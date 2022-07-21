Автоподставщики активизировались

Водители в России массово жалуются на автоподставщиков

Сразу в нескольких регионах водители массово сообщают об орудующих на дорогах автоподставщиках. Такие жалобы поступают от жителей Рязани, Красноярска, Новосибирска и других городов. Во Всероссийском союзе автостраховщиков (ВСС) напоминают: автомобилистам в случае подозрения, что произошедшее ДТП является подставным, стоит вызвать правоохранителей и напрямую обратиться в свою страховую компанию.

Экономические потрясения или неурядицы вызывают всплеск активности преступных группировок. Лето 2022 года не стало исключением. Первыми рост мошенничества на дорогах отметили страховые компании. Следом забили тревогу и водители — в целом ряде регионов России они довольно часто начали сталкиваться с автоподставщиками. Причём наглость и самоуверенность последних только растёт.

Например, в Рязани 21 июня наглый водитель на автомобиле «Газель» подрезал машины одну за другой, пытаясь подстроить ДТП. Водитель грузовика после того, как его остановили неравнодушные автолюбители, напрямую заявил им о своих мошеннических намерениях. Когда эта история попала в СМИ и соцсети, другие жители города сообщили, что ранее также встречали этого автоподставщика на дороге.

Красноярские водители также жалуются на участившиеся автоподставы. В частности, 8 июня старая иномарка кружила по кольцу — камера сняла, что автомобиль проехал в одном и том же месте не менее семи раз за 15 минут. Итог — ДТП: водитель такси начал съезжать с кольца из второго ряда и въехал в бок этой японской иномарки. Владелец «незаслуженно пострадавшего» транспортного средства рассчитывал получить от страховщика за ремонт этого автомобиля около 300 тыс. рублей. После всех работ в автомастерской такие водители как правило кладут часть денег себе в карман и снова выезжают на дорогу — и так по кругу. Однако страховые компании проводят тщательные проверки по каждому случаю и при подозрении на мошеннические действия передают информацию в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что автоподстава — это вовсе не безобидное мошенничество. Неправильно рассчитав свой манёвр (изначально рассчитывая только на вмятины на кузове жертвы) подставщик может спровоцировать тяжелое ДТП, в котором могут серьёзно пострадать люди. Именно такая авария произошла в конце прошлого года в Новосибирске — в жестком подставном ДТП была ранена девушка. Пострадавшие двигались на своем автомобиле Skoda Superb, когда резко ускорившийся седан Nissan Gloria спровоцировал ДТП. В результате мужчина, спровоцировавший ДТП, не только не получил выплату от страховой компании, но и привлек к себе пристальное внимание правоохранительных органов.

При этом как в Новосибирске, так и в других городах орудуют несколько банд автоподставщиков, что требует особой концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, а также большой внимательности от добросовестных автомобилистов.

Следует запомнить несколько советов, которые сохранят нервы и сберегут деньги в случае подозрения, что ДТП, в которое попал водитель — автоподстава.

Во-первых, в случае такого дорожного происшествия необходимо обязательно вызвать сотрудников ГИБДД и известить свою страховую компанию об имеющихся подозрениях. К сожалению, некоторые водители не считают страховщиков своими союзниками. А зря! Обладая массивами статистической информации и опытом раскрытия преступных мошеннических схем, редко отличающихся чем-то новым, страховая компания может помочь разоблачить и наказать автоподставщика.

Во-вторых, мошенники редко «работают» в одиночку: часто в роли «свидетелей» выступают люди, которые довольно профессионально внушают жертвам, что именно те являются виновниками ДТП. В этом случае следует пользоваться записями видеорегистратора и не поддаваться давлению навязчивых «очевидцев».

И, наконец, ни в коем случае не прибегайте к услугам автоюристов, которые могут приехать на место ДТП или позвонить вам практически сразу после ДТП (чаще всего это тоже мошенники). Растерянность и замешательство – вот на чём играют и автоподставщики, и недобросовестные юристы.