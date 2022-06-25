Горячие точки

Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов

Автор:
Лисичанск

Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии.

Об этом сообщает не «российская пропаганда», а журналисты France 2, побывавшие в городе и поговорившие с людьми.

Жители отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения, говорится в репортаже.

«Русских ожидают как освободителей», — резюмируют французские журналисты.

Все таки есть еще на западе свободные СМИ и честные журналисты.

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяЧерниговский глава СБУ сам сжёг здание СБУ
Следующая статьяВ Казани осудили мужчину, который сжег свою подругу

Ещё похожие новости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с победой!

Горячие точки
Вся территория Луганской Народной Республики освобождена от украинских вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал важное заявление: Дорогие соотечественники! Граждане Луганской Народной Республики! Сегодня, третьего...
Узнать больше
video

Иностранные наемники, пойманные в ЛНР, не получат статуса военнопленных

Горячие точки
https://youtu.be/YFWKmr_HVeo Иностранных наемников, которые участвовали в боях в Рубежном и Северодонецке, наконец-то поймали под Лисичанском. Задержали с дюжину наёмников, передал ТАСС. «Поймали, по-моему, 12 человек под...
Узнать больше

Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

Горячие точки
Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года ▪️В Харьковской области ВС РФ ведут бои в окрестностях Верхнего Салтова и...
Узнать больше

Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка

Горячие точки
Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка: Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.