«Большая перемена» — новое всероссийское движение детей и молодежи

«Большая перемена»: в 100-летний юбилей пионерии анонсировано новое всероссийское движение детей и молодежи

В день 100-летнего юбилея создания пионерской организации группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании единого российского движения детей и молодежи «Большая перемена».

Законопроект предполагает, что это движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Вступление в него будет добровольным, присоединиться к «Большой перемене» смогут все желающие ребята с 6 лет.

Цели движения:

— подготовка детей к полноценной жизни в обществе,

— формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры,

— развитие общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры.

Наблюдательный совет движения будет возглавлять президент России.