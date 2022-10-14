Бои за Бахмут (Артемовск)

Судный день Артемовска

Бои за Артемовск (Бахмут) переходят в кульминационную стадию. Противник на этом направлении серьезно измотан, наши части зашли глубоко в город и штурмуют главную линию обороны, а потому командование ВСУ требует срочных подкреплений, иначе падение города будет не только неизбежно, но и случится очень быстро.

И здесь для Зе-ка и его банды появляется очень неприятная вилка решений. Сдать крупный город противнику, значит обрушить миф о всепобеждающей украинской армии, без которого помощь Запада может быть свернута. А еще это будет удар по имиджу власти внутри страны и на фоне стопорения фронта неприятным намеком на будущие поражения.

И здесь им надо делать выбор. Либо снимать части с Запорожского и Сватовского направления и усиливать группировку под Артемовском, либо вложить все силы в последний удар.

Игра очень рискованная. И что выберет Зе-к, думаю, увидим уже до конца недели.