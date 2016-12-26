АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ – ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Беседа главного редактора Общероссийской газеты «КГБ – информ» Сергея Холодова с начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Смыковым.

Игорь Евгеньевич, приближается 20 декабря, день 99 –й годовщины образования ВЧК.

Да, 20 декабря 1917 г. была образована ВЧК. Она позиционировала себя как вооруженный отряд партии большевиков, в результате октябрьского переворота захвативших власть в России. Русский народ не был согласен с той политикой, которую начало проводить в жизнь новое большевистское руководство. Поэтому сразу после узурпации власти «диктатура пролетариата» начинает создавать свои инструменты принуждения. 20 декабря создается «Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем» под руководством Ф.Э. Дзержинского. Один из главарей нового карательного органа М.И. Лацис (Судрабс) определяет ЧК как «орган… пользующийся в своей борьбе приемами и следственных комиссий, и судов, и трибуналов, и военных сил».

В атмосфере происходившего тогда хаоса эти меры, при поддержке иностранных «специалистов» и спешно сформированных частей войск Красной гвардии из немецких и австро-венгерских военнопленных, латышских стрелков и китайцев, обеспечили «триумфальное шествие советской власти».

Костяк новой советской спецслужбы составили революционеры, иностранцы и деятели международного террористического движения, многие из которых были иностранными агентами . Новая спецслужба была эффективна в своей работе, что достигалось методами террора и кадровым составом, рекрутированным из бывших каторжников и террористических революционных организаций.

Как, например, руководитель ВЧК Феликс Дзержинский?

Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в имении Дзержиново Виленской губернии (Польша) в богатой дворянской семье. Мать – полька, отец – еврей.

Учился он не очень. Учившийся с ним в одной гимназии будущий глава правительства Польши Иосиф Пилсудский говорил, что «гимназист Дзержинский – серость, посредственность, без каких-либо ярких способностей». Хорошо успевал он только по – Закону Божьему, даже мечтал о сане священника, но вскоре разочаровался в религии.

Мать воспитывала детей в ненависти ко всему русскому, православному, рассказывала о польских патриотах, повешенных, расстрелянных или угнанных в Сибирь за борьбу с Самодержавием. Дзержинский признавался: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». 17 июля при аресте молодой человек назвался чужим именем, но вскоре выяснилось, что он дворянин Дзержинский. Не сумев доказать его личного участия в многочисленных криминальных операциях , его продержали год в тюрьме, затем сослали на 3 года в Вятскую губернию. «Как по своим взглядам, так и по своему поведению, – писал жандармский полковник прокурору, – личность в будущем очень опасная, способный на все преступления». Советские биографы, описывая период жизни Дзержинского, отделываются общими фразами: «вел разъяснительную работу в массах», «пламенно выступал на собраниях». Он не сидел без дела. В 1904 году в городе Ново — Александрии Феликс постарался поднять вооруженное восстание, сигналом к коему стал бы теракт в местной воинской части. Феликс заложил динамит в Офицерском собрании, однако в последний момент его подельники струсили и взрывчатку не взорвали.

Особенно жестоко Дзержинский расправлялся с так называемыми черносотенцами, а на самом деле патриотами и государственниками Российской империи. Пришло ему в голову, что жильцами дома № 29 по улице Тамке готовится еврейский погром, и он приговорил всех к расстрелу. Эту казнь он сам описал в газете «Червоный Штандарт»: «Товарищи наши исполнили это 24 ноября. В квартиру по Тамке вошло по парадному входу 6 человек и 4 от кухни с требованиями не трогаться с места. Встретили их стрельбой; некоторые из банды пытались спасаться бегством. Не было возможности поступить иначе, как решительно рассчитаться с преступниками: время не ждало, опасность грозила нашим товарищам. В квартире на Тамке пало шесть или семь предводителей «черной сотни».

Дзержинский много раз арестовывался, однако он отделывался легким испугом. Его высылали под административный надзор, как это делали с тунеядцами и проститутками. Почему? Главная причина – в слабой свидетельской базе. Свидетелей его преступлений не оставляли в живых, правительственных чиновников запугивали. По собственным воспоминаниям Дзержинского, он откупался взяткой.

Т. е. налицо можно провести параллель с современным вахабистским террористическим подпольем, ведущим активную террористическую деятельность и получающим финансирование из зарубежных подрывных центров и занимающимся рэкетом в России.

Февральский переворот застал Дзержинского в московской Бутырской тюрьме. По выходе на свободу он становится ближайшим соратником Ленина и играет активную роль в захвате власти большевиками.

«Ленин стал совсем невменяемый, и если кто-то имеет на него влияние, так это только «товарищ Феликс». Дзержинский еще больший фанатик, – сообщал нарком Леонид Красин, – и, в сущности, хитрая бестия, запугивающая Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на этой струнке…»

Был ли в курсе «Железный Феликс» о зверствах, творимых от имени советской власти сотрудниками ВЧК?

Безусловно. Лично им подписано большинство документов на обыски и аресты, его подпись стоит на приговорах, он разработал секретные инструкции о вербовке секретных сотрудников и агентов. «Нужно всегда помнить приемы иезуитов, которые не шумели на всю площадь о своей работе и не выставляли напоказ, – учил «рыцарь революции» в своих приказах, – а были скрытными людьми, которые обо всем знали и умели только действовать…» Главным направлением работы сотрудников ВЧК он считал тайное доносительство и требовал от работников вербовать как можно больше сексотов. «Для приобретения секретных сотрудников, говорил он, необходима постоянная и продолжительная беседа с арестованными, а также их родственниками и знакомыми… Заинтересовать полной реабилитацией при наличии компрометирующего материала, добытого обысками и агентурными сведениями… Воспользоваться неладами в организации и ссорами между отдельными лицами… Заинтересовать материально». Много вранья было написано о том, как Феликс Эдмундович работал на износ и не принципиально не ходил по врачам, мол, товарищи вынуждены были вопрос на Политбюро ставить о состоянии здоровья председателя ВЧК. На самом деле все это сказки.

Он был помешан на собственном здоровье, каких только болезней не находил у себя: туберкулез, бронхит, трахома, язва желудка. Старался лечиться у лучших докторов. В лучших клиниках и санаториях. Стыдно и омерзительно даже читать подробности. По свидетