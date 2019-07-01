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Здоровье и медицина

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Астраханские врачи – стали олимпийскими чемпионами

Черногория-3
Июль 01
18:22 2019
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Астраханские врачи – любители футбола  в составе молодежной сборной России стали олимпийскими чемпионами

В Черногории завершились юбилейные олимпийские игры медиков — 40th WORLD MEDICAL & HEALTH GAMES.  Это ежегодные спортивные состязания для профессионалов сферы здравоохранения и студентов – медиков на протяжении сорока  лет являются самым известным спортивным событием в сфере медицинского спорта.

Около полутора тысяч участников из более,чем 40 стран мира собрались здесь, чтобы показать свои достижения  в двадцати пяти видах спорта и выразить свое уважение ценностям олимпийского движения. Легкая атлетика, теннис, волейбол, шахматы, полумарафон, баскетбол, гольф, бадминтон, фехтование, дзюдо, настольный теннис, стрельба, триатлон и, конечно, же футбол. Соревнования в рамках игр проводятся в трёх разных форматах: «7 х 7», «11 х 11» и «Мaster 11 х 11» для игроков старше 35 лет.

Сборная «Ассоциации врачей — любителей футбола» России впервые в этом году приняла участие в новом для себя международном турнире по футболу в рамках 40th WORLD MEDICAL & HEALTH GAMES. В ее составе, также впервые, было сразу  три наших земляка:

— врач-эпидемиолог Клинического родильного дома г. Астрахани  Рафаэль Джанабаев,

— врач общей практики Володарской районной больницы Тимур Марданов

и ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии Астраханского медуниверситета Сайпулла Курбанов.

Несмотря на первый опыт участия в олимпийских играх медиков, молодежная  сборная России по футболу одержала уверенную победу. В течение нескольких игровых дней наши футболисты обыграли команды  Польши, Чили, Узбекистана и Бразилии.Особенно непростым, признаются наши спортсмены, был матч за 1 место с командой Норвегии. Но и здесь удача была на стороне россиян, итоговый счет матча 4:0.

«Каждый матч был по-своему непростым, приходилось бороться не только с сильным противником, но с трудными погодными условиями. Большинство игр проходило в самое жаркое время дня. С учетом высокой влажности, играть было вдвойне тяжелее. Но несмотря ни на что, каждый матч все сильнее объединял нашу команду и мы играли все лучше. В целом же, уровень соревнований очень высокий», — поделился центральный защитник сборной России, врач-эпидемиолог Клинического родильного дома, Председатель молодежного совета Астраханской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ  Рафаэль Джанабаев.

Важно отметить, что для астраханских медиков- это не первый опыт участия в  столь масштабных соревнованиях. Они уже принимали участие в Чемпионатах мира среди врачей – любителей футбола. Каждый раз финансовую поддержку им оказывает обком профсоюза работников здравоохранения, — сообщили нам в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

От всей души поздравляем наших земляков со столь серьезной  победой в медицинских  олимпийских играх и желаем им новых спортивных достижений!

Тэги
Астраханская областьАстрахань
Страны
РоссияЧерногория

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