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Блаженнейшему Владыке Христофору исполнилось 65!

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Июль 04
03:50 2018
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29 июня 2018 года Почетному Архиепископу Пражскому и Митрополиту Чешских земель и Словакии Христофору исполнилось 65 лет. Много в этот день раздавалось звонков и пришло писем с поздравлениями. А на следующий день, 30-го июня, в субботу, православные жители Чехии с любовью и радостью собрались вместе в небольшом, но очень родном монастыре в местечке Тешов, находящемся в двух часах езды от Праги.

В этот день свой 65-летний юбилей праздновал любимый многими православными митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, который принимал поздравления от друзей и духовных чад. Совместная молитва во время Литургии, искренние поздравления, цветы и фотографии, трапеза увенчали праздник. С большой радостью сюда, в Тешов, за духовным окормлением, советом и участием приезжают прихожане разных храмов, и всегда здесь их ждет внимательный разговор, задушевная беседа, добрый совет и поддержка Владыки, двери монастыря всегда открыты для ищущих Христа людей. Всем известно, что средь бушующего моря жизни не многие думают о тихом пристанище, коим является Церковь Христова и далеко не всем возможно обратиться ко Христу в сложные моменты жизни, скорее наоборот, человек готов пойти к психологу, врачу, астрологу, недооценивая настоящую молитвенную помощь, совет священника, который направит человека ко Христу. Желаем дорогому Владыке многая и благая лета, сил душевных для утешения скорбящих, помощи ближним, многих добрых дел на благо спасения.

Автор фотографий: Ярослав Мошков, ИА Русские Новости.

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Тэги
Владыка Христофор (Пулец)Православие
Страны
Чехия

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