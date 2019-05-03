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Божественный жребий Святейшего патриарха Тихона. Головкова Лидия Алексеевна

Божественный жребий Святейшего патриарха Тихона. Головкова Лидия Алексеевна
Май 03
14:49 2019
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Представляем запись выступления Головковой Лидии Алексеевны — старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом,
посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.
В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.
Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии.
Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах,
руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.

Страны
Россия

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