Большой крестный ход в Вильнюсе









15 октября 2022 в Вильнюсе прошёл большой крестный ход по случаю прибытия в столицу одной из главных святынь Православной Церкви в Литве – чудотворного Сурдегского образа Божией Матери.

«В это трудное время мы особенно нуждаемся в заступничестве Царицы Небесной. Будем со смирением молиться Ей о прекращении кровопролития на Украине, о вразумлении власть имущих и нас, грешных. Для православных возможность молиться возле чудотворной иконы – большое утешение», – сказал митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

15 октября в 9.00 в Пречистенском кафедральном соборе (ул. Майроне, 14) состоялась торжественная встреча прибывшей из Каунаса особо почитаемой Сурдегской иконы. Затем была отслужена Божественная Литургия, которую возглавлял митрополит Иннокентий. По окончании Литургии был совершен молебен Божией Матери с прошениями о единстве Церкви и о прекращении братоубийственной войны на Украине, и затем начнется большой крестный ход с иконой, в котором приняли участие все православное духовенство Литвы и множество мирян Вильнюса и со всей Литвы.

Крестный ход прошёл по маршруту: Пречистенский собор – Išganytojo g. – Bokšto g. – Didžioji g. – Aušros Vartų g. – Свято-Духов монастырь. В Свято-Духове монастыре верующие проходили под иконой, всем участникам крестного хода были подарены маленькие иконки Сурдегской Божией Матери, которые они могли приложить к чудотворному образу и приложиться к нему.

В храме Свято-Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10) святыня будет находиться в течение недели – с 15 по 22 октября. Доступ к ней будет открыт для всех. История Сурдегской иконы связана с местечком Сурдегис, расположенным в 28 километрах от Паневежиса. 15 августа 1530 года недалеко от храма, на ключе, из которого окрестные жители брали воду, явилась икона. В настоящее время святой образ находится в каунасском Благовещенском соборе и по сей день являет чудеса.