Безопасность использования и содержания лифтов

Сенаторы разработали законопроект, регулирующий вопросы безопасности использования и содержания лифтов – Андрей Кутепов

Документом определяется, кто и как будет осуществлять контроль за соблюдением требований к эксплуатации этих технических устройств, пояснил сенатор.

Сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Документ разработан в целях обеспечения нормативного правового регулирования вопросов организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Соавторами документа являются сенаторы Российской Федерации Эдуард Исаков, Сулейман Геремеев, Николай Фёдоров.

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время в связи с отсутствием законодательных оснований государственный контроль за соблюдением обязательных требований к эксплуатации опасных технических устройств зданий и сооружений не осуществляется, что создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан. Этим законопроектом определяется, кто и как будет осуществлять такой контроль, отметил глава Комитета СФ.

Как пояснил Андрей Кутепов, до 1 июля 2021 г. государственный контроль за соблюдением обязательных требований к организации безопасного использования и содержания опасных технических устройств осуществлял Ростехнадзор, а также иные федеральные органы исполнительной власти — в отношении подведомственных объектов. Но с 1 июля 2021 г. в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» исключены правовые основания для осуществления госконтроля в этой сфере.

Глава Комитета СФ уточнил, что внесенным законопроектом определяются федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление данного вида федерального государственного контроля (надзора), устанавливаются требования к его организации и осуществлению, а также определяется его предмет.