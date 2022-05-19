Русский мир

«Большая перемена» — новое всероссийское движение детей и молодежи

Автор:

«Большая перемена»: в 100-летний юбилей пионерии анонсировано новое всероссийское движение детей и молодежи

В день 100-летнего юбилея создания пионерской организации группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании единого российского движения детей и молодежи «Большая перемена».

Законопроект предполагает, что это движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Вступление в него будет добровольным, присоединиться к «Большой перемене» смогут все желающие ребята с 6 лет.

Цели движения:

— подготовка детей к полноценной жизни в обществе,
— формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры,
— развитие общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры.

Наблюдательный совет движения будет возглавлять президент России.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяВ Харькове уничтожили памятник Святому благоверному князю Александру Невскому
Следующая статьяИнициатива создания движения «Большая перемена» исходит от самих ребят

Ещё похожие новости

Территорию у Посольства США предложено назвать площадью Защитников Донбасса

Русский мир
Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у Посольства США «площадью Защитников Донбасса» С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом,...
Узнать больше

Евгений Федоров: Надо включить русские исторические механизмы идентичности

Русский мир
Русскоговорящим необходимо выдавать гражданство России автоматически, — заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Федоров Евгений Алексеевич. Федоров выступил с инициативой предоставлять российское гражданство всем, кто...
Узнать больше

Предложено создать выставку «Бессмертный полк»

Русский мир
Депутат Думы Астраханской области Тимофей Щербаков предложил организовать в Астраханской области выставку «Бессмертный полк», чтобы фотографии героев Великой Отечественной войны астраханцы видели не только...
Узнать больше

Для Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич был как отец

Русский мир
К сороковинам Христос Воскресе! Вот  и наступил сороковой день со дня, когда Леонид Донатович покинул нас, день, когда душа переходит в обители небесные. Покинул нас, но...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.