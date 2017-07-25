Астраханцев обследуют в рамках проекта «Играем вместе»

В Астраханской области продолжается реализация межведомственного социального проекта «Играем вместе», инициированного региональным министерством социального развития и труда Астраханской области. В разных районах города специалисты социальной сферы, психологи, педагоги и медики организуют специализированные площадки для детей и их родителей. Цель проекта – формирование и укрепление доверительных отношений между родителями и детьми, научить взрослых получать удовольствие от проведённого совместного с детьми времени, а также пропаганда здорового образа жизни. Ведь современная жизнь оставляет родителям, ведущим активный образ жизни и занятыми целый день на работе, совсем немного времени на общение с детьми, а данный проект отвлекает мам и пап от повседневных дел, а мальчишек и девчонок – от гаджетов.

На этот раз мероприятия проекта прошли на аллее героев-интернационалистов на улице Н. Островского (район 3 Юго-Востока). На организованной Точке здоровья специалисты Центра здоровья для взрослого населения Центра медицинской профилактики проводили экспресс-обследования населения — измерение артериального давления, экспресс-оценку насыщения гемоглобином артериальной крови и определение концентрации монооксида углерода в выдыхаемом воздухе смокелайзером. Во время обследования медицинский психолог Центра консультировала граждан по различным темам. Здесь также можно было получить наглядный информационный материал профилактического характера (памятки, буклеты), — сообщили нам в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

В этот день в Точку здоровья обратились 21 человек. С повышенным давлением выявлено 9 человек, повышенное содержание СО в выдыхаемом воздухе — у 2 человек (курящие).