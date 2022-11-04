Без российского газа чистый убыток немецкой Uniper за девять месяцев 2022 года вырос в 8,5 раза и составил 40,374 млрд евро.

Именно Uniper стал одним из главных «потерпевших» в ситуации с сокращением поставок российского газа в Европу. Четыре основных контракта с «Газпром экспортом» по идее подписаны до 2035 года. Но «Северные потоки» выведены из строя. Немецкие компании подсчитывают убытки. . А между тем, чистая прибыль норвежской Equinor, которая вместо «Газпрома» стала основным поставщиком газа в ЕС, за девять месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза и составила $20,847 млрд.