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Битва за Херсон. Мнение украинских военных экспертов

Автор: Максим Сливко

Далеко не все украинские военные эксперты разделяют оптимизм Алексея Арестовича о переходе российских войск в оборону на херсонском направлении. Высказывают опасения, что не Украина, а Россия готовится там к наступлению.

Большой пост об этом написал координатор “Информнапалма” и “Информационного сопротивления” Константин Машовец.
Он считает, что Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины. Помимо боеприпасов, идут поставки танков на северо-запад Херсонской области (то есть там, где ВСУ захватили плацдарм на берегу Ингульца). Танки – наступательное вооружение. Также в Крыму формируются диверсионно-разведывательные части в количестве 32 групп.

Они, а также десантники перебрасываются не только на границу с Николаевской, но и с Днепропетровской областью (Криворожский район). В частности, к переброске готовят 106-ю тульскую дивизию ВДВ, чьи офицеры уже прибыли на рекогносцировку в южную зону “спецоперации”. Всего на Южнобугском направлении сконцентрировано 14-15 десантных батальонно-тактических групп общей численностью до 8500 человек. Планируется нарастить их группировку до 11 тысяч. Только за последнюю неделю из Мариуполя в Новую Каховку перебросили до шести БТГ, в основном состоящих из десантных войск.

Из Мелитополя в Херсон перебрасываются войска для наведения понтонных переправ. На месте уже две инженерно-саперные тактические группы для форсирования Южного Буга, полагает Машовец. Идёт усиленное формирование новых артиллерийских дивизионов (например, привезли до 16 единиц крупнокалиберных 207-миллиметровых “Пионов”).

По новому принципу формируются склады боеприпасов – их стали сильнее рассредоточивать. Машовец перечисляет и другие факторы, из которых он делает вывод, что группировка РФ не оборонительная, а наступательная. И у нее два вектора движения – на Николаев или Кривой Рог. По мнению эксперта, юг и будет направлением главного удара россиян, на остальных же участках, включая Донбасс, они перейдут к “активной обороне” (что не исключает локальных наступлений).

СтраныРоссия Украина
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