Благословение Преподобного Сергия или Свято-Сергиевский Союз Русского Народа

Не так уж и давно, 20 августа 2016 года, как-то тихо и совсем даже незаметно прошёл 110-летний юбилей главной нашей патриотической организации Союз Русского Народа, который был официально зарегистрирован именно в этот день, то есть 20 августа, лета от Рождества Христова 1906-го. И если бы не статья Владимира Бондаря в «Культуре» (№30, 19 августа – 1 сентября 2016 года. стр.7), то, кажется, никто бы об этом и не вспомнил. В статье «Русские не по паспорту» Вадим Бондарь пишет: «Высший свет общества (того времени – Л.Д.С-Н) давно и тяжело страдал «заморской» болезнью, желал, чтобы всё у нас учредилось, как заграницей. В частности, в Англии. Однако российские самодержцы не спешили становиться составной частью западного мира. Это, конечно, безпокоило тех, кто был «как денди лондонский одет»… Впрочем, была и «угроза снизу» – люди, желавшие революционных перемен. Либералы – умеренных, социалисты – радикальных. И те и другие б ы л и п р о т и в н и к а м и в с е г о р у с с к о г о (курсив мой – Л.Д.С-Н). Князь Михаил Путятин отзывался о первых так: «Тысячелетняя исконная Россия для них не существует». Про социалистов и анархистов, мечтавших о мировой революции, и говорить нечего, – замечает автор статьи и продолжает: «Именно под давлением нависших над страной опасностей и начал формироваться Союз. Ибо, когда общество рискует лишиться базовых ценностей, то всегда складываются предпосылки для возникновения подобных объединений, – констатирует Вадим Бондарь и задаёт вопрос: «Возможно ли возрождение данной организации сегодня и что нужно для этого?» Дальше автор предлагает развивать некоторые организации типа Объединённого Национального Фронта, и прочих, но о самом современном Союзе Русского Народа уже и не вспоминает. А действительно, что же вспоминать, когда на месте того многотысячного Союза существуют две-три организации по 2 – 3 десятка человек… Таковы итоги произошедших за сто лет изменений…

Да, всё это так, но и не совсем так. Дело в том, что запрос на Русское национальное сознание сегодня в народе явно идёт по нарастающей. Разрозненны же все потому, что одни поднимают на щит некий «языческий национализм» более романо-германского, чем русского толка, другие уходят в мистику Туле и Гипербореи, третьи с головой погружаются а «мир древних ариев», четвёртые – в оккультизм «премордиальной традиции», пятые – в эзотерику, шестые – в гиммлеровский «Орден СС», седьмые – в теории Родзаевского и Вонсянского и т.д. и т.п. до безконечности. То есть в «русском национализме» есть всё что угодно, кроме, как это ни странно, «Русскости» и настоящей, как минимум «тысячелетней», «Русской традиции»… По-моему, кто-то умный и коварный сознательно и целенаправленно работает над тем, чтобы расчленять русское общественное сознание, вычленяя из него отдельные фрагменты спектра и противопоставляя их друг другу. Повторяю, – умный и коварный. И к тому же очень опытный, внимательный и насмешливый. Будто в наше современное бытие явился один известный религиозный персонаж мировой литературы, последний раз посещавший столицу нашей родины в конце 20-х годов и объявившийся тогда, как вы помните, на Патриарших прудах…

Да, были времена – прошли былинные, – когда действительно было организовано сразу несколько Союзов Русского Народа. И главным из них, конечно же, был Союз, восстановительный съезд которого происходил 21 ноября 2005 года в зале знаменитой «Горбушки» в Филях, то есть во дворце культуры имени Горбунова. Кем был этот самый Горбунов никто тогда уже и не помнил.

Народу в зале было битком. В президиум избрали чуть ли не сто человек. Главой организации уже заранее, безо всяких выборов, был признан Вячеслав Михайлович Клыков. Собрание, надо сказать, было очень представительным.

Тут были и известные общественные деятели, и священники, и черносотенцы, и представители Христолюбивого казачества, и православные наши ревнители, братья и сестры различных московских и российских храмов, и представители разных истинно-православных, яро-монархических и разных там «катакомбных» церквей.

Если бы всё это общество начало активно работать, то результаты были бы впечатляющими… Уже одно то, как все вместе пели молитву Русского народа «Боже, Царя храни!» говорило о полном духовном единстве.

