» — Минобороны РФ

Также в ведомстве сообщили, что ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

Что еще сообщили в Минобороны РФ:

— оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в ДНР и в районе города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в Херсонской области и ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах;

— уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской области, Днепропетровской области и города Николаев, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в ДНР;

— в Николаевской области уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ;

— также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражен взвод американских РСЗО HIMARS;

— истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, еще один украинский Су-25 уничтожен российскими ПВО в Николаевской области;

Кроме того, украинской артиллерией вновь обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены.

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