Наталье Владимировне Поклонской от Хоругвеносцев

Леонид Симонович-Никшич

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

Вечером 9 мая, в День Победы и акции «Бессмертный полк» прочитал у Эль Мюрида: «Со всем уважением, но Няша (Наталия Поклонская. – Л.Д. С.-Н.), похоже, на теме Николая Второго п о е х а л а. При чем тут икона самодержца и ”Бессмертный полк”? Нормальные люди вышли с портретами родных, а Поклонская – с Николаем. Переработала она, похоже…».

«Газета.ru» от 09.05.2016 года пишет: «…Поклонская также рассказала Агентству ТАСС, почему она взяла именно икону на акцию: “В прошлом году, когда мы накануне Дня Победы посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю. Они с товарищами попали в передрягу, и ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. Ветеран просил меня, чтобы, по возможности, Николай II тоже п р и н я л у ч а с т и е в ,,Бессмертном полку,,. Вот это пожелание мы и выполняем”, – сказала прокурор Крыма»…

А вот еще одно сообщение, которое на моей странице в Фейсбуке на Радоницу, то есть в день поминовения усопших, 10 мая 2016 г. поместил доктор филологических наук литературовед Иван Есаулов. Называется оно «Мой Бессмертный Полк». Под названием помещена икона святых страстотерпцев Бориса и Глеба и подпись: «Бессмертный полк – Соборная Россия. Это Святая Русь от русских святых Бориса и Глеба, первыми из канонизированных Русской Церковью».

Еще в одном сообщении на Яндексе прочитал, что в Санкт-Петербурге на шествии «Бессмертного полка» впереди шли иконы.

Читал я все эти сообщения и вдруг как-то заволновался. И поразила мысль, что вот оно – началось, вот оно – п р о я в л я е т с я мистическое Преображение России. Ведь акция с портретами родственников, в прямом смысле «душу свою положивших за други своя», ведь эта акция несомненно есть проявление той России вечной, о которой говорили наши русские святые. И вдруг, как-то само по себе, совершенно спонтанно, в ряды этих родных русских лиц влился лик святого Царя-Мученика и святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Вот, где Россия с о е д и н я е т с я ! – подумал я. – Вот, где встает Страна Огромная… Ибо снова мы стоим перед нашествием двунадесяти языков. И сразу на этих простых портретах восстают «наши павшие как часовые», чтобы защитить нас от надвигающихся полчищ. И вдруг среди них, этих наших отцов и дедов, как-то совсем для нас неожиданно встают наши святые герои, мученики и страстотерпцы, смотрящие на нас с русских святых икон.

Да, явление этих святых образов среди портретов отцов и дедов есть явление чудесное, явление совершенно и в прямом смысле – м и с т и ч е с к о е. Явление, говорящее о том, что сегодня действительно идет та самая

Война Народная,

Священная Война…

И мы сегодня, на Радоницу, день поминовения наших усопших, должны, преклонив колена, поблагодарить Господа, что он своею Всепобеждающей Волей в ряды наших отцов и дедов поставил лик Царя-Мученика Николая Второго Александровича, вложив в сознание Наталии Поклонской и других русских православных людей эту мистическую идею всеединения.

Святии страстотерпцы Борисе и Глебе, святый Мучениче Царю Николае, молите Бога о победе Русского Священного Оружия!

БИТВА ИДЕОЛОГИЙ

или

ДИКИЙ ВОЙ НОВОЯВЛЕННЫХ БЕСОВ.

После невероятного «идеологического взрыва», совершенного Прокурором Крыма Наталией Поклонской, вышедшей на шествие «Бессмертного полка» – по сути дела, возглавившей его – с чудотворной мироточивой иконой Царя-Мученика в руках, интернет взорвался. Ибо это сначала ввергло в ступор всех наших ярых красных интернационалистов типа Кургиняна. А потом кинула их в горящую серу истерики:

– Это преступление! Николай Второй был черносотенец! Он был антисемит! А Крым, древний Крым, является центром древне-иудейской Хазарии! – хотели крикнуть все эти кургиняны и их псевдооппоненты сванидзе, но вслух произнесли лишь то, что «все до единого участники ”Бессмертного полка“ воевали за идеалы Ленина и коммунизма и кидались в бой с лозунгом ”За Родину! За Сталина!” Именно с этими словами на устах умерли Александр Матросов, и Гастелло, и Талалихин, и все 27 миллионов человек, жизни свои отдавшие именно за светлые коммунистические идеалы будущего Райского человечества…» Ну и прочая клишированная совсем уже полумертвая идеология коммунизма, главные жрецы которой, типа Сергея Ервандовича Кургиняна, всё твердят и твердят о новой угрозе нарастающего и надвигающегося на нас из Европы черно-коричневого «оккультного фашизма».

Впрочем, читать и слушать все эти мантры «красных шаманов» про «черный фашизм» становится все более и более скучно. Ибо настоящая борьба и саморазвитие действительных, а не выдуманных кургинянами, идеологий – явление столь сложное, что суть и смысл его «и не снились нашим мудрецам»…

Например, в Санкт-Петербурге в октябре этого года должен был пройти форум «Всемирного Национально-Консервативного Движения», куда должны были приехать консерваторы и традиционалисты из многих европейских стран. И вдруг мы узнаем, что по требованию каких-то либеральных, не то красных, не то просто еврейских организаций форум этот, заклейменный «властями города» отменяется. «Ибо какой же форум русских и европейских фашистов в городе-герое Ленинграде, принесшем столь страшную человеческую жертву во время блокады и уничтожавшегося теми самыми фашистами, которые теперь решили собраться именно в нем. Это же страшное кощунство и какая-то просто-таки дьявольская насмешка черно-коричневых над нашим героическим красно-большевистским прошлым. И будущим!..» – кричат нам всяческие сванидзы и кургиняны.

Только я всё это записал, как открываю свою почту и на Фейсбуке читаю новое сообщение профессора Ивана Есаулова: «И вот, прошел месяц. И гражданин РФ Максим Шевченко (по совместительству и советник президента Путина) (мусульманско-“православный” функционер. – Л.Д.С.-Н.), на излюбленном подобными деятелями газпромовском радио ”Эхо Москвы” пригрозил Наталии Поклонской за икону св. Царя Николая уголовным делом (sic!).

Ибо, по мнению советского патриота Шевченко, возмутительная выходка Поклонской есть ”клевета на роль Красной армии” и переписывание ”нашей” советской истории. Иными словами, ”полностью уголовное дело”».

Далее в комментах к этой заметке Алексей Латышев пишет: «От Шевченко ничего иного ожидать и не приходится. Для него весь период Романовых – сплошной мрак. Вообще эта история – как лакмусовая бумажка. Стало очевидно, что к ”примирению” далеко не все готовы. Партийность в мозгах сидит прочно».

Тут я в свою очередь должен подчеркнуть, что именно «далеко не все», ибо и нашим ветеранам, т.е. тем, кто действительно воевал, и нашим монархистам, т.е. тем, кто ведет духовную брань сегодня, – и тем, и другим, собственно, и «готовиться-то» не надо. А чего готовиться-то, когда и те за Россию, и эти. Почему? Да потому что и те, и другие просто р у с с к и е. А у русских русская история – это не последние 70 богоборческих красных коммунистических лет, а как минимум тысяча лет от Рюрика до сегодняшнего дня. И как минимум 920 из них были Русскими, Православными и Монархическими. И то, что к Наталии Поклонской насчет иконы Николая Второго обратились именно русские ветераны, видевшие Царя на ступенях Рейхстага, говорит очень о многом.

Далее в тех же комментах Аркадий Малер (а он знает, о чем говорит, из так называемого «первоисточника») пишет: «Здесь надо иметь в виду, что Шевченко – это давний поклонник Джемаля (философа Гейдара Джемаля – Л.Д.С.-Н.) и лично я пока в его рассуждениях не нашел ничего, что противоречило бы Джемалевскому мировоззрению, а апология большевизма и критическое отношение ко всему «белому» вполне соответствуют этому мировоззрению. Т.е. Шевченко мог это говорить и пять, и десять, и пятнадцать лет назад…».

Последнее замечание Малера, который сам когда-то входил в круги, близкие к Джемалю, очень интересно. Дело в том, что в том же интернете есть интервью Гейдара Джемаля о Ленине, где он говорит, что величайшим деянием Владимира Ильича было убийство всей Царской Семьи. И что именно такие революционные убийства космического (и «метафизического») масштаба открывают новые грандиозные эпохи в истории человечества. Во Франции убийство на гильотине Людовика XVI, в Англии убийство на эшафоте Карла V, а в России ритуальное заколение жертвенных агнцев на алтаре Молоха-Ваала – изуверское убиение Семьи Святых Царственных Мучеников. Именно их заколение и их священная жертвенная Кров, и последующее «всесожжение тука» и открыли путь духам тьмы, ринувшимся терзать «Белую Россию». А так как у Джемаля убийство Царя и Его Семьи есть величайший и главнейший акт нашей новой Космо-Коммунистической Большевистской Истории, то именно это ритуальное убийство и открывает новую великую Эру человечества…

Впрочем, не только Сергей Кургинян, Максим Шевченко и Гейдар Джемаль стоят на этих необольшевистских антирусских и антимонархических позициях. На сайте «КУНТ» появился следующий текст:

«В СМИ России и Украины в эти дни был поднят дикий вой, сравнимый разве что со взрывом атомной станции или с обсуждением нового похода ВСУ на Донбасс…

Обсуждается с такой злобой поход Наталии Поклонской с иконой канонизированного Русской Церковью святого Императора Николая Второго на парад ”Бессмертного полка” в Симферополе. По этому поводу единодушно запричитали сайты ударенной майданом Украины, сайты секты старого актера Кургиняна, СМИ ряда ”официальных патриотов”…

Видно, действительно, группа очень влиятельных людей по обе стороны границы просто взбесилась от начавшегося процесса уврачевания ”красно-белого раскола” в русской истории, от массового почитания святого Русского царя, наличия в органах власти России столь духовного и порядочного лица, как Прокурор Крыма Наталия Поклонская», – заканчивает свою статью Председатель Московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса (СВОД) Игорь Михайлович Друзь.

Как сейчас принято говорить: no komment. Что в данном случае означает: мы полностью присоединяемся к мнению Игоря Друзя.

«ЗАКРУЖИЛИСЬ БЕСЫ РАЗНЫ»

(ещё раз о Бессмерном полке и иконе Царя-Мученика)

Великая мечта Александра Андреевича Проханова о примирении Красных и Белых в реальности как-то совсем не осуществляется. И не мы, Монархисты, «плеснули керосина в огонь». Наоборот, именно «Красные», т.е. «левые» кинули факел. Особенно постарались Кургинян и Щевченко, а за ними Гейдар Джемаль и Константин Сёмин. Шевченко, как я уже писал, представляет из себя некую, на первый взгляд странную смесь: из красного коммунистического большевизма и даже троцкизма, с радикальным зелёным мусульманским экстремизмом. И всё «Белое», т.е. Монархическое, или всё «Чёрное», т.е. Национально-патриотически-Русское, для него не просто крайне неприемлемо, но и вызывает какую-то, прямо-таки одержимую яростную ненависть. Причём особую, уже запредельную ненависть вызывает именно прославленный и Зарубежной Церковью в 1982-м году, и Русской Православной Церковью в 2000-м году Царь-Мученик Николай Второй. Почему? А потому, что необольшевик Максим Шевченко в душе чувствует себя прямым наследником Ленина, Троцкого, Свердлова, Дзержинского, Урицкого, Войкова, Сафарова и Юровского. А соответственно, и служит он тем силам, которые всегда и везде, и особенно в России в начале XX-го века, служили бунту, революции и уничтожению того Русского Православно-Монархического Национально-Самодержавного строя, который, опять же, везде и всегда именовался Священной Иерархией или Сакральной Традицией. Ведь ритуальное, т.е. мистическое убийство Царя Николая и Его Семьи являлось определённым чёрномагичским актом, совершённом для слома и уничтожения именно Тысячелетнего Русского Государства и разрушения той Русской, и шире – арийско-индоевропейской Традиции, на которой тысячу лет стояло и стоит Русская Земля. О Христианстве, я уж даже и не говорю. Ибо Христианство – Православие, – и Монархизм – Самодержавие – всегда, со времён их Основателя – Господа Бога нашего Иисуса Христа – были неразрывны друг от друга. Ибо Сам Божественный Основатель именовался не только Сыном Божиим, не только Первосвященником, но, что не менее важно – прямо Царём Славы. Царём, победившим Мiр. И по сему, на эту Его Царскую ипостась – мiр, в лице тогдашних Анн и Каиаф, Иродов и Иуд, – нападал и нападал, естественно, желая уничтожить законную, т.е. происходящую от Бога – Царскую и Священническую Власть. Тоже самое делали и их наследники в лице «пламенных революционеров» и «профессиональных большевиков», а сегодня делают наследники как первых, так и вторых в лице как Кургинянов и Шевченок, Джемалей и Сёминых, так и разных Млечиных, Лунгиных, Радзинских и Сванидз.

Имя им, воистину – легион.

Причём как во всяком бесовском сообществе тут, сегодня, по словам русского гения, их множество, и все они

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре,

Закружились бесы разны,

Буд-то листья в ноябре.

Сколько их? Куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Кургиняна ли хоронят,

По Шевченке слёзы льют…

Мчатся бесы рой за роем,

В бесконечной вышине,

Визгом жалобным и воем,

Надрывают сердце мне…

Но иногда этот надрывный визг, переходит во всё нарастающий, вырвавшийся из Преисподней рёв. Это значит, кто-то из Русских людей совершил деяние, страшно разворошившее их «змеиное кубло». Именно это и произошло с явлением Царя-Мученика Николая на шествии «Безсмертного полка» в Крыму. Вдруг, в первом его ряду явился Сам Русский Царь-Мученик Николай Второй. И мирянское шествие сразу превратилось в Крестный Ход. А Крестный Ход, как известно, разгоняет бесов. Их корчит, жжёт, корёжит и заставляет визжать.

– Нет, этого никак не должно быть!!! Убрать! Запретить! Подать в суд! Осудить! Изгнать! Посадить! – сразу завизжали «бесы разны». Вот уж воистину, не понимают, «куда их гонят». И не понимают, на что «они поднимают руку». Ведь Православная Монархическая Россия хотя и живёт своей часто невидимой, потаенной, сокровенной жизнью, но эта жизнь есть воистину Жизнь, ибо она наполнена Откровением Божиим и пророчествами Святых о судьбе России Грядущей. Которая молитвами Святых отец, и всех русских Святых, всех благоверных и преподобных, всех блаженных и юродивых, всех столпников и верижников, пустынников и отшельников, и всех претерпевших страшные муки от адептов Тайны беззакония и стражей осс

мiра сего, всех страстотерпцев, мучеников и исповедников Земли Русской, которая воспрянет скоро из своего прикровенного бытия, и выйдет на свет Божий, и пойдёт по всей Руси Великим Крестным Ходом Русского Тысячелетнего Безсмертного полка, и тогда потрясенный мир – увидит новую невероятную картину, где рядом с простыми нашими русскими солдатами в гимнастёрках Второй Мировой идут такие же простые русские воины Мировой Войны Первой, а с теми и другими, рядом и прямо в их рядах идут Великий Князь Александр Невский, и Дмитрий Донской, Святые Князья Борис и Глеб, и убиенные той же Тайной беззакония Первый Русский Царь Андрей Боголюбский, и убиенный теми же силами Госудать Всея Руси Иоанн Васильевич Грозный, и Император Пётр Перрвый, и убиенный теми же силами Царь Мученик Павел Петрович Первый, и умученный ИГИЛом Святой Воин Евгений Родионов, и убиенные теми же силами Оптинские Мученики иноки Трофим и Ферапонт и иеромонах Василий, и послушник Георгий,.. А вокруг них всех всё те же наши простые русские шинели и гимнастёрки времён и Первой и Второй Мировых войн. И всех их, возглавляя, пойдёт впереди Государь Император Всероссийский – величайший наш Святой Царь-Мученик Николай Александрович, и все мученики и исповедники Российстии от красной безбожной большевистской власти пострадавшие…

И мы все, современные Русские люди, идём с ними в едином строю – Единой и Неделимой Вечной Мистической Русской России, – и над нами развевается Знамя Последних Времен с ликом Господа нашего Иисуса Христа и лозунгом – «Православие или Смерть!»

Ещё раз от имени братчиков Союза Православных Хоругвеносцев благодарим Наталию Поклонскую за тот безпримерный шаг, который она совершила, выйдя на шествие «Безсмертного полка» с иконой Святого Царя-Мученика Николая Второго Александровича. Пусть Господь Бог наш Иисус Христос и Пречистая Матерь Его Пресвятая Богородица сохранят рабу Божию Наталию от козней, искушений и нападок всех явных и тайных врагов России и Православия. Аминь.

3 / 16 мая 2016 года

Святого преподобного и Богоносного отца нашего Феодосия игумена Киево-Печерского (1074),

Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда (1073),

Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими) (1085) и Свенской (1288)

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ

Царь грядет!

04 — 06.11.2016

4 — 6 ноября 2016 года

Воскресенье, 14.26

Иконы Божией Матери Казанская и иконы

Божией Матери «Всех скорбящих радосте»,

Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского,

Алексия Порфирьева пресвитера и мч. Алексия Нейгардта (1918);

сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая Никольского пресвитеров (1937);

сщмч. Петра Богородского пресвитера (1938).

«Ленин или Иван Грозный».

По какому пути пойдёт Россия

или

За что накинулись на Наталью Поклонскую?

Да, общество наше, действительно сильно, как выразился Александр Андреевич Проханов, – «сильно закипело». И кипение это продолжает нарастать. И «дуэль» Райкин – Залдостанов является лишь «прелюдией» и первыми, так сказать, выстрелами с двух сторон… Хотя «сторон» этих, как я уже писал, на самом деле не две – и «либералы», чающие абсолютной Свободы, и патриоты, чающие абсолютного Государства, являются лишь частью многоцветового спектра. Ибо идеологий в нашем обществе не две и не три, а четыре, пять, и так далее…

Так вот, надо сказать, что последняя «дискуссия» между Райкиным и Залдостановым, явно уступает дискуссии, а точнее нападению на Наталью Поклонскую со стороны не только либералов, а уже и коммунистов или просто «красных». Конечно, нашим демиургам хотелось бы эту последнюю дискуссию замолчать. Но не получается. Потому что вопрос о ненависти, или, наоборот, о любви к Николаю II, это вопрос не идеологический, и даже, как, опять же, любит выражаться Александр Андреевич Проханов, – «метафизический», нет – это вопрос сугубо религиозный, сугубо мистический, – вопрос, затрагивающий основы Веры и всего Бытия человеческого Духа.

Эх, Достоевского нет на наше время! Ведь он же, написав своих «Бесов», точно показал какой Зверь, какой Красный Дракон грядет на Русь, в лице Верховенских-Нечаевых и Лениных-Троцких. В лице всех этих чертей и демонов революции, во главе с Владимиром Лениным – «ближневосточный зиккурат Молоха-Вила» или ритуальная ацтекская кровавого бога Вицлипуцли пирамида которого, до сих пор стоит на священной для каждого Русского – Красной площади… И ведь будет ещё долго стоять, ибо сила этого Красного Дракона Апокалипсиса — сила сильная, и победить её можно только гигантским и героическим усилием Русского Православного Духа.

И первые шаги этой грядущей Победы мы уже видели в Орле, когда пало белое покрывало, и перед нами, воистину восстал из пепла – Царь Иоанн Васильевич Грозный, на коне, с мечом и поднятым над головой Осьмиконечным Православным Крестом в деснице… «Симъ Победиши!» — воскликнули Хоругвеносцы, узрев этот жест Грозного Царя.

Да, Русь, Святая Русь живет только такими людьми – или Грозными Царями, убивающими Медузу-Горгону – т.е. измену, крамолу, предательство и религиозную злобную сатанинскую ересь жидовствующих, – или же: юродивыми блаженными, постниками и молитвенниками, такими как Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Но есть и ещё один чин – чин Христианского Православного мученичества, мученичества, жертва которого спасает мир от окончательного падения, распада и погружению в бездну зла. И таким святым мучеником был не только Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, но и в не меньшей степени — святые младенцы-мученики – Димитрий и Иоанн Угличские, святой мученик Гавриил Белостокский и святой мученик Андрюша Ющинский Киевский.И сюда же, в этот же ряд, встают святые Царственные дети мученицы – Царевич Алексий и царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.

И их святые родители – Государь Император Николай Александрович и Царица Мученица Александра Феодоровна.

Ибо Россия – Русь Святая – стоит на Крови мучеников, так же как вся Вселенная, вся Земля и Мир стоит на Святой и Священной – пролитой во Искупление всех нас, грешных, Крови Господа нашего Иисуса Христа…

А кто проливал Кровь Христову? Её проливал, боящийся грядущего Воскресения мертвых весь Иудейский Синедрион – т.е. фарисеи и саддукеи. А кто истязал Царских детей на глазах у родителей в подвале Ипатьевского дома? Мучили, истязали и проливали Святую Жертвенную Кровь профессиональные мучители и истязатели, прямые наследники тех, по чьему приказу был распят Господь Иисус Христос. А кто отдал приказ истязать Царскую семью в 1918 году? Приказ отдала верхушка современных саддукеев, так называемые «большевики», во главе с «Великим гением» – Владимиром Лениным. А кто был с ним рядом — Свердлов, Троцкий, Дзержинский, Володарский, Урицкий, Зиновьев, Радек, Бела Кун, Землячка, Сафаров, Войков, Голощекин, Юровский, … – и дальше до самой, воистину тайной, люциферианской Тайны Беззакония из команды профессиональных палачей-резников, которых возглавил «раввин с черной как смоль бородой», и который, твердой рукой начертал на стене ипатьевского подвала:

«Здесь по приказанию тайных сил Царь принесен в жертву для разрушения государства. О чём извещаются все народы»…

Мол, мы принесли «сакральную» жертву отцу нашему Диаволу. Трепещите языцы и подчиняйтесь! Но Дьявол полагает, а Бог располагает. И жертва эта превратилась в высшую Христианскую Жертву всей Российской истории, и на этой Священной Крови только и стоит чудом сегодня, и Российское Государство, и вся зримая и незримая мистическая Святая Русь, ради существования которой, Господь, по молитвам Своей Матери Пресвятой Богородицы, только и продляет жизнь на земле.

Так что, горячо почитающая Царскую Семью Наталья Поклонская совершенно права. Царь, Царица и Святые дети и слуги – есть Альфа и Омега России, которые, наперёд зная свою судьбу, добровольно и сознательно пошли на Жертву для спасения Народа Своего.

Я даже не понимаю, чего вдруг всполошились и Лимонов, и Зюганов, и Калашников, и другие наши красные различных оттенков. Правильно всё сказала Наталья Владимировна Поклонская. Все, кого она перечислила, а именно: Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао – все они пролили моря и океаны человеческой крови. Разве это не правда? Вот, Геннадий Андреевич сетует, мол, во всех библиотеках всего мира стоят книжки Ленина. Ну, да, стоят. И в них чёрным по белому написано:

«Чем больше черносотенного духовенства мы – сейчас, когда в стране голод, когда люди едят друг друга, и на дорогах валяются тысячи трупов, – воспользовавшись этим, расстреляем! – и чем больше, тем лучше! – чтобы эта проклятая черносотенная Россия на десятки лет запомнила наш урок!…» – действительно, эти каннибальские дьявольские словеса до сих пор стоят на полках многих библиотек, вместе со словесами лютых ненавистников России Карла Маркса и Фридриха Энгельса со товарищи.

Так что права не только Наталья Поклонская. Прав ещё и Хоругвеносец Игорь Игоревич Мирошниченко, когда он, выступая на «Русском Марше» 4 ноября 2016 года, сказал:

– Надо сбросить с пьедестала во всех городах и весях образ Идолища Поганого – Ленина, уничтожавшего Россию и Русских, и на его место поставить создателя Государства Российского Помазанника Божиего – Первого Русского Царя Иоанна Васильевича Грозного – и тогда, вы увидите, мы победим!

Так что главное в сегодняшней «дискуссии» идёт не между Райкиным и Залдостановым, а между Зюгановым, Лимоновым, Калашниковым и иже с ними, с одной стороны – и Поклонской, Мрошниченко, Хоругвеносцами и всеми Монархистами, с другой. По какому пути пойдет Россия? — вот он, главный вопрос. По пути «Идолища Поганого» – Владимира Ленина, или по пути Помазанника Божия Первого Русского Царя Иоанна Васильевича Грозного?

Святии Царственнии Мученицы, Святый Благоверный Царю Иоанне – молите Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ

12.03.2017, Москва

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ,

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ и ЖАННА Д’АРК

Глава 1

Война Средневековья с Ренесансом

Опять появился Лунгин. Конечно, этого и следовало ожидать. А как же без автора кощуннического фильма «Царь». Ведь он должен защищать своего собрата от злобных «русских фашистов!». Да и то, «вся королевская рать» поднимается. Вот и Райкин разрывает на себе одежды и вопиет, что вновь по России начало бродить страшное приведение – Призрак Цензуры. И патриот, и правозащитник, снявший «Ассу», Станислав Говорухин тоже на стороне собрата по экрану. Да, сильно задела всех их наша простая Русская девушка Наталья Поклонская. Прямо с пеной на губах выкрикивают свои заявления.

А что, собственно, произошло? А произошло абсолютное т. н. «знаковое событие» — против друг друга, как и всегда в истории, встали два мира — мир Средневековья и мир Ренесанса. Или, переведя из исторической в духовную плоскость — мир Веры, против мира Культуры. Или, еще точнее, мир Православия против ереси Жидовствующих. Или же, чтобы было совсем уж понятно — мир Иосифа Волоцкого против мира жидовина Схарии. Еще точнее? Пожалуйста: мир Ивана Грозного против мира Андрея Курбского. То есть: Опричнина против «ереси Новгородствующих». Русь против Хазарии.

«… Хазария жила работорговлей. Разбоем и ростовщичеством. Недолго беспредельничала Хазария, в 969 году Русское войско, ведомое Великим Князем Святославом, разгромила Хазарию, стерев её с лица земли. Но затаились жрецы Вавилона, сохранив свои оккультные знания. Вавилон понес сокрушительные потери, восстановиться смог только через 900 лет…

К тому времени Русь стала Третьим Римом — Русским Православным Царством. На Царский Престол восходит первый Великий Русский Царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Тайная Хазария в шоке. Если с Русским Православным Княжеством справиться не могли, то с Царством не справятся и в помине. Ибо Русь стала Иконой Царствия Небесного на Земле , создав Богоугодную «вертикаль» (!) государственной власти… И охранять эту Икону, этот Русский Иер-Рус-Салим будет учрежденная Царём Опричнина…

Собственно, про Новое Средневековье, Новую Опричнину говорит и сам режиссер Учитель:

«Какая-то организация людей одетых в чёрное, сжигают постеры с моим изображением». Как-то так, я не помню точной цитаты. Но это и не важно. Важно же, что Учитель это заметил и это его, как когда-то и Владимира Соловьева сильно задело… Помнится, Соловьев возмущался на «Эхе Москвы» — «Хоругвеносцы! Они меня сожгли! Они сожгли мою книгу!!!».

А чего возмущаться, Владимир Рудольфович, когда вы назвали свой опус: «Евангелие от Соловьева». Да за такое название гореть вам вечно в Гиене Огненной, где «Огнь пожирающий, вопль и скрежет зубовный»…

Так же и с Лунгиным и с Учителем, гореть вам товарищи в пекле на сковородке, за кощунства против двух великих Русских Царей — Первого Помазанника Божия — Царя Иоанна Васильевича Грозного и Величайшего нашего Святого, возглавляющего сонмища мучеников и исповедников Российских — Святого Государя Императора Николая II Александровича.

Святые Цари Мученики Иоанне и Николае, молите Бога о нас!!!…

Глава 2

Шествие Бессмертного полка

Однако сейчас появляются новые люди, которые встают на сторону Средневековья, сторону Царства. Меня поражает мужество, с которым Наталья Поклонская защищает добрую память и святое имя Царя-Мученика Николая Александровича. Именно поражает. Ведь по сути дела против неё не только весь наш «культурный бомонд», возглавляемый теперь близким к Трону элитным режиссёром Станиславом Говорухиным, но и вообще все поборники прав человека, всё наше «цивилизованное сообщество», все «граждане мiра», а также и все красные патриоты-коммунисты, исповедующие религию Победы и «литургию» Бессмертного полка.

Собственно, тогда, с шествия Бессмертного полка, всё и началось. Это надо же было выйти на это, задуманное идеологами Красной Победы действо, выйти на Красное шествие, где люди несли только фотографии своих воевавших отцов, дедов, и вообще родственников, выйти на это шествие с мироточащей иконой Царя-Мученика! Какой вой, какой «гевалт» тогда поднялся: «Не позволим осквернять нашу Красную святыню, изображением гнобившего Красных – Николая Кровавого!».

Да, это был поступок. Ибо Красное шествие Бессмертного полка задумывалось именно как утверждение именно и исключительно – только «Красного Смысла». Более того, оно задумывалось как вызов всем либералам – народный вызов всем этим «селебретис», всему «креативному» буржуазному новому классу, всей системе жёлтого либерализма, который сегодня противостоит ушедшим «великим идеалам Советского Союза». И Красные, прошедшие маршем Бессмертного полка – торжествовали. Либералы же: все их жёлтые СМИ писали, что по окончании марша, все фанерные «иконы», отцов и дедов, согнанные на марш люди, побросали в огромные кучи… Да, действительно, либеральная ненависть тут зашкаливала. А простые наши русские люди – торжествовали и испытывали настоящее святое чувство. В пику всему этому, угнетавшему и презиравшему их бомонду, всем этим олигархам и селебретис, на улицы наших городов вышел настоящий народный праздник. Да, так, собственно, и было. Люди, простые наши люди, наконец-то могли заявить, что они чтят своих предков-победителей. Это было самое настоящее религиозное, именно религиозное, почитание предков-победителей, некоего невероятного подвига отстоявших Родину и Русскую историю. И в этом смысле задумка Красных удалась. В полную, так сказать, полную силу.

«И мы защитим тебя Русский язык, Великое Русское Слово!» – писала во время войны Анна Ахматова.

Вот такие, подобные этим строкам поэта, чувства испытывали тогда и все простые участники шествия. Но именно простые участники… А идеологи Красной религии и Красного Смысла испытывали несколько иные. Они радовались, что, наконец, народ пошёл за ними, уже самим шествием с портретами родственников, подверстываясь под «мистику Красной Победы»… Они уже предвкушали как разовьют это великое удавшееся им действо…

И вдруг случилось то, чего они «никак не ожидали». Молодая женщина, защищающая законность победившего Русского теперь Крыма, нарушив все их Красные коммунистические планы, вышла на шествие с иконой Царя-Мученика!

«– Не позволим осквернять наши Красные святыни! Как? Что? Откуда? Кто разрешил? Убрать! Немедленно убрать! Это наша – только наша, Красная Победа! Это наша – только наша, Красная религия! Это наши – только наши, Красные иконы! И не надо тут вашего Православия, вашей Церкви и вашего – упаси Господи! – Самодержавного Монарха! Ведь в шествие Бессмертного полка мы незаметно и подспудно вложили постулаты всей нашей Красной веры, центральные её святыни – Красный Октябрь – Ленин – Сталин – Красная Победа – Красный Космос – Гагарин – Мавзолей! И народ полон этими нашими символами веры. И вдруг некая Наталья Поклонская выходит на эту нашу Красную Литургию с Православной иконой! И кого? Царя, которого наши герои, во главе с Лениным и Свердловым, казнили в подвале Ипатьевского дома! Казнили, заметьте, совершенно правильно.»

Да, это был неслыханный дотоле поступок. Настоящий подвиг, символически утверждающий, что Бессмертный полк – это не только победители в Великой Отечественной. Нет, оказывается Бессмертный полк – это герои всей Русской истории, от Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова, всей Святой, умученной врагами, России, Царской Семьи до не снявшего Крест воина-героя Евгения Родионова, и дальше до наших современных, последних героев Донбасса – Бэтмана, Ищенко, Дрёмова, Мозгового, Моторолы, Гиви, бойцов дипломатов – Карлова, Чуркина… Оказывается, Бессмертный полк – это не только Великая Отечественная, но и вся вообще героическая брань России и всего Русского народа во всей его истории против ненавистников, врагов, захватчиков и предателей России… И возглавляет весь этот воистину Бессмертный полк главный святой нашего времени, душу свою положивший за други своя – Царь-Мученик Николай II Александрович!

Что тут началось! Теперь кричали не столько либералы, сколько коммунисты. Понимали, болезные, что это только начало. И скоро марш Бессмертного полка из народного шествия превратится в Крестный ход, и пойдут впереди его иконы, стяги, знамёна и хоругви, и впереди всех, возглавляя, Наталья Поклонская – эта наша Жанна Д’Арк – понесёт Святой и Священный образ главного Русского святого – Царя-Мученика Государя Императора Николая II Александровича. И это будет действительно шествие Бессмертного полка. Только не Красного, а Русского — и именно потому воистину Безсмертного…

Глава 3

Вечная битва

Тут, конечно, нужно учитывать, что когда я пишу о начавшейся борьбе Средневековья с Ренессансом, то я, понятное дело, имею в виду не конкретные временные периоды, а, так сказать, абсолютные. Абсолютное Средневековье – с его истовой верой, с его соборами и иконами, с его Священной иерархией и Божиими Помазанниками, с его Богом, и только Богом установленной властью, с его канонической, пронизанной религиозными символами литературой, музыкой и живописью, с его борьбой с ересями и различными тайными оккультными учениями – такое вечное Средневековье снова, теперь уже у нас в России начала XXI века, начинает свою борьбу с различными Ренессансными «свободами», со всеми видами и версиями демонизма, с «Возрождением», а на самом деле «Насаждением», опять же демонического язычества, с его культами тела, силы, свального греха и пролития животной и человеческой жертвенной крови.

Собственно, борьба эта в Истории никогда не затихала. И зачастую, борясь с Христианством и Богом установленной властью Князей, Царей, Королей и Императоров, в качестве духовного оружия «Возрождение» всегда выдвигало различные «гуманистические» теории, где миром, точнее мiром правит не Бог, а тварь, созданная Им, т.е. – человек. Теория эта, в Истории принимая очень и очень различные формы, то проникала с Ближнего Востока в верхушку ордена Тамплиеров, то проявляла себя в бунте против Православия в религии болгарских бугомилов, то вспыхивала ярчайшим светом в Итальянском «Ренесансе», то у французских Катаров, то у российских революционеров начала XX-го века. С теорией этой, как с многоголовой, неумирающей гидрой боролся и Запад и Восток. На Западе, особенно в Испании, с самым настоящим сатанизмом боролась Священная Инквизиция, и такие Монархи как Филипп Красивый Французский (кстати, Русский по бабке), как испанские Монархи Фердинанд и Изабелла, а у нас в России особенно рьяно с этими «духовными вандалами» боролись Царь Василий III, при котором «гуманистическая» ересь жидовствующих чуть было не подчинила себе Церковь и Власть, и особенно его сын – Первый Помазанник Божий на Российском Троне, гениальный Царь Иоанн Васильевич Грозный.

Собственно, в деяниях таких столпов Церкви как Геннадий Новгородский, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, и таких столпов Царства как Ольга, Святослав, Владимир Креститель, Владимир Мономах, Василий III, Иоанн IV, мы видим мощнейшую линию битвы с гидрой жидовствующего гуманизма, сиречь Абсолютного Ренессанса, за возврат к вечному религиозному, т.е. Божественному восприятию себя и мiра – сиречь возвращение, причём совершенно сознательное – к Абсолютному Средневековью. Отсюда и Земские Соборы, и переписка с бежавшим в мiр гуманизма Курбским, и подавление гуманистического, опять же торгово-жидовствующего Новгорода, а ещё ранее уход из столь же жидовствующего Киева Князя Андрея Боголюбского с величайшим символом Вечного Средневековья – Владимирской иконой Божией Матери, и установление нового стольного града во Владимире на Клязьме, где уже в самом имени новой столицы ясно звучит – «Володеющая всем миром»…

Так было и так будет всегда, и никогда ни на Западе, ни на Востоке, не победит ни то ни другое. Но есть периоды, когда побеждает Возрождение – Катары и Альбигойцы на юге Франции или Новгород и ересь жидовствующих в России, а есть периоды, когда побеждает Средневековье – Филипп Красивый во Франции и Священная Инквизиция в Испании, Иосиф Волоцкий, Иван Грозный и Опричнина в России.

Сейчас, сегодня, в начале XXI века эта борьба между захватившим всё духовное пространство в России – жидовствующим Ренессансом и «Новым Русским Средневековьем» — набирает свою последнюю и абсолютную силу.

Именно всё это я имею ввиду, когда говорю, что Наталья Поклонская с иконой Царя Николая в руках сегодня для нас, для России, представляет тоже, что когда-то для Франции представляло явление молодой, ранее никому не известной, девушки Жанны. Наталья Поклонская с мироточивой иконой Царя-Мученика впереди Русского Бессмертного полка есть мистическое явление того же порядка что и Жанна Д’Арк на поле брани впереди французского воинства с хоругвью, называемой Орифламой — т.е. горящим пламенем в руках. То же самое явление, символизирующее освобождение Франции и России от «иноземного» ига, от ига, навязанного нам сегодня якобы Европейского, а на самом деле всё того же неискореняемого древнего жидовствующего гуманизма, который всегда и везде старается попрать, оболгать, снизить, поругать, осквернить и смешать с их собственной «гуманистической» грязью всё высокое, горнее, священное и святое, что есть в душе человека, и во Французской и в Русской истории.

Я утверждаю, что явление Жанны Д’Арк в оккупированной Франции было не столько проявлением борьбы с англичанами, сколько великим мистическим символом борьбы извечного Святого Средневековья с разлагающим Францию и всю тогдашнюю Ойкумену – так называемым «гуманистическим Возрождением». Возрождением чего? Питаемой люциферианской ненавистью к Богу и его Святыням – человеческой гордыни? Нет! На Земле есть Франция и есть Россия. Есть Жанна Д’Арк и Наталья Поклонская. Есть горящая огнем веры Хоругвь Орифлама и есть мироточивая икона Святого Царя-Мученика. И никакие английские пуритане, никакие Лунгины и Учителя не смогут убить в людях любовь к святому Священному Отечеству и к его высшим духовным героям и символам, таким как отравленный и оболганный ими Царь Иоанн Васильевич и изуверски умученный, и также оболганный и продолжаемый обалгиваться различными учителями, Царь Николай Александрович…

Так было и так будет всегда. Всегда во Франции будет ненавидимый «тайной беззакония» Король Филипп Красивый и Святая мученица Жанна Д’Арк. И не только во Франции. Всегда в Сербии будет Милош Обилич и Александр Карагеоргиевич. Всегда в Румынии будет Влад Тепеш. Всегда в Испании будут Фердинанд и Изабелла, всегда, наконец, там же в Испании будет Торквемада. А у нас в России – великий борец с изменой, крамолой и ересями – Григорий Лукьянович Бельский, по прозвищу Малюта Скуратов. И никогда в России до конца не победят все эти Элемы Климовы, Павлы Лунгины И Алексеи Учителя, пока впереди Русского Бессмертного полка идёт простая, явившаяся из самых недр народа – Наталья Поклонская с мироточивой иконой Святого Царя-Мученика Николая II Алекесандровича в руках…

Да пребудет Новое Средневековье! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! Ей, гряди, Господи Иисусе! Православие или Смерть!

Глава 4

А-на-фема!

А всем богохульникам, кощунникам, всем врагам Русской Церкви и Монархии, всем ненавидящим Господа нашего Иисуса Христа и Государя нашего Святого Великомученика Николая Второго Александровича, мы, Хоругвеносцы, возглашаем сию Анафему:

Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину

А-на-фема!

Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену

А-на-фема!

Масоном, оккультистом, спиритом, чародеем и всем, иже не Единому Богу веруют, но бесов почитают, и не Богу смиренно жизнь свою предают, но чародейным бесов призыванием грядущее ведети тщатся.

А-на-фема!

Богопротивным человекам злым, дерзнувшим даже и на убиение Божия святаго Царя-мученика

А-на-фема!

Пишущим кощунственные и богохульные произведения против всех русских Князей и Царей, и поносящих тако Избранников Божиих, принявших помазание.

А-на-фема!

Борзописцу Эдварду Радзинскому возводящему хулу на Царского Друга Святаго Мученика Григория Ефимовича Распутина и на Святую Царскую Семью.

А-на-фема!

Режиссеру Павлу Лунгину, снявшему кощунственный богомерзкий фильм против Первого Русского Помазанника Божия Благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного

А-на-фема!

Режиссеру Учителю, снявшему еще более богомерзкий и мерзопакостный фильм, порочащий Святого Царя Мученика Николая II Александровича и Царицу Мученицу Александру Федоровну и всю Русь Святую

А-на-фема!

Всем писателям, режиссерам и деятелям искусства, порочащим Священную Русскую Историю, и по заказу Князя Мiра сего, создающим кощунственные поделки против Русской Церкви, Русского Царства, против Царей и Русского Народа-Богоносца трижды

А-на-фема!

А-на-фема!!

А-на-фема!!!

Сие и буди, буди!

А-минь!

Так провели мы, Хоругвеносцы, нашу собственную «Анафему» против писателя Радзинского и режиссеров Учителя и Лунгина, кощунствующих, богохульничающих и поругивающих наших Величайших, умученных Тайной Беззакония, Святых наших Царей Великомучеников, Царя Иоанна Васильевича Грозного и Царя-Мученика Николая Второго Александровича… Будем, братья и сестры, стоять за нашу Церковь и наше Царство до конца, стоять во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духу!

Православие или Смерть!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич

01.07.2017, Москва

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ,

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ И ЕЁ ГОНИТЕЛИ.

Заговор Каиафы

– Всё. Вопрос снят! – запечатал дискуссию Министр кинематографии Никита Сергеевич Михалков. Такое же, или ещё хуже, мнение у всей нашей культурной элиты – тут и депутат Госдумы Станислав Говорухин, и писатель Эдуард Лимонов, и артист и руководитель театра Сергей Безруков и многие, многие другие. По сути дела вся культурная, артистическая, кинематографическая, литературная «элита» нашего общества, начиная с главы Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и министра культуры Владимира Мединского. Все они пытаются нам доказать, что всё – «вопрос снят!»…

Только это, что называется, хорошая мина при плохой игре. Или, как определял один очень талантливый человек: сеанс массового гипноза, производимого верховными жрецами религии, называемой «Культурой». Некий, так сказать, «сеанс Чёрной магии», правда, пока без её последующего разоблачения. Впрочем, замечательный гонимый писатель был прав. Так не бывает. За сеансом массового гипноза обязательно следует его «последующее разоблачение». Когда наваждённые облачения спадают и гипнотизёры предстают перед нами в, простите, обнажённом виде. Во всяком случае, мы всё сделаем, чтобы это произошло… Ибо, как я уже писал, наступает уже не бердяевское, а истинное Новое Средневековье. А в Средние века конфликт между Верой и Религией с одной стороны и Культурой и Искусством с другой – неизбежен. Ибо в Средние века Культура существует строго в рамках Культа, т.е. Религии. А так называемая «светская» культура подвергается гонению и преследованию, ибо она часто, точнее даже почти всегда, есть плод той или иной борьбы с Догматами Веры, и почти что всегда, заканчивается срыванием плода с дерева Зла. т.е. Свободы самовыражения, т.е. опять же явлением известной ереси Жидовствующих, а значит, борьбой с Христом и Церковью Его.

Правда, Средневековье, которое наступает – Современное Средневековье – Средневековье Духовное, потому что в том, настоящем Средневековье Алексея Учителя, как осквернителя Святых Мучеников, просто поставили бы на вязанки хвороста и просто сожгли бы на костре, устроив «Великолепное Аутодафе»… Но сейчас люди ослабли. Впрочем, наступление и агрессия пока идут не со стороны Церкви, которая реагирует очень вяло и «политкорректно», а со стороны самой ереси Жидовствующих, т.е. того духовного феномена, который сегодня именуется «Культурой».

Они применяют одно из древнейших духовных оружий – смех… Вчера в ночь Солнцестояния, 22 июня 2017 года, в полвторого ночи, в программе «Место встречи» Норкина обсуждался фильм «Матильда». Отрывок я посмотрел. Только отрывок, потому что дальше Русскому человеку смотреть невозможно. Основное впечатление – «Поклонскую высмеивают. Поклонскую поднимают на смех. Над Поклонской смеются. Над Поклонской издеваются». Причём смеются зло. С ненавистью. Ибо, как же так! Нарушена вся мiровая иерархия. Великие люди Культуры всё говорят «Да!», а какая-то приехавшая из крымского захолустья девчонка говорит – «Нет!».

Я уже писал, что её поведение напоминает мне деяния Жанны д’Арк. Так же и тогда против неё были не столько англичане, сколько своя французская «элита». Но она гнула и гнула свою линию… Так и тут. Выйти на Красное коммунистическое шествие с мироточивой иконой Царя-Мученика – это, несомненно, великий Духовный подвиг. Ибо на фигуре Николая Второго сегодня сойдутся в битве все мечи и копья.

Одни, подобно Красным, таким как Фурсов и Семин, будут твердить о слабом царе, который предал Россию, другие, подобно Учителю, будут стараться смешать Царя с грязью, опустить до собственного уровня разнузданности и хамства, осквернить, испоганить, выпачкать в своих, так близких и понятных им, нечистотах.

А некоторые культурные монархисты будут твердить, что собственно никакой духовной брани и не было, и ритуального убийства собственно не было, ни вытачивания крови, ни разрубания трупов, ни сжигания на жертвеннике, ни пития пепла с вином – ничего этого не было, всё это бред наших параноиков-зилотов. И строчка из еврейского поэта Гейне, и подпись каббалистическая – это лишь «проба пера»… А трупы, то бишь останки – вот они в месте с соответствующим названием – в Поросенковом логе. Ведь слово лог – это что-то навроде кладбища. В данном случае для свиней…

И вдруг на этом инфернальном фоне является молодая Русская женщина с иконой Царя в руках и говорит:

– Не троньте Святого Царя-Мученика Николая Александровича! Не прикасайтесь к Помазаннику Божьему! Не кидайте Святыни псам! Не мечите бисер свиньям!

Да, это, конечно же, невероятный подвиг посреди нашего совершенно, и уже почти что до конца, обжидовевшего сатанинского времени. И после этого, она подобно Антигоне из трагедии Эсхила, начинает борьбу против всей этой уверенной в себе, злобной жидовствующей элиты. И всех ставит перед выбором: с Царём ты, или против Царя – с Христом ты, или против Христа!

Какой вой, какой визг, какой вопль тут поднялся! Кто? Откуда! Кто разрешил! Её надо судить! Её надо отправить на психиатрическую экспертизу! Выгнать её из Госдумы! Растереть в порошок!

И даже многие православные монархисты, да и православные священники, начали писать – нельзя! Поклонская не знает правил политической борьбы, Поклонская не знает законов духовной брани! Надо быть тоньше, вежлевее, политкоректнее. Пусть она придёт к нам, мы её научим. Ибо сейчас самое главное сохранить мир в обществе, не допустить взрыва и экстремизма, а монархический экстремизм также опасен, как и либеральный…

А по-моему они забывают, что тогда ровно 2017 лет назад Анна с Каиафой призывали к сохранению мира во Израиле, ибо враг у ворот, и не надо его раздражать. Каиафа так и заявил:

– Пусть лучше Он один умрёт, чем целый народ погибнет…

Но Тот, Кого называли «Он один» спокойно продолжал свою «экстремистскую» деятельность…

Православные монархисты

Теперь давайте посмотрим, что точно сказал уважаемый Никита Сергеевич Михалков по поводу фильма Алексея Учителя. Вот заголовок из газеты «Ведомости»: «Михалков поддержал Учителя в конфликте с Поклонской». Читаем: «Режиссёр Никита Михалков назвал безумием ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Он также осудил решение депутата Натальи Поклонской, которая отказалась смотреть фильм», «Самое глупое и неправильное – когда Учитель предложил Поклонской посмотреть «Матильду», она отказалась!» – и дальше внимание! – «Тут сразу говорить нечего. Вопрос снят», – подчеркнул Михалков…

Тут интересно, как сама Наталья Поклонская ответила Учителю на предложение посмотреть фильм: «Никогда и ни в коем случае! Мне эксперты расскажут».

Дальше под статьёй сноска: «Адвокат Учителя попросил Володина проверить Поклонскую на нарушение этики».

Вот, такая вот вырисовывается картина. Вообще надо сказать, что многие тут попадают в очень двусмысленное положение. Особенно, конечно, Министр кинематографии Никита Сергеевич Михалков. Ибо он всегда позиционировал себя не просто Православным Церковным человеком, и даже не просто Монархистом, а именно большим и несомненным почитателем мученического подвига Царя Николая Второго Александровича и Его Семьи.

Вот только два эпизода из нашей истории, где он проявил себя таковым. Помню, как в 2000-м году проходил чин Прославления всего сонма Новомучеников и Исповедников Российских.

Был летний солнечный день. Мы шли небольшой хоругвеносной колонной через Патриарший мост, переходя Москва-реку из храма Николы на Берсеневке. Шли торжественно с молитвенными песнопениями, и несли нашу Чудотворную Мироточивую – которая мироточила прямо потоками! – икону Святых Царственных Мучеников. Так с молитвами и песнопениями и подошли к металлическим ограждениям, расставленным вокруг Храма Христа Спасителя. Поставили икону на один такой барьерчик, и с двух сторон держали её руками, чтобы видно было всем архиереям. И вот они идут тоже торжественным строем. В парадных византийских облачениях и в сверкающих драгоценными каменьями митрах. Много архиереев из России, Украины, Белоруссии, Греции, Сербии, Румынии, Кипра и Черногории… И с интересом поворачивают головы на нашу Икону… А вот перестроились, вот появился Святейший Патриарх Алексий, и за ним, опять же очень торжественно несут икону Всех Новомученников и Исповедников Российских от большевистской богоборческой власти мученных и убиенных. И в центре иконы, возглавляя сонм Новомучеников – Святая Царская Семья. А над всеми благословляющая Десница Господня. Так и шли, поднимаясь по ступеням Храма: Святейший Патриарх Алексий в белом куколе, иподьяконы в стихарях, несущие икону, а за ними шёл он, Никита Сергеевич Михалков, как один из главных, а может и самый главный Российский Монархист. Лицо его сияло тройным сиянием. Во-первых, оно было осияно солнцем, во-вторых, радостью прославления и, в-третьих, гордостью: вот ведь каков я – сразу за Патриархом и иконой иду, точнее, вдвоём идём. Я и скульптор Церетели. Потому что рядом с ним, действительно, шёл Зураб Константинович Церетели…

А вот эпизод второй. Это происходило уже в Тайнинском, на открытии памятника Николаю II Александровичу, работы Вячеслава Михайловича Клыкова. Второго уже памятника. Первый, как известно, был взорван… Там был поставлен такой высокий помост. На помосте стояли сам Клыков, рядом с ним старенький архимандрит Даниил Сарычев, а несколько сзади группа высокопоставленных военных с большими вышитыми звёздами на погонах, а с ними Никита Сергеевич Михалков. Тут же, недалеко от архимандрита Даниила, стоял и я. И вот отец Даниил сказал: «Помолимся, братья и сестры». И запел: «Отче наш!». Попытались, путаясь в словах, подпеть и генералы. Я услышал это нестройное пение, невольно, как говорится, «оглянулся во гневе». И тут встретился глазами с взглядом Никиты Сергеевича. Глаза его смеялись. Причём добрым таким смехом. Увидев мою реакцию на генеральское пение, он явно в душе расхохотался. Какая гамма чувств была в этом взгляде. И смех над моей реакцией и «послание» мне, мол, что с них взять – советские генералы! И в тоже время доброе отношение к ним, и полное понимание ситуации…

Но всё это нюансы. А смысл всего этого в том, что и на прославлении Новомучеников в Храме Христа Спасителя, и на открытии памятника в Тайнинском, и на многих других Монархических торжествах и Церковных службах Никита Сергеевич был на первых, как говорится, ролях… То есть он на сегодняшний день официальный Монархист, №1 в стране, один из главных почитателей Царя-Мученика Николая II Александровича и его Святой семья. И, наверное, как человек Православный, должен был понять чувства Натальи Поклонской, гнушающейся прикасаться к грязи и к клевете, снятой в фильме «Матильда», по отношению к Святому Мученику нашей Церкви, предстоящему сейчас пред Престолом Господним и молящемуся о нас грешных. И вдруг такие слова:

– Отказ Поклонской смотреть «Матильду» – решение глупое и неправильное. Тут говорить нечего! Вопрос снят.

Вот так-то, Православные, главный Монархист страны оценил, исчерпал и запечатал. Воистину – «говорить нечего!».

III. Вопрос только открывается

Сегодня многие выражают возмущение, многие ругают Учителя, другие возмущены Министром культуры Мединским, третьи – государственными чиновниками, раздающие деньги «налогоплательщиков» на разные Гоголь-центры и кощунственные блокбастеры. И все эти эскапады бьют мимо цели. Ибо дело не в деньгах налогоплательщиков, и вообще не в деньгах, дело совсем в другом – дело в Духовности и Вере. Дело в извечном конфликте так называемого «искусства» и религии, дело, по большому счёту, в столкновении Возрождения с его культом «Прекрасного» и Средневековья с его культом Небесного.

И вот тут действительно очень интересно увидеть и убедиться, как ведут себя многие наши Православные, и особенно Православные Монархисты. Конечно, Никиту Михалкова можно где-то и понять. Он же Министр кинематографии и, соответственно, он должен оправдывать потраченные на фильмы деньги и всячески защищать своих коллег, артистов и режиссёров от нападок тёмных и необразованных Православных масс. Этих сумасшедших бабок, русских черносотенцев, и фанатов, бредящих культом святости последнего Русского Царя. И откуда только взялась на его шею эта глупая Наталья Поклонская? Нельзя ли отправить её на психиатрическую экспертизу? Или хотя бы лишив депутатской неприкосновенности, отправить туда, откуда она явилась в Крым, или в дикие степи Луганска. Это там на диких берегах Северского Донца, там в их Гуляй поле, в этой первобытной степи возможны такие вот опять же совершенно диковинные нравы, но здесь в культурной столице, здесь в Третьем Риме, среди столичной элиты и богемы, среди великих гениальных художников, артистов и режиссёров – нет, здесь такое поведение выглядит дико и даже как-то совершенно неправильно, навроде как выглядело поведение открыто проповедавшего свои монархические убеждения Николая Гумилёва среди красных Блюмкиных, Зиновьевых и Урицких…

Нельзя, дорогие товарищи, нельзя же милые дамы и господа, – нельзя же нарушать общепринятые правила поведения и общественные табу. Одно дело идти за иконой Царя-Мученика в день всенародного Прославления всех Новомучеником и Исповедников Российских, причём идти вослед за Патриархом, как торжественно шёл сам Никита Сергеевич тогда, в день из Всенародного Прославления, а совсем другое требовать от гениального режиссёра Учителя снять с проката замечательный фильм «Матильда», и при этом ещё отказываться его смотреть! Это просто какое-то Средневековое Черносотенное мракобесие. И от кого оно исходит?! От дамы, которая в силу своего прокурорского и депутатского положения должна защищать нравственность и пресекать всякое нарушение установленного общественного и государственного порядка. Ей же предлагают посмотреть фильм – а она ещё и нос воротит. Нет, это невозможно! Всё! Это совершенно неприемлемо: «Всё. Вопрос закрыт!».

Но, к ужасу всех монархистов Михалковых, всех Учителей, всех «патриотов» Безруковых, всех гениальных Райкиных, Мироновых, Серебряковых, Лий Ахеджаковых и Чулпан Хаматовых вопрос, оказывается, только продолжает разрастаться… Даже вполне культурные люди в Церкви, такие как известный, закончивший Оксфорд, композитор Митрополит Иларион (Алфеев), и замечательный писатель, сценарист и монархист Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) – даже они – эти высококультурные люди, несомненно принадлежащие к высшей литературной и музыкальной элите, а последний – епископ Тихон, даже и давнишний друг Никиты Михалкова – даже они требуют запретить «кощунственный фильм»!

О, Господи, – продолжают свои заклинания наша «культурная элита» – ну, до каких пор деятели Церкви будут отлучать деятелей культуры уже не только от самой Церкви – как это несправедливо было сделано с Толстым, но и теперь уже отлучать деятелей Культуры – от самой Культуры! Вот, посмотрите, там, в Цивилизованной Европе, там совсем не так, снял Скорцезе фильм несколько вольно интерпретирующий жизнь Христа, ну и что, никто особо не возмущался. Правда, Католическая церковь выразила протест и всё на этом кончилось. Никто ни на кого не обиделся, все ходили и смотрели. Или вот сняли фильм по триллеру Дена Брауна, где также рассказывается, что у Христа с Марией Магдалиной были дети, и тоже – ничего. И даже в кинотеатре «Россия» он шёл… А у нас, где речь идёт о прекрасной страстной любви последнего Царя с прекрасной танцовщицей – у нас сразу – Анафема! «Мы сначала думали, что это шутка, — сказал Сергей Безруков, обращаясь в Президенту, – а это, оказывается, совсем даже не шутка… Как же так, Владимир Владимирович?!».

И не поймут, болезные, что это действительно «совсем не шутка». Что Государь и Государыня и все Августейшие дети – Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия – как поёт в прекрасной песне-молитве Жанна Бичевская, что все Они величайшие наши Мученики, добровольно, по образу и подобию Господа принесшие себя в кровавую жертву для спасения и искупления грешного и заблудшего народа Своего, который в это время оболваненный, одурманенный, обуморенный, по верному определению Достоевского – Красными бесами – вёл братоубийственную войну, сшибал кресты с куполов, рубил иконы, расстреливал попов и уничтожил опиум для народа…

И во главе всего этого, по точному определению умученного поэта Алексея Ганина – стояла «изуверская секта сатанистов», целью которой было полное уничтожение России и Русского народа…»

Нет, уважаемый Никита Сергеевич! – вопрос совсем даже не закрыт. Вопрос этот только ещё разворачивается и открывается – и не пройдёт и года, и вы увидите, с какой невероятной силой он откроется на грандиозном Крестном ходе из Екатеринбурга на Ганину яму – где тысячи, десятки тысяч, Русских людей будут идти и молится Царственным Мученикам о спасении России.

Царю-Мучениче Николае, моли Бо-о-га о на-а-а-с!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич