«Братство» Лунгина – еще одна гадость о русском солдате

На днях в Министерстве культуры РФ был организован закрытый показ нового фильма Павла Лунгина «Братство», посвященного событиям в Афганистане. На просмотр пригласили ветеранов афганской войны и представителей общественности. Как признался перед началом показа режиссер, ему лично и всем, кто работал над фильмом, было интересно узнать мнение участников афганских событий. Как и следовало ожидать, реакция ветеранской общественности оказалась крайне негативной. И тому есть немало причин.

Несмотря на спецэффекты и потрясающие по красоте горные пейзажи, в фильме показана совсем другая война – не та, на которой побывали многие из присутствовавших на просмотре ветеранов. И это первое, на что сразу же обратили внимание участники развернувшейся после просмотра дискуссии. А некоторые сцены фильма и вовсе вызвали у ветеранов неподдельное возмущение.

Начинается фильм с того, что на каком-то блок-посту наши бойцы остановили караван афганцев для проверки. В результате у мирных афганских торгашей исчезли полмиллиона афганей. И хотя по сюжету фильма непонятно, кто украл эти деньги, подозрение невольно падает на советских солдат. Тем более что из реплики одного из героев фильма становится понятно, что такого рода трюки советские бойцы проделывали и раньше. А спустя несколько минут, когда группа солдат во главе с прапорщиком пытается купить у местного торгаша в лабазе импортный магнитофон и сигареты, все сомнения исчезают: конечно, деньги стырили шурави, ведь им нужно прибарахлиться перед скорым дембелем!

Далее вообще следует фантастическая сцена, когда в тот же афганский лабаз, где идет торг из-за импортных шмоток, вваливается группа спецназовцев. Без лишних разговоров они отнимают у солдата только что приобретенный «панасоник». А когда боец попытался что-то робко возразить, спецназовцы затеяли драку. Несколько минут кряду на экране советские военнослужащие мутузили друг друга на глазах десятков местных жителей. И только вмешательство какого-то майора, который, очевидно, пользовался большим авторитетом у бойцов, остановило этот бессмысленный мордобой.

В целом сюжет картины посвящен последним дням советского военного присутствия в Афганистане. Советские войска готовятся покинуть страну «духов». А специально прибывший в Афганистан некий полковник КГБ обеспечивает вывод войск спокойно и с минимальными потерями. Однако потерь избежать все-таки не удалось. Буквально за несколько дней до окончания войны моджахеды сбили советский самолет и взяли в плен летчика.

К несчастью, летчик оказался ни много ни мало – сыном командующего советскими войсками в Афганистане. Тот приказал во что бы то ни стало найти своего сына и вернуть его живым. В результате сложной многоходовой комбинации с использованием агентурных возможностей удалось договориться о передаче пленного пилота советской стороне за приличный выкуп. Однако в последний момент сделка сорвалась: летчика случайно убил из пистолета простой афганский паренек. И тогда обиженный на весь свет командующий отдает приказ стереть с лица земли афганский кишлак.

Заканчивается фильм тем, что уже на советской территории, после вывода войск, командующий с безумными глазами пьет водку на плацу и предлагает полковнику КГБ присоединиться. Но полковник обвиняет генерала в том, что он воюет с детьми и мирными жителями, и пить водку с ним отказывается. Вот такие нешуточные страсти обрушивает на зрителя модный российский режиссер.

Помимо сюрреалистических сцен с драками и безумным генералом, есть в фильме и явные логические неувязки. Так, некий кинооператор, работающий неизвестно на кого и снимающий процесс вывода войск, сидя на броне бэтээра, интересуется у бойцов: «А вы слышали последнюю речь академика Сахарова, осудившего войну в Афганистане?». Бойцы в ответ промычали что-то невразумительное: понятно, что речь академика они не слышали. Да иначе и быть не могло. События, показанные в фильме, происходят в последние дни советского военного присутствия в Афганистане, то есть до 15 февраля 1989 года. А свою знаменитую речь Сахаров произнес на съезде народных депутатов в июне, спустя четыре месяца. Интересно, как бойцы, да и сам кинооператор, могли слышать речь, которая на тот момент еще не была произнесена?

Самое удивительное заключается в том, что фильм, как следует из начальных титров, основан на реальных событиях. Получается, что создатели фильма попытались в художественной форме воссоздать на экране реальную войну в реальной стране, которую вела реальная армия против реального врага. Вот только те, кто на самом деле принимал участие в той войне, не обнаружили на экране ничего, что хотя бы отдаленно напоминала афганскую войну и Советскую армию. Из реальности на экране только афганские пейзажи. Все остальное – полная фантазия режиссера и сценаристов.

— То, что показано в фильме, не имеет ничего общего с той армией, в которой я служил, — заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров. – Это какая-то иная реальность, параллельная тому, что происходило на самом деле на земле Афганистана. И хотя сцены боя сняты весьма эффектно, огромное количество неточностей и откровенной лжи перечеркивает все достоинства картины.

— Я служил в Афганистане в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, — сказал председатель Центрального правления РСВА Александр Разумов. – У меня взрослые дети, подрастают внуки. Я им регулярно рассказываю об афганской войне. И вот они посмотрят этот фильм и спросят: так чем ты, дед, занимался в Афгане? Водку пил, шмотками торговал и мирных жителей расстреливал? А именно такое впечатление и может сложиться у молодого человека после просмотра фильма.

Участник войны в Афганистане полковник в отставке Владимир Кошелев высказался еще более жестко. По его словам, эта мерзость вообще не вписывается в ту концепцию патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти, которую постоянно декларирует государство в лице его высших руководителей.

Отвечая на справедливые упреки, Павел Лунгин банально объяснял многочисленные нелепости фильма особым взглядом художника, который, дескать, видит жизнь по-своему. Обычно так и поступают собратья Лунгина по киношному цеху: когда нечего возразить по существу, приплетают какой-то особый взгляд художника. По мнению киношников, это самый убойный аргумент в любой полемике относительно их киношедевров.

Правда, непонятно тогда, зачем нужно снимать кино по конкретным историческим событиям, да еще отмечать это в титрах. Снимайте себе, господа художники, абстрактные боевики, где какие-то абстрактные головорезы эффектно крошат себе подобных на фоне красивых горных пейзажей. К такому кино и вопросов не возникнет. Но в данном случае речь идет о совершенно конкретной войне, и показывать ее нужно максимально правдиво, хотя бы из уважения к тем, кто эту войну прошел.

Однако на экране зритель видит не солдат и офицеров Советской армии, блестяще воевавших в Афганистане и честно выполнивших свой долг, а толпу неуправляемых дегенератов, озабоченных лишь тем, как бы загнать за доллары казенное имущество, а потом напиться и набить друг другу морду. И вдобавок ко всему это действо, вызывающее омерзение у любого нормального человека, почему-то именуется «Братством».

Война в Афганистане – явление сложное и неоднозначное. Девять лет советского военного присутствия на афганской земле — это не только боевые действия, это всесторонняя гуманитарная и созидательная деятельность. Советские солдаты и гражданские специалисты строили мосты и дороги, школы и больницы, бесплатно раздавали местному населению продукты и медикаменты. Почему бы модным режиссерам, снимающим кино на государственные деньги, не показать – хотя бы мельком, вскользь! – эту сторону афганской эпопеи? Так нет, модным режиссерам такие сюжеты не интересны: экшина маловато, спецэффекты некуда присобачить. А вот мусолить на экране всякие мерзости – это пожалуйста. И кочует из фильма в фильм эдакий образ русского солдата – вечно пьяного, чумазого, способного на любые гадости.

Не хотите показывать, как советские солдаты строили в Афгане мосты и дороги, — расскажите языком киноискусства о конкретной боевой операции советских войск. Но и это модных режиссеров не интересует: рассказ о конкретном воинском подразделении, о конкретной боевой операции подразумевает серьезное погружение в тему, а любые интеллектуальные усилия у современных киношников вызывают устойчивую аллергическую реакцию. Куда как проще, не напрягая мозги и фантазию, забить полфильма пиротехникой и мордобоем!

И последнее. Почему-то модные российские режиссеры, считающие себя кумирами миллионов и обладающие особым взглядом на жизнь, неизменно видят в истории Отечества, особенно советского периода, исключительно негатив: водку, хамство, мат и воровство. Удивительно избирательный у этих «художников» взгляд! И судя по тому, что на такой взгляд всегда находятся казенные деньги, очевидно, именно такое кино нашему государству и нужно. А бесконечные разглагольствования чиновников о патриотизме и необходимости правильного воспитания подрастающего поколения – всего лишь болтовня, способная убедить разве что клинических идиотов.

Вот и «Братство» Лунгина явно пришлось по вкусу современной российской «элите». Недаром его собираются показать широкому зрителю аккурат в День Победы – 9 мая. И крайне негативная оценка фильма ветеранской общественностью, которая считает, что «Братство» вообще нельзя выпускать в широкий прокат, вряд ли остановит чиновников Минкульта.

Сергей ХОЛОДОВ,

историк,

член Попечительского совета

Войсковой Православной Миссии