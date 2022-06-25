Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии.
Об этом сообщает не «российская пропаганда», а журналисты France 2, побывавшие в городе и поговорившие с людьми.
Жители отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения, говорится в репортаже.
«Русских ожидают как освободителей», — резюмируют французские журналисты.
Все таки есть еще на западе свободные СМИ и честные журналисты.