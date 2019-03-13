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Экология и природные катаклизмы

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Байкалу грозит судьба Аральского моря: Китай строит завод на берегу и будет качать воду для себя

Озеро Байкал
Март 13
11:17 2019
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На берегу озера Байкал в поселке Култук ударными темпами идет строительство китайского завода по розливу бутилированной воды. Основным инвестором строительства является «Дацинская водная компания ООО «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хейлунцзян. Предприятие должно заработать к 2021 году, заявленный объем производства – 132 кубометра воды в сутки. Воду из Байкала будут экспортировать в Китай и Южную Корею.

Местные власти утверждают, что строительство и данное производство являются экологически чистыми и не нанесут вреда Байкалу, а водные ресурсы озера возобновляемы. Однако местные жители бьют тревогу и считают, что предприятие причинит непоправимый экологический ущерб уникальному природному объекту и его экосистеме. Защитники озера собрали уже 0,5 млн подписей на Change.org против строительства завода по розливу воды Байкала для Китая.

Нужно оценивать не только конкретный факт строительства завода, но и тенденцию. А в ней заложено стратегическое направление: как будет дальше складываться судьба Байкала. С одной стороны, мы понимаем, что экономика сейчас превалирует в сознании чиновников, бизнеса, а экологическая тема находится при этом на 101-м месте, тем более защита водных объектов.

Из Байкала вообще недопустимо брать воду, потому что изначально природная экосистема дает возможность прокормиться только тем людям, которые там живут и разумно пользуются природными богатствами. Если в экологическую систему приходит какой-то большой потребитель, который может бесконечно пожирать этот природный ресурс, то данному природному объекту, в нашем случае озеру Байкал, не хватит возможностей для регенерации.

Мы видим, что Китай запустил свои щупальца в российский лес, российскую воду, он налаживает поставки наших ресурсов в промышленном объеме, как в пословице: «Дай им палец, а они по локоть откусят». С одной стороны, в политическом плане Китай – наш союзник, с другой – российско-китайские экономические отношения должны четко регулироваться.

Сейчас наши власти озаботились судьбой российского леса, который бесконтрольно вывозится в Китай, по этому поводу в Совете Федерации даже состоялся жесткий разговор. То же самое нужно сделать с водой озера Байкал.

Мы не можем допустить разбазаривание российской пресной воды и так бездарно передать пользование водными ресурсами нашего уникального озера Байкал в руки посторонних людей. Вспомним снова ситуацию с лесом. Валентина Матвиенко задалась вопросом, занимаются ли китайцы восстановлением леса. Ответ: «Нет, им это неинтересно». То же самое будет и с водой Байкала, я даже не сомневаюсь. Они будут вывозить воду, но ничего не станут создавать, воспроизводить – только проблемы, которые уже есть: нагнетание социальной напряженности на озере Байкал как минимум. А дальше может начаться экологическая катастрофа: из года в год будут вывозить и вывозить, затем расширять и расширять, а потом уже взять ситуацию под контроль будет невозможно. Все будут кричать: «Нам это экономически выгодно – денег все больше и больше!» Но денег больше, а вода кончается!

Я сам был свидетелем того, как умирало Аральское море, будучи военнослужащим, после того как раздербанили реки Амударью и Сырдарью. Эта жемчужина Азии была уничтожена. Там как раз все началось из-за воды: начали оттягивать на хлопковые, рисовые поля воду. То же самое может

произойти и с Байкалом: мы сейчас находимся в начальной стадии этого процесса, когда его нужно жестко остановить. Не нужно давать экономике становиться выше экологии, потому что эта экологическая катастрофа произойдет не завтра, а через 10–15 лет. Мы должны видеть эту потенциальную опасность для России и нашей экосистемы.

Нужно законодательно запретить строительство любых промышленных объектов на берегу озера Байкал и на прилегающей территории, а сооружение туристических, инфраструктурных объектов четко регламентировать.

Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и Экология»

Тэги
Байкал
Страны
КитайРоссия

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