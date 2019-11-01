Более половины ДТП в ОСАГО оформляется без участия сотрудников ГИБДД

Свыше 50% страховых случаев в ОСАГО регистрируются с использованием системы европротокола. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс на форуме лидеров страхового рынка. При этом, согласно статистике РСА, популярность системы растет на протяжении последних нескольких лет.

В 2015 году доля оформленных без привлечения полиции ДТП в ОСАГО составляла 18%, в 2016 году увеличилась до 29,7% и до 32,6% — по итогам 2017 года. В 2018 году этот показатель уже превысил 43%, а к концу года по прогнозам РСА может достигнуть 60%.

Как отметил глава РСА, активность использования европротокола увеличилась в связи с двумя факторами. «Во-первых, с октября этого года сумма выплат по европротоколу, согласно вступившим в силу поправкам в закон об ОСАГО, была увеличена до 400 тыс. рублей. Во-вторых, сказывается снижение штатной численности представителей МВД, которые могут быть задействованы в оформлении дорожных происшествий для целей выплат по ОСАГО», — сказал Юргенс.

До октября этого года выплаты по европротоколу в ОСАГО в размере 400 тыс. рублей могли осуществляться в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и в областях этих городов при условии отсутствия разногласий и наличия фиксации обстоятельства ДТП.

С 1 октября 2019 года любой водитель России имеет возможность получить максимальное возмещение также при отсутствии разногласий и при фиксации ДТП. Если же у водителей есть разногласия, то лимит выплат сохраняется на уровне 100 тыс. руб. Также, с 1 ноября появилась возможность оформить ДТП по европротоколу с помощью суперсервиса «Помощник ОСАГО».

Система европротокола предполагает упрощенный порядок оформления мелких ДТП при следующих условиях: нет пострадавших, в ДТП участвовали всего два автомобиля, ущерб был причинен только им. Ее введение позволило «разгрузить» автомобильные трассы, движению по которым мешали участники аварий, ожидавшие прибытие сотрудников ГИБДД для оформления аварии.