Да, это была картина! Надо было видеть. Весь зал, в некоей полутьме, взволнованно поёт гимн, славящий Русского Царя, а на сцене, посреди неё, стоит высокий, стройный и сильный человек с вдохновенным лицом и горящими орлиными глазами, и с серьёзным таким выражением смотрит на нас всех, поющих обращение к Богу, чтобы он хранил Русского Царя.

Повторяю, это была картина, достойная кисти другого великого Русского художника – Павла Рыженко. И конечно, будь Клыков здрав, Союз широко бы развернул свою деятельность по всей Матушке-России. Но, к глубочайшему нашему прискорбию, Вячеслава Михайловича вскоре не стало. Болезнь съела этого богатыря очень быстро, примерно за полгода. А через несколько лет так же скоропостижно как и Клыков и, как пел поэт, «противоестественно и рано» – вдруг ушёл от нас и Павел Рыженко. И сколько их – замечательных, сильных, талантливых и волевых уходит в нашей подъяремной России – именно вдруг, и именно «противоестественно и рано» … Саша Башлачёв, Игорь Тальков, Вячеслав Клыков, Алексей Сенин, Алексей Балабанов и многие другие известные и даже ещё не известные талантливейшие Русские люди, уже при рождении которых на них «косо» поглядывает «старуха Смерть»…

Теперь все они – и зрелые мужи, и юноши, и отроки, и младенцы – молятся за нас, предстоя пред Престолом Господним. Вечная им память!

А сейчас, сегодня, в самом конце 2016 года, битва за Россию и грядущее, прямо на наших глазах нарождающееся Русское Царство вспыхивает и стремительно нарастает с новой силой. И не только Крым и Донбасс, не только Донецк и Луганск, не только Кавказ и Средняя Азия с мусульманским экстремизмом ИГИЛа, но и уже сама Россия готовится к набирающей обороты Большой Войне. Впрочем, война эта – новая гибридная война – уже давно идёт по всему миру. И снова, как и всегда, её главное духовное сражение разворачивается внутри России.

Вот, не так давно Никита Михалков в «Бесогоне» цитировал покойную великую русофобку Леру Новодворскую, где она с потрясающей ненавистью говорила о нашей с вами Родине. Впрочем, что же – Новодворская уже перешла в мир иной, в радостно встретившую её Преисподнюю… Но вот другая великая русофобка, сильно похожая на еврейского палача Лёву Задова из советского фильма «Хождение по мукам» – внучка (sic!!!) Льва Толстого – писательница Татьяна Толстая говорит, что «эту толстож…пую дуру Россию надо тащить вперёд» в прогресс, в цивилизованный мир, в Европу, в Америку… И эта толстож…пая, извините за натурализм, женщина с экрана телевизора учит Русских людей пониманию Русской (sic!!!) литературы…

Казалось бы, надо гнать всех этих Татьян Толстых и Ларис Латыниных, Викторов Шендеровичей с экранов и эфиров, но нет! – все эти современные бесы, прочно присосались к «пневмосфере» и не их гонят возмущённые наши патриоты, но они бешено и со всевозрастающей силою продолжают гнать и преследовать Русских. Вот она, братья и сестры, та самая главная «гибридная» война всё сильнее разворачивающаяся в тонких эфирных сферах между Ангелами Света и бесами сверхзлобы поднебесной и, соответственно, между Русскими наследниками Союза Русского Народа и культуртрегерами ненависти и русофобии и на радио, и в ящике Пандоры, и во всемирной сети, и на всём безконечнном пространстве нашей великой и многострадальной Матушки-России.

А Союза Русского Народа не то что совсем как бы и нет, но деятельности его как-то не очень-то и видно. Нет, конечно, есть Союз Русского Народа Михаила Назарова, к которому, кажется, примыкает Владимир Николаевич Осипов, игумен Кирилл Сахаров, Павел Киприянович Турухин из Сергиева Посада, а также, если я не ошибаюсь, Александр Турик из Иркутска и ещё ряд различных деятелей и организаций. Во всяком случае Михаил Викторович Назаров продолжает выпускать сайт «Русская Идея», Павел Киприянович Турухин продолжает писать патриотические стихи и два раза в год проводит Крестный ход по Сергиеву Посаду. Опять же, Михаил Викторович Назаров продолжает, наверное, писать и издавать книги…

Между тем, мы, т.е. Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств, – вместе с Нижегородской организацией «Отчизна» и ещё рядом патриотических организаций из Рязани и Калуги, за несколько лет до Клыкова (он создал СРН в 2006 году) создали Союз Русского Народа ещё в 2002 году. Происходило это 18 июля на Празднество Преподобного Сергия Радонежского, когда после очередного Крестного Хода по Сергиеву Посаду, мы вошли в Лавру, в Троицкий Собор и, приложившись к раке Преподобного, испросили у него благословения на создание Союза. Несколько позже на очередной конференции Союза Православных Братств к нам присоединился депутат Государственной Думы Владимир Курьянович, который тогда исповедовал Православие.

Там же, на конференции, Главою Высшего Совета Союза Русского Народа был избран Владимир Николаевич Осипов, а со-председателями Союза – глава СПХ-СПБ Леонид Донатович Симонович-Никшич и депутат ГД Владимир Николаевич Курьянович (см. http://cicpx.narod.ru/2006-11-22.html ).

Но ещё позже Курьянович отошёл от Православия и «обратился», точнее, «оборотился» в язычество и, таким образом, автоматически выбыл из сугубо Православного Союза Русского Народа. А в 2009 году вдруг, опять же, скоропостижно скончался Владимир Фёдорович Калентьев. Таким образом, во главе Свято-Сергиевского Союза Русского Народа из известных деятелей остались Владимир Николаевич Осипов и Леонид Донатович Симонович-Никшич.

Что же касается Союза, Созданного Вячеславом Михайловичем Клыковым, то после его кончины, и после некоторой борьбы и сложных перипетий, краткое время Союз возглавлял генерал Леонид Григорьевич Ивашов, но вскоре, в связи с крайней своей занятостью, он снял с себя полномочия руководства. Тогда «Клыковский союз» возглавил Михаил Викторович Назаров, и возглавляет его до сих пор.

Таким образом, на сегодняшний день, т.е. на конец 2016 – начало 2017 годов, объективно существуют два Союза Русского Народа, причем один из них, возглавляемый Леонидом Симоновичем-Никшичем, называется Свято-Сергиевским, а другой – просто Союзом Русского Народа, который, как я уже говорил, возглавляется Михаилом Викторовичем Назаровым. Такова, как говорится, объективная картина, на сегодняшний день. Правда, надо сказать, что в Свято-Сергиевский Союз входят и другие Православно-Монархические организации, как-то: Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств, Собор Архистратига Михаила-Архангела, Сербско-Черногорский Савез Православних Барjактара. Но главным и наиболее известным из них, конечно же, является Союз Православных Хоругвеносцев, а остальные являются как бы его отделениями или филиалами. И Союз Православных Хоругвеносцев вот уже 25 долгих лет ведет чисто практическую деятельность, которая хорошо всем известна. На Преображение Господне, 19 августа 2016 года за эту самую «практическую деятельность» глава СПХ Леонид Донатович Симонович-Никшич и был награжден Орденом Святого Царя-Мученика Николая Второго. Хоругвеносцы же все были награждены грамотами, которые им, как я уже писал, в храме Сошествия Святаго Духа, на Лазаревском кладбище, где настоятелем игумен Сергий Рыбко, от имени Наградного комитета международной награды общественного признания «Слава России», вручал Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков. И все считают, что эти награды заслужены и даны именно за деятельность всем хорошо известного Союза Православных Хоругвеносцев. А то, что СПХ сам, как часть, входит в организованный в 2002-м году, прямо у раки Преподобного Сергия, Свято-Сергиевский Союз Русского Народа – сегодня мало кто и знает. Тем не менее, это именно так. Ибо полученное в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры благословение игумена Земли Русской – Святого Преподобного Сергия Радонежского, как вы понимаете, – н е о т м е н и м о … Так что продолжаем работать, братья и сестры, продолжаем работать. Ибо впереди у нас два «знаковых» года: 2017-й – столетие сатанинской «революции», и 2018-й – столетие ритуального убиения адептами Тайны беззакония Святой нашей Царской Семьи.

Святии Царственнии Мученицы, молите Бога о нас!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич