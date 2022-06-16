Закон и беззаконие

Безопасность использования и содержания лифтов

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Сенаторы разработали законопроект, регулирующий вопросы безопасности использования и содержания лифтов – Андрей Кутепов

Документом определяется, кто и как будет осуществлять контроль за соблюдением требований к эксплуатации этих технических устройств, пояснил сенатор.

Сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Документ разработан в целях обеспечения нормативного правового регулирования вопросов организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Соавторами документа являются сенаторы Российской Федерации Эдуард ИсаковСулейман ГеремеевНиколай Фёдоров.

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время в  связи с отсутствием законодательных оснований государственный контроль за соблюдением обязательных требований к эксплуатации опасных технических устройств зданий и сооружений не осуществляется, что создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан. Этим законопроектом определяется, кто и как будет осуществлять такой контроль, отметил глава Комитета СФ.

Как пояснил Андрей Кутепов, до 1 июля 2021 г. государственный контроль за соблюдением обязательных требований к организации безопасного использования и содержания опасных технических устройств осуществлял Ростехнадзор, а также иные федеральные органы исполнительной власти — в отношении подведомственных объектов. Но с 1 июля 2021 г. в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» исключены правовые основания для осуществления госконтроля в этой сфере.

Глава Комитета СФ уточнил, что внесенным законопроектом определяются федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление данного вида федерального государственного контроля (надзора), устанавливаются требования к его организации и осуществлению, а также определяется его предмет.

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