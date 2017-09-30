Борис Галенин отмечен орденским знаком Императора Николая Второго

27 сентября 2017 года в Праздник Воздвижения Креста Господня состоялось чествование известного писателя- историка Бориса Глебовича Галенина, внёсшего огромный личный вклад монархического движения в России.

По благословению настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрита Гавриила (Коневиченко) начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Борису Галенину орденский знак Императора Николая Второго.

Борис Глебович Галенин, писатель — историк, начальник Штаба Войсковой Православной Миссии.

Родился в 1947 году в Москве. В 1970 году окончил механико-математический факультет МГУ, кандидат технических наук, автор научных работ, посвященных математическому моделированию морских волн и защите портов от волнения («Ветер, волны и морские порты». Л., 1985, и др.). Работал в системе Минморфлота СССР.

Автор ряда работ по малоизученным вопросам истории Российской Империи. Действительный член Общества изучения истории отечественных спецслужб. Начальник штаба Войсковой Православной Миссии.

Участник научных конференций по проблемам отечественной истории.

Первую статью по военной истории «Россия в Первой мировой войне» написал в 1972 году; статья не была опубликована, распространялась в Самиздате, ее расширенный вариант «Потери Русской армии в Первую мировую войну» увидел свет в «Русском Историческом Сборнике» № 6 за 2013 год. На основании отечественных статистических данных, в ней показано, что Россия при Государе Николае II выигрывала эту войну и для так называемой Февральской революции материальных причин не было. Осознание значения последнего факта направило внимание автора к Православию и принятию Святого Крещения в 1973 году. По глубокому убеждению Бориса Галенина русская история, как и всемирная, может быть адекватно понята и осознана только в свете Православия.

Первым печатным трудом автора стала биография генерала П.Н. Краснова в книге: Генерал Петр Краснов. «За чертополохом». М., 2002. В 2005 году вышла в свет книга «Пингвины — любимые животные казаков, или Апология отечественных спецслужб от Аскольда до Андропова», где наряду с откровенно шуточными пассажами, были затронуты столь серьезные вопросы, как борьба русского народа с Хазарским каганатом и Крещение Руси.

Знаковым событием в военно-исторической литературе стало появление в 2009–2010 годах двухтомного исследования «Цусима — знамение конца русской истории», итога более чем тридцатилетнего изучения истории Цусимского сражения и всего круга вопросов о распространении России на Восток.

Журнал «Морской сборник» (2010, № 6) в рецензии на этот труд («Цусима в зеркале российской геополитики») отметил, в частности: «В работе восстановлено действительное развитие событий при Цусиме, что можно рассматривать как новое слово в историографии военно-морских сражений и серьезное научное открытие».

В 2014 году увидела свет книга Бориса Галенина «Царская школа», в которой наглядно показано, что образовательный потенциал страны всегда лежит в основе и предшествует ее научному, техническому и экономическому потенциалу. «С военными успехами Империи неразрывно связаны успехи императорского образования, подготовившего не только лучшие в мире офицерские кадры, но создавшего почву для стремительного взлета русской культуры и науки, уже в XIX ‒начале XX века занявших первые места на Олимпе европейской и мировой культуры…».

Борисом Галениным подготовлены к печати труды «Вечный Рим и тайная война против него», «Трилистник русской геополитики» и «Кровавая заря Ходынки», впервые рассказывающая о том, что на самом деле произошло в майские дни коронации 1890 года на Ходынском поле.

В настоящее время заканчивается работа над книгой «Императоры войны не желали», посвященной истинным виновникам и механизмам развязывания Первой мировой войны.

Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом награжден в 2012 году орденом Святого Страстотерпца Царя Николая. Имеет иные общественные награды.

Борис Галенин преподавал высшую математику в МАИ в 1970-1972 гг., в МГИЭТ – в 1996-1997 гг., в Столичной Финансово-Гуманитарной Академии в 2005-2010 гг. преподавал математику и историю.