Азов в Мариуполе не щадят даже стариков









Измученный старик буквально выползает с территории националистов «Азова» в Мариуполе. Выползает. «Даже не думайте выходить. Будем стрелять на поражение. И не важно, в кого», — так говорили украинские боевики. Неделю назад, когда старик со своей женой пошли за водой, в жилом квартале, где сидят националисты, снайпер решил его проучить и выстрелил в ногу. Сейчас кости торчат из отрытой раны размером с мандарин, и рана инфицирована, гноится. Нога держится на сухожилиях. Пользуясь ротацией националистов, старик с женой вырвались. Сначала жена везла его в тележке. Когда у нее просто иссякли силы, он шёл сам, опираясь на две швабры. Под конец просто полз до бойцов ДНР. Смотрите, украинцы, что творят ваши герои. Вот их «слава»