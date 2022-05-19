«Большая перемена» — новое всероссийское движение детей и молодежи

«Большая перемена»: в 100-летний юбилей пионерии анонсировано новое всероссийское движение детей и молодежи
В день 100-летнего юбилея создания пионерской организации группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании единого российского движения детей и молодежи «Большая перемена».
Законопроект предполагает, что это движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Вступление в него будет добровольным, присоединиться к «Большой перемене» смогут все желающие ребята с 6 лет.
Цели движения:
— подготовка детей к полноценной жизни в обществе,
— формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры,
— развитие общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры.
Наблюдательный совет движения будет возглавлять президент России.