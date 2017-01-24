19 января 2017 г. в праздник Крещения Господня, Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств Леонид Донатович Симонович-Никшич с братчиками и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков побывали в гостях у знаменитого православного писателя – историка, агиографа Сергея Владимировича Фомина, известного в православных кругах по составленному им сборнику пророчеств святых и православных мыслителей «Россия перед Вторым Пришествием».

Сергею Владимировичу Фомину, его супруге и верной помощнице Тамаре Ивановне Фоминой, а также Леониду Донатовичу Симоновичу – Никшичу были вручены памятные медали «Григорий Ефимович Распутин», учрежденные Войсковой Православной Миссией к столетию мученической кончины Царского Друга по благословению афонских старцев и изготовленные на народные средства тиражом 100 штук.

На лицевой стороне медали помещен портрет Григория Ефимовича, на обратной стороне надпись: Боже! Храни своих!

Награждение состоялось после молитвы перед чтимой святыней Русского православного мира – Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая Второго.

Эта чудотворная святыня много лет путешествует по разным епархиям и православным приходам России, ближнего и дальнего зарубежья, неся исцеления и Божию помощь людям, обращающимся с молитвой к Богу и Царю-Страстотерпцу.

Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид.

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому врачу — хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.

В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о Русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций.

9 мая 2016 г. эту икону было доверено пронести прокурору Крыма Наталье Владимировне Поклонской в шествии в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.

Игорь Смыков отметил огромный вклад Сергея Владимировича и Тамары Ивановны Фоминых в деле реабилитации Старца Григория от векового нагромождения лжи, насмеяния и ритуальной клеветы, источаемой многими людьми с гнилыми душонками и до сего дня.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев также поздравил Сергея Владимировича Фомина с уникальной православно – монархической наградой, отметив его огромный вклад в Царское Дело.

Сергей Фомин от всего сердца поблагодарил за свое награждение, выступив со словом, в котором сказал о своем непростом жизненном пути и творчестве, непростой судьбе написанных им книг, о том, как писались труды о старце Григории, о полученном на это благословении Всероссийского батюшки протоиерея Николая Гурьянова.

Торжество прошло под священными Хоругвями Союза Православных Хоругвеносцев, прошедших многие годы в Крестных ходах по просторам Великия, Малыя и Белыя Руси и братской Сербии.

Официальная часть завершилась обедом, который прошел в теплой и дружественной обстановке и сопровождался беседой о судьбах Мира, исполнении пророчеств Святых угодников Божиих и грядущем восстановлении Православной самодержавной Монархии в России.

В 2001 г. в явлении писателю Олегу Славину Григорий Ефимович Распутин сказал: «Опять тучи сгущаются над Россией, но Россия на этот раз выдержит. А нечестивцы, которые сами все развязали. Получат свое. Наказания без вины не бывает… Но скажу еще раз. Россия поднимется. Она понесла свою долю скорбей и к ней постепенно перейдет первенство. Но это ненадолго…»

НАША СПРАВКА:

Сергей Владимирович Фомин

(24 ноября 1951)

Русский православный писатель, историк, публицист. Закончил исторический факультет МГУ в 1980 году.

Начинал в 1980-е годы как историк-краевед и пушкинист (публикации и разыскания о «кишиневском периоде» жизни Пушкина, монография «Кантемиры в изобразительных материалах»). В начале 1990-х выступил как редактор-составитель альманахов «Град-Китеж» (1992) и «К Свету» (1993), сочетавших церковно-историческую тематику с историософскими вопросами.

Фомин широко известен как автор-составитель сборника церковных пророчеств о грядущем «Россия перед Вторым Пришествием» — труда, объём которого рос с каждым новым изданием (1993, 1994 — однотомные; 1998 — двухтомник). В дальнейшем Фомин продолжил церковно-исторические документальные исследования, посвящённые архиереям и церковным деятелям. Под его редакцией и с его комментариями изданы труды и мемуары (некоторые впервые) митрополита Нестора (Анисимова), епископа Арсения (Жадановского), о. Сергия Дурылина, о. Константина Ровинского, схиигумении Фамарь (Марджановой), архимандрита Константина (Зайцева), Н. Д. Тальберга. Фомин собрал и прокомментировал наиболее полный на сегодняшний день сборник о ныне прославленном в лике святых протоиерее Алексее Мечеве («Пастырь Добрый». 1997), включающий все выявленные в настоящее время проповеди и письма этого московского старца и воспоминания о нем.

Особое место в исследовательской и издательской деятельности Фомина принадлежит Царской теме. Под его редакцией вышли сборник духовных песнопений и молитвословий Царя Иоанна Васильевича; книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-Мученик» (1997); С. В. Маркова «Покинутая Царская Семья» (2002); И. П. Якобия «Император Николай II и революция» (2005). Им же составлены сб. писем дневников и воспоминаний о Царице Мученице Александре Феодоровне («Скорбный Ангел». 2005), а также «Царский сборник» (2000), включающий службы и акафисты Царственным Мученикам и Помянник. Наконец, им (главным образом на основе зарубежных эмигрантских источников) написана работа о том, кем считали праведного старца Феодора Козмича Томского Императоры и другие Члены Царского Дома (2003).

Значительная часть работ посвящена различным вопросам биографии Г. Е. Распутина и имеет апологетический характер в его отношении.

Издательским Советом Русской Православной Церкви 21 октября 2003 г. книге «Страж Дома Господня» присужден Диплом I степени в номинации «Книга — событие года». В 2005 г. «во внимание к трудам в святом деле возрождения и развития Православия на Камчатке» писатель вместе с супругой Тамарой Ивановной были награждены Архиепископом Петропавловским и Камчатским Игнатием Архиерейской Грамотой. По итогам 2007 г. Фомин был награжден Дипломом лауреата премии «Просветитель» имени Святителя Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Алеутского и Курильского, митрополита Московского и Коломенского, «за выдающийся личный вклад в дело увековечения имени Святителя Нестора (Анисимова), активную и талантливую популяризацию во Всероссийском масштабе и за рубежом трудов Камчатского Апостола». Фомин является членом Петропавловск-Камчатской епархиальной комиссии по подготовке документов по канонизации Владыки Нестора.

Труды:

Кантемиры в изобразительных материалах (1988)

«Пером и мечом сотруждаяся…» (1990)

«Россия перед Вторым Пришествием» (1994)

«Их пепел в наших сердцах». Царская семья и Григорий Распутин. Ритуальный характер убийства Григория Распутина

«Неизвестный Нилус» (1995), совместно с Р. В. Багдасаровым

Кровью убеленные. Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалтики (1940—1955). Мартиролог православных священнослужителей и церковнослужителей Латвии, репрессированных в 1940—1952 гг. Жизнеописания и материалы к ним (1999), совместно со свящ. Андреем Голиковым

Царский сборник (1999)

«…И даны будут Жене два крыла». Сб. к 50-летию Сергея Фомина (2002)

«Последний Царский святой. Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, Сибирский чудотворец. Житие. Чудеса. Прославление. Служба. Акафист» (2003)

Святой Праведный старец Феодор Томский (2003)

«Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский) Жертвенный подвиг стояния в истине Православия» (2003)

«Апостол Камчатки. Митрополит Нестор (Анисимов)» (2004)

Боролись за власть генералы… и лишь Император молился» (2005)

«Скорбный ангел. Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и воспоминаниях» (2005)

«На Царской страже» (2006), сборник статей

Царица Небесная — Державная Правительница Земли Русской. Коломенская икона Божией Матери «Державная». Службы. Акафисты. Молитвы. Сказания. Свидетельства (2007)

Граф Келлер (2007)

«Золотой клинок Империи». Свиты Его Императорского Величества генерал от кавалерии граф Федор Артурович Келлер. Изд. 2-е, испр. и доп. (2009)

Грозный Царь Иоанн Васильевич (2009)

Царский сборник. Изд. 2-е, испр. и доп. (2009)

Григорий Распутин: расследование. Т. 1. Наказание Правдой (2007)

Григорий Распутин: расследование. Т. 2. «А кругом широкая Россия…» (2008)

Григорий Распутин: расследование. Т. 3. «Боже! Храни Своих!» (2009)

Григорий Распутин: расследование. Т. 4. «Судья же мне Господь!» (2010)

Григорий Распутин: расследование. Т. 5. «Ложь велика, но правда больше…» (2010)

Григорий Распутин: расследование. Т. 6. «Страсть как больно, а выживу…» (2011)

«Ждать умейте!» К 60-летию Сергея Фомина: Сборник статей (2011)

Правда о первом русском царе: кто и почему искажает образ Государя Иоанна Васильевича (Грозного) (2010, 2012)

Дорогой наш Отец. Г. Е. Распутин-Новый глазами его дочери и духовных чад (2012)

Григорий Распутин: расследование. Т. 7. «Милые, дорогие, не отчаивайтесь» (2013)

«Весь ветром подбит». Образ Г. Е. Распутина в фотографиях и произведениях искусства (2015)