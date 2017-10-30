«Бал Сатаны»

Интервью католической газете «La Croix».

Недавно в итальянском ресторане «Манджоне» мы с Владиславом давали интервью о Союзе Православных Хоругвеносцев французскому журналисту из католической газеты «La Croix». Зовут его Benjamin, фамилия Quenelle. Это по-французски, а по-русски, соответственно, Бенджамэн Кенель.

Так вот, этот самый Веньямин Кенель, всё хотел докопаться, какая у нас, Хоругвеносцев, связь с «Христианским государством» — Святой Русью», и не мы ли их вообще создали? Я ему всё твердил, что нет совсем даже не мы:

— Но вы их знаете? Вы знаете Калинина?

— В жизни никогда не видел! Впервые увидел несколько дней назад только на фотографии…

— То есть Вы их не знаете?

— Не знаем…

— Но ведь и вы сжигаете «Матильду»!

— Мы сжигаем постеры «Матильды» и Учителя

– Постеры – т.е. афишы?

— Да, постеры-афишы!

— А они кинотеатры и машины?

— А с чего вы взяли, что это они?

— А кто?

— Так кто ж их знает!…

Ну, и так далее. Вьедливый такой католический журналист Бенджамэн, т.е. Веньямин Кенель. При этом часть посвящённую «Матильде» Владислав заснял на камеру. Завтра сделает видеофильм.

Однако, откуда он взял, что именно мы, Хоругвеносцы, создали «ХГ-СР»? А вот откуда — сообщает «Независимая газета»:

«Буйные» повышают вес политического православия

Лидер новоявленного «Христианского государства» Александр Калинин применил методы, на которые не решались «старые» православные фундаменталисты-хоругвеносцы.

Есть настоящие старые фундаменталисты типа православных хоругвеносцев, но они вряд ли могут быть эффективны в боевом смысле. Есть «Сорок сороков», с ультраправым бэкграундом части актива, но их деятельность слишком официальна и потому ограничена в методах применения насилия. Но ведь есть, например, и разбредшиеся по всей стране «ветераны Донбасса», созданные сверху структуры просто не могут проконтролировать их всех, и кто-то из них ожидаемо примкнет именно к православным радикалам. Впрочем, силовые действия всегда осуществляются хотя бы отчасти по инициативе малых групп, слабо связанных или вовсе не связанных с заметными акторами, хотя и ощущающих себя частью общего движения.

Идеологически новое движение тоже далеко не однородно. Оно точно не может считаться традиционно черносотенным, сколько бы эти люди ни ссылались, и буквально, и символически, на дореволюционное наследие. В сегодняшнем обществе просто нельзя воссоздать настоящий «Союз русского народа» (хотя формально он у нас есть, и даже не один). Фундаментализм – всегда реакция на модернизацию, это попытка революционно вернуть общество в «золотой век», и потому фундаментализм всегда остро современен. Консервативная публика, тянущаяся за фундаменталистами или примыкающая к ним, тоже обычно ориентирована на что-то, ощущаемое как традиционное именно сегодняшним поколением (и сейчас это традиционное в целом – советское).

В целом мы имеем дело не со структурированным движением, как в политике, даже в той степени, как в сегодняшней российской политике. Движение пока не определилось даже с самыми простыми вещами – с отношением с Кремлем и Чистым переулком (резиденция патриарха Московского и всея Руси. – «НГР»), со смежными с «Матильдой» задачами, с союзниками, тем более с лидерами. Так что вариантов развития много» — пишет «Независимая»…

Бал Сатаны

Тут неожиданно сделал хороший «постер» Игорь Игоревич. На нём слева, очень уж похожий на средневекового дьявола – Спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин – ну, прямо чёрт из средневекового германского замка! А справа – сильно позеленевший лицом, — ну, прямо кикимора какая-то! – режиссёр Алексей Учитель, смотрящий куда-то вбок воспаленными красно-кровавыми глазами! А посредине надпись «25 октября», под ней кровавая цифра «17», а под ней – та самая рукой то ли чёрта, то ли кикиморы кровью начертанная каббалистическая надпись:

А подо всем этим вырывается из Ада – огонь и подпись:

Игорь Мирошниченко:

«Как и сто лет назад

Бодрствуйте, Православные!»

Хороший «постер» создал наш Арт-проект «Русский Символъ»!

Но ночью мне всё это привиделось несколько в ином, сильно углублённом в Ад, виде. Я даже встал и зарисовал. Вот так:

«В ту же ночь Царь был убит врагами Христа и России!». И ниже «Здесь по приказанию тайных сил Царь был принесён в жертву для разрушения Государства»…

03.30., 11/24 сент. 2017 г.».

Вообще-то тоже самое только усиленно:

Слева – Горин, справа – Учитель, а посередине между ними – все в чёрных шляпах и чёрных шапках – все на одно лицо – Хасиды, секта Хабад Любавич. Над ними одна надпись, а под ними другая… И каббалистическая формула крупнее. И красный огненный фон, в чёрной раме Тьмы.

Сегодня позвоню Игорю Игоревичу и скажу чтобы он «усилил» свой «постер»…

А про «благословение» Горина написано вот что:

«Хабад Любавич благоловил «Матильду» к прокату в России 25 октября 2017

В Федерации еврейских общин приветствовали выдачу прокатного удостоверения фильму «Матильда».

Спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин считает правильной выдачу прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» и призывает следственные органы заняться расследованием спекуляций вокруг национальности режиссера…

Для чего-то представитель ФЕОР не преминул добавить, что «для любого нормального человека очевидно: казнь в Екатеринбурге происходила под руководством людей, исповедующих определенную систему взглядов, большевизм». Хотя история давно перестала умалчивать о том же нац.составе этих «большевиков»…

«Пытаться обвинить Учителя в исповедовании большевистских взглядов совсем невозможно, поэтому вспомнили, что он еврей и якобы исповедует хасидские взгляды, которые якобы были причиной уничтожения императора.

Все это вместе — одна большая безусловная ложь.

И если мы возвращаемся к российскому законодательству, то эта ложь должна стать предметом внимания следственных органов, потому что она нарушает целый ряд статей законодательства и она-то как раз разжигает межрелигиозную рознь», — подвел итог своей показательной речи Б. Горин».

А в это же самое время, пока чёрт «благословляет» кикимору, в Белград, в главный храм Святителя Саввы на Врачаре «стигла» — т.е. приехала мvроточивая икона святого Царя-Мученика Николая, именуемая «Надымская».

То есть духовная война, во-первых, продолжается:

Во-вторых, продолжается нарастать битва вокруг Натальи Поклонской.

В-третьих, волнообразно нарастает агрессия «Цареборцев» против «Хоругвеносцев»- «Царебожников».

И, в-четвёртых, для того чтобы придавить и уничтожить всех этих сектантов-царебожников начинает раскручиваться дело против «Христианского государства»…

А в это время господин Учитель приглашает самых высокопоставленных мiровых масонов на премьеру своего блок-бестера 25 октября в Санкт-Петербург в Мариинский театр, под руководством ещё одного «великого мастера» Валерия Гергиева…

«Зачем режиссер Учитель пригласил Майкла Кентского на премьеру «Матильды»? – задаёт вопрос «Русская Народная Линия» Британский принц — сотрудник английских спецслужб и высокопоставленный масон — причастен к реализации проекта «Колониальная монархия» … Режиссер Алексей Учитель пригласил на британскую премьеру своего кощунственного и пошлого фильма «Матильда» членов английской королевской семьи. Показ состоится в ноябре этого года в рамках Недели российского кино в Великобритании, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля. «Мы направили приглашение посетить премьеру фильма «Матильда» принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут», — приводят организаторы слова Учителя. Стоит обратить внимание и на тот факт, что принц Майкл Кентский также является высокопоставленным масоном. «Я являюсь Великим мастером Великой ложи, которая объединяет примерно треть масонов в Британии. Все мы стремимся установить связи с Россией. Правда, я еще не встречался ни с кем из российских партнеров, но надеюсь, что это скоро произойдет», — лелеет надежды принц Майкл. В связи со всем изложенным особое внимание режиссера Алексея Учителя к принцу Майклу Кентскому, связанному с проектом «Колониальная монархия», не может не настораживать. Уж не пытаются ли британские спецслужбы и масонские ложи действовать именно через г-на Учителя для реализации опасного для нашего будущего политического проекта? Далеко не праздный вопрос, на который следовало бы обратить внимание соответствующим российским специальным службам…». А пока Борух Горин благословляет («чертословляет») Алексея Учителя – начинаются новые гонения и преследования Русских патриотов, также сообщает «Русская Народная Линия»: «13 сентября 2017 г. сотрудниками Следственного комитета РФ проведены обыски в служебных помещениях Института русской цивилизации и на квартире его директора, главного редактора газеты «Русский вестник», председателя Всеславянского союза Олега Анатольевича Платонова. Затем Олегу Анатольевичу было предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды – «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе». Кроме того, Олег Анатольевич был вынужден подписать обязательство о невыезде, чем фактически сорвано его участие во Всеславянском конгрессе в Белграде, где он должен выступить с основным докладом и возглавить российскую делегацию», — говорится в опубликованном на сайте Изборского клуба заявлении клуба в связи с обвинением О.А. Платонова. «Олег Анатольевич Платонов – выдающийся ученый, доктор экономических наук, главный редактор издательства Института русской цивилизации, выпустивший в свет беспрецедентную серию русской общественной мысли, начиная от митрополита Илариона Киевского и до современных писателей и мыслителей, а также ряд энциклопедий русской цивилизации. Деятельность О.А. Платонова ликвидировала огромные пробелы в современной науке и была по сути спасением наследия русского консерватизма от забвения. Многие имена, вновь открытые Институтом русской цивилизации, были переизданы впервые более чем за сто лет. Все что делал и делает Платонов – направлено именно на эти благородные цели и может объективно оцениваться только в свете таких благородных целей», — подчеркнули в Изборском клубе».

Да, действительно: « Всё в истории повторяется». Но что-то дало сильный сбой в этой их отточенной «дьявольской системе». Ведь как события должны бы были развиваться по Преисподнему сценарию:

Столетие революции! И 25 октября 2017 года под рёв шафаров и визг тимпанов, то есть, извините, под звуки фанфар и дробь барабанов – по красной дорожке, по мраморной лестнице Мариинского театра с застывшими улыбками на лицах, навроде как это было описано в бессмертном романе гонимого писателя – по красному ковру поднимается весь российский и мiровой «бомонд», все эти «селебритис», вся «этита», все «сливки», и вся высшая «аристократия», все «великие мастера», всех великих мiровых лож в сопровождении всей элиты нашего кинематографа, литературы и искусства: Алексея Сакурова, Элема Климова, Павла Лунгина, Андрея Звягинцева, Мартина Скорцезе, Пауло Куэльё, Романа Поланского, Оскара Уальда, Говарда Лавкрафта, Дена Брауна, Густава Майринка, Умберто Эко, и дальше, дальше, дальше — несть им числа – туда, в глубь веков, в старое Средневековье, идут колдуны, ведьмы, алхимики, во главе с Джоном Ди и его помощником Келли, Генрих Корнелий Агриппа с Гербертом Аврилакским, император Рудольф под ручку с доктором Иоганнесом Фаустом, Екатерина Медичи и Маргарита Наварская, и в конце, замыкая шествие идёт великий «врач» Парацельс, убитый когда-то сумасшедшим «царебожником» на узких еврейских улочках еврейского гетто Златой Праги…

А их всех наверху встречает: улыбающийся и лоснящийся Алексей Учитель, слева от него в сверкающем чёрном фраке с красной розой в петлице – великий мастер, режиссёр и дерижёр Мариинского театра Валерий Гергиев, а справа – скромно и радостно улыбаясь – министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, от волнения даже тайно вытирающий пот со лба белым батистовым платком. Тем самым который Д’Артаньян когда-то так неудачно вытащил из-под сапога Арамиса…

— Маэстро тушь! – раздаётся призыв, — и прекрасный оркестр Мариинки совершенно бес-подобно исполняет «Шабаш ведьм» Гектора Берлиоза, а затем «Фингалову пещеру» Феликса Мендельсона…

Какая красота! Какой триумф! Какое сплочение прогрессивно-инфернальный сил всех времён и народов! Ад может торжествовать! Они победили! Они опять убили Святого Русского Царя – Царя-Мученика Николая! Они опять – все они – Климовы-Лунгины – Учителя убивают Царскую Россию! А Русский народ покорно и рабски молчит, снова отдавая своего Царя на распятие! Ха-ха! Значит, ему не нужны его святые, и их, святых, можно бесчестить, клеветать, марать! Значит, и этот некогда непокорный народ можно втоптать в грязь, унизить, уничтожить, развратить, превратить в быдло! Ха-ха!… Значит, можно продолжать наш Дьявольский сериал:

«Дьяволский сериал»

«Агония» – «Царь» — «Матильда»

Русские не пройдут!

Ротшильды и Вандербильды

Их в порошок сотрут.

Сотрут, кислотой растопят,

Разрубят их на куски,

Америке и Европе

Русские не близки.

Убейте Царя с Семьёй,

А дальше уж много лет,

Лейте и лейте помои,

На ликов ангельский свет.

Лейте, уничтожайте,

Пусть торжествует хам.

Дайте, скорее дайте

Свободу Учителям!

Они уничтожат Царство,

Они осквернят Царя,

Чёрных скрыв душ коварство,

Крови прольют моря.

Снова Христа распяли,

Снова убили Царя,

В Ипатьевском фильм подвале

Снимают Учителя.

«Агония» — «Царь» — «Матильда» —

Кощунственный сериал.

Его по заказу Ротшильдов

Сам Люцифер снимал.

Учитель, древний учитель,

Что в листьях сидел в Раю,

Бессмертный Змей-искуситель,

Убивший Царя Семью.

Теперь он идёт на «Оскар»,

На Венецианского «Льва»,

Мучитель с картины Босха,

Чёрт из девятого рва.

Но мы не дадим глумиться

Над нашим Святым Царём,

И сколько змее не виться,

Главу мы её сотрём.

Вставайте Русские люди

За честь Святого Царя!

«Матильды» показа не будет

В столетие «октября».

Главу Иоанна на блюде

Снова плясунья несёт.

Но «Матильды» показа не будет!

Убийство Царя не пройдёт!!!

Да, братья и сестры! Всё бы так и было. Но «старинные часы» выдали сбой и пошли вспять… Что-то щёлкнуло, затрещало, и вдруг из футляра ударило синее пламя… Русские Монархисты, которых разные сектоведы и Учителя называют «Царебожниками» Руси вдруг встали за своего Святого Царя…

Фуэте

Да, битва продолжается. И идёт по нарастающей. Кроме этого она постепенно всё сильнее усложняется. Теперь борются уже не только Православные с «Матильдоq», но и Православные между собой. Во всяком случае на Хоругвеносцев нападают как на представителей «секты Царебожников», обвиняя нас в том, что мы славим Царя Николая II как «Искупителя» Русского народа, а не как просто гражданина Романова, расстрелянного за измену Родине, и потому носящему только лишь звание «Страстотерпца», то есть казнённого своими, опять же Русскими людьми. На всё это уже хорошо отреагировал Леонид Евгеньевич Болотин. Начиналась же вся «интрига» так. Некто под ником Николай Василич (уж не Гоголь ли?!! – Л.Д.С.-Н.) написал в сети следующее:

Николай Василич добавил 2 новых фото — с Леонидом Донатович Симоновичем-Никшичем и еще 5.

24 сентября в 13:43 ·

Икона Царской Семьи, даже независимо от формулировки (хотя лично мне «страстотерпец» кажется наименьшим и худшим прочтением), даже просто слеза, уроненная о Них — и есть то совершение памяти, то устремление верующего сердца народа, которое больше всего выбешивает сатаноидов всех мастей. Притом подвиг Царской Семьи всецерковно=всенародно не понят и не прославлен (не хватает «критической массы»). Изыскание, «подъятие на щит» Царской темы — самый главный сегодня наш долг. Но и осознавать человеческую невозможность раскрыть самую главную Русскую Тайну, смиренно предоставляя это Всемогущему Богу (полное прославление Царской Семьи связано с Преподобным Серафимом).

А вот и противоположная позиция противников «Искупительства»:

«…разобравшись, у кого, в результате секта старается легализоваться в глазах общества, канализируя в своих интересах естественную реакцию всех православных на кощунство. Если бы изначально протест возглавили бы официальные церковные структуры, священночалие, то царебожникам пришлось бы самим пристраиваться и здесь их можно было бы купировать ещё на подходе. Отличить «царебожника» от «нормального» православного легче лёгкого – нужно только задать два вопроса: 1. Является ли Царь Николай «Искупителем» (греха или грехов Русского народа, «соборной клятвы» и прочее)? Ни один вменяемый православный христианин с минимальным образованием уровня ЦПШ никогда не назовёт кого-либо, кроме Христа Искупителем. Разговор о «искупительном подвиге Царя» и проч. в любой форме есть сектанство или искреннее заблуждение невежд…».

А вот снова – «Царебожники»:

«Сидим пересчитываем Ваши подписи! Через пару дней Ваши 100000 голосов за запрет фильма «Матильда» пойдут в бой на полных оборотах) Спаси Вас БОГ)».

Есть и такая точка зрения:

«Александр Люлька

23 сентября ·

ЦАРСКИЙ КРЕСТ И ПРОЧИЕ ЦАРЕБОЖНИКИ,

Печально, но факт — на скандале с «Матильдой» пиарятся #царебожники. Получается, что именно они подсуетились и начали собирать подписи за запрет фильма и собрали уже много. Наши наивные люди кинулись подписывать, не разобравшись, у кого, в результате секта старается легализоваться в глазах общества, канализируя в свои интересах естественную реакцию всех православных на кощунство. Если бы изначально протест возглавили бы официальные церковные структуры, священноначалие, то царебожникам пришлось бы самим пристраиваться и здесь их можно было бы купировать ещё на подходе».

А вот ещё один, уже пиитеческий, ответ нашим анти-царебожникам:

Марина Кудимова

23 сентября в 11:23 ·

ФУЭТЕ

Первой русской балериной, повторившей 32 фуэте, стала Матильда Кшесинская.

из Википедии

Трус хвалил героев не за честь,

А за то, что в них терпенье есть.

Борис Слуцкий

Уж какая жрала проглотильда!

Уж какой стенобит колотил!

Разбитная танцорка Матильда

Переплюнула местных аттил.

Доверялись и «Правде», и «Бильду» —

Налетели впотьмах на Матильду.

Поклонялись любому ваалу

С блудодеями, впавшими в раж.

Ведь и Розу, и Клару, и Аллу

Оттерпели, и Ксюшу туда ж!

Стали притчей и пьянка, и спячка…

На Матильде иссякла терпячка!

Не избегнет плясуха размена

И на тридцать втором фуэте

С императорской вылетит сцены

К немоте, срамоте, клевете.

На товарах меняется шильда –

Неликвидна отныне Матильда.

Много хлеба пустили по водам,

Заедали слезой лебеду.

Что поделаешь с этим народом,

Из беды кочевавшим в беду?

Дальше двинет, пожитки бросая,

Оставляя дела на потом.

Лжеучитель помашет Исайе

Скорпионьим тлетворным хвостом.

Но не телепень, зенки наливший,

Символ веры выводит, как встарь, —

Соблазнившийся твой, отступивший,

Твой нетленный народ, Государь!

Вот так развиваются события наших с вами «Последних Времён». Но мы, Православные Русские люди, твёрдо будем стоять против всех этих Лунгиных, Учителей, Климовых и «Матильд». Стоять до конца – стоять во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. А по сему – «Православие или Смерть!».

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич