Автогражданка подешевела после реформы ОСАГО

Средняя стоимость ОСАГО за семь месяцев в среднем по стране снизилась на 5,5%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При этом в июле стоимость полиса для легковых автомобилей упала на 3,08% и составила 5 363 рубля. Снижение средней цены стало результатом реформы ОСАГО, запущенной в 2019 году – считают эксперты.

«На понижение стоимости повлияло решение ЦБ о расширении тарифного коридора, и как следствие, возросшая конкуренция между страховщиками. Полис стал дешевле во всех регионах кроме так называемых «токсичных», — отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Но даже там ситуация исправляется. Мы видим, что страховые компании приходят в эти регионы, и в результате доступность полисов становится выше. Например, система Единый агент (позволяет купить ОСАГО онлайн в регионах, где проблемы с его доступностью) скорее всего в будущем уже не понадобиться. Это, безусловно, позитивный сдвиг. Он говорит о том, что заработали рыночные механизмы, появилась конкуренция. Страховщики начали заходить в регионы, которые ранее были им не так интересны».

Реформа ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Изменения коснулись в первую очередь тарифов – Банк России расширил тарифные коридоры на 20% вверх и вниз, что позволило страховщикам предлагать клиентам более индивидуальные цены. Также с начала этого года коэффициент возраст-стаж стал учитывать 58 позиций вместо четырех, благодаря чему опытные водители получили дополнительные скидки. Так, самая большая – 7% — устанавливается для автомобилистов в возрасте от 59 лет и со стажем от 6 лет. Для молодых водителей со стажем менее 3 лет тариф был наоборот повышен. Также изменения коснулись коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Сейчас при наличии нескольких КБМ за автовладельцем, например, если он совершил, перерыв в вождении, закрепляется один — самый низкий, и он больше не «сгорает».

«При этом в системе ОСАГО есть потенциал к снижению стоимости для добросовестных водителей, заслуживающих к себе особого подхода. — продолжает Шкуматов. – Но для этого необходимо делать дальнейшие шаги по индивидуализации тарифов. Текущая формула расчета по-прежнему не отражает персональные характеристики и не даёт возможности страховщикам устанавливать справедливые тарифы».

Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года. Соответствующий законопроект внесен Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Целью реформы является расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя в зависимости от степени риска, который он представляет на дороге. Сейчас «лихачи» и аккуратные водители платят за полис одинаково. В рамках реформы Правительство предлагает отменить факторы, не влияющие на аварийность – территориальный коэффициент и надбавку за мощность двигателя. Пока автовладельцы переплачивают за то, что живут в регионе с высоким территориальным коэффициентом или ездят на машине с большим количеством лошадиных сил.

Вместе с этим власти планируют расширить тарифный коридор. Тогда компаниям придется конкурировать между собой, предлагая водителям доступные и выгодные тарифы.

В перспективе 2023–2025 годов Банк России рассматривает полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования.