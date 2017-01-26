БНК – филиал «Правого сектора» на Беларуси

22 января бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич на своей странице в «Фейсбук» написал, что везде, где есть объединенные коалиции демократических сил, будут образованы военные комиссии.

Причем задачами региональным военным комиссиям официально несуществующая и не зарегистрированная структура под названием «Белорусский национальный конгресс» определила:

организацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с целью подготовки граждан региона к выполнению конституционного долга по защите независимости Беларуси;

анализ настроений военнослужащих, проходящих службу в воинских частях региона, степени их готовности к обороне страны при агрессии со всех мыслимых направлений;

в случае внешней агрессии – оказание помощи государственным органам по мобилизации военнообязанных и противостоянию агрессии».

К слову, БНК создан по инициативе группы «известных общественных деятелей» Беларуси и, так называемых, лидеров оппозиции, таких как Н.Статкевич, В.Некляев, С.Шушкевич, Д.Дашкевич и других деятелей, не имеющих не только никакого отношения к Вооруженным Силам, но и понятия как что-либо делать.

Интересно, что главной целью создания военной комиссии БНК является «сохранение и укрепление независимости Беларуси». Таким образом, военная комиссия, равно как и «белорусский конгресс», являются в полной мере националистическими структурами.

Ничего не напоминает? Тогда вспомним высказывание руководителя киевской организации «Правого сектора» Андрея Тарасенко, которое прозвучало четыре года назад: «Для нас Европа не является целью. На самом деле присоединение к Европе означало бы смерть для Украины. Европа станет смертью для государства и для христианства. Мы хотим Украину для украинцев, управляемую украинцами и не служащую интересам других».

«Правый сектор» – радикальная организация ультраправых националистов, сыгравшая не последнюю роль в развитии событий в Украине. За свой недолгий период существования данная структура успела пройти путь от главной движущей силы революции и героев Майдана до «бандитов-террористов» и серьезного фактора нестабильности, всерьез угрожающего военным переворотом в стране. Главной целью организации также было построение национального украинского государства и сохранение независимости страны. Филиалы/ячейки «ПС» были организованы не только во всех областных, но и районных центрах.

Странные совпадения – не находите?

Впервые националистические группировки в Украине получили возможность проявить себя во времена первого майдана – «оранжевой революции». Тогда они принимали активное участие в массовых беспорядках в Киеве, однако настоящая «минута славы» националистов произошла в 2014 году, во время «Евромайдана» в Киеве. Именно тогда неожиданно и крупные, и мелкие националистические организации переродились, слившись в единое целое, и впервые прозвучало название «Правый сектор».

Представители «Правого сектора», прямые наследники партизан-предателей УПА и ОУН, приняли не только идеологию своих предшественников, но и все возможные их атрибуты, включая символику, лозунги и речевки. Частично это начало уже проявляться и в Беларуси: флаги, призывы, «Жыве Беларусь» и т.п.

Большинство бойцов подразделений «Правого сектора» не скрывали, что проходили многомесячную подготовку в специальных военных лагерях, организованных не только в Украине, но и в соседней Польше. К призыву аналогичного патриотического воспитания призывают и «лидеры» белорусской оппозиции. Вот только, добровольческие батальоны «ПС» стали той спичкой, которая разожгла пожар войны на Украине.

Выходит, что реализуя свою программу, новоявленные «белорусские революционеры» толкают страну в пучину гражданской войны и взаимной ненависти, вражде с другими народами и народностями! Надо ли нам ситуация подобная украинской – навряд ли. Это значит, что и подобных лидеров надо гнать «поганой метлой» к их хозяевам, которые, подкидывая деньжат в виде грантов, пытаются уничтожить еще одну независимую страну.