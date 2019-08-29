Новости

 

 

Авторы

Экономика

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Автогражданка подешевела после реформы ОСАГО

авто
Август 30
01:53 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Средняя стоимость ОСАГО за семь месяцев в среднем по стране снизилась на 5,5%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При этом в июле стоимость полиса для легковых автомобилей упала на 3,08% и составила 5 363 рубля. Снижение средней цены стало результатом реформы ОСАГО, запущенной в 2019 году – считают эксперты.

«На понижение стоимости повлияло решение ЦБ о расширении тарифного коридора, и как следствие, возросшая конкуренция между страховщиками. Полис стал дешевле во всех регионах кроме так называемых «токсичных», — отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Но даже там ситуация исправляется. Мы видим, что страховые компании приходят в эти регионы, и в результате доступность полисов становится выше. Например, система Единый агент (позволяет купить ОСАГО онлайн в регионах, где проблемы с его доступностью) скорее всего в будущем уже не понадобиться. Это, безусловно, позитивный сдвиг. Он говорит о том, что заработали рыночные механизмы, появилась конкуренция. Страховщики начали заходить в регионы, которые ранее были им не так интересны».

Реформа ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Изменения коснулись в первую очередь тарифов – Банк России расширил тарифные коридоры на 20% вверх и вниз, что позволило страховщикам предлагать клиентам более индивидуальные цены. Также с начала этого года коэффициент возраст-стаж стал учитывать 58 позиций вместо четырех, благодаря чему опытные водители получили дополнительные скидки. Так, самая большая – 7% — устанавливается для автомобилистов в возрасте от 59 лет и со стажем от 6 лет. Для молодых водителей со стажем менее 3 лет тариф был наоборот повышен. Также изменения коснулись коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Сейчас при наличии нескольких КБМ за автовладельцем, например, если он совершил, перерыв в вождении, закрепляется один — самый низкий, и он больше не «сгорает».

«При этом в системе ОСАГО есть потенциал к снижению стоимости для добросовестных водителей, заслуживающих к себе особого подхода. — продолжает Шкуматов. – Но для этого необходимо делать дальнейшие шаги по индивидуализации тарифов. Текущая формула расчета по-прежнему не отражает персональные характеристики и не даёт возможности страховщикам устанавливать справедливые тарифы».

Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года. Соответствующий законопроект внесен Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Целью реформы является расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя в зависимости от степени риска, который он представляет на дороге. Сейчас «лихачи» и аккуратные водители платят за полис одинаково. В рамках реформы Правительство предлагает отменить факторы, не влияющие на аварийность – территориальный коэффициент и надбавку за мощность двигателя. Пока автовладельцы переплачивают за то, что живут в регионе с высоким территориальным коэффициентом или ездят на машине с большим количеством лошадиных сил.

Вместе с этим власти планируют расширить тарифный коридор. Тогда компаниям придется конкурировать между собой, предлагая водителям доступные и выгодные тарифы.

В перспективе 2023–2025 годов Банк России рассматривает полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования.

Тэги
Автомобили
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?

Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?

В Государственную думу внесен законопроект о реформе ОСАГО. Его должны утвердить в осеннюю сессию парламента. Если документ пройдет, новый закон позволит страховщикам устанавливать свой тариф на обязательную«автогражданку», сделав его более

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.