Армяно-Азербайджанская граница, идут бои

Армяно-Азербайджанская граница (бои 12.09.22- …пока не окончились)

Согласно данных премьер-министра Армении Никола Пашиняна, за прошедшие сутки боестолкновений на границе, Армения потеряла только убитыми 49 человек. С ноября 2020 года, когда окончилась Вторая Карабахская война ничего подобного здесь не было.

Судя по всему Азербайджан решил, что настало время подкорректировать результаты этой самой войны.

И это тоже следствие нашего поражения под Изюмом. Кавказ любит силу, и пока мы не не докажем нашу силу, которую беспрекословно будут чтить все на Кавказе и в Закавказье, проблемы у нас тут гарантированы.

Я конечно, не следователь, но похоже, что инициаторами инцидента на этот раз была азербайджанская сторона.

А потому на месте официального Баку, я бы вспомнил историю 1812-13гг… Там ситуация для России была намного труднее, но закончилось все для Иранской (тюркско-азербайджанской) династии Каджаров полным разгромом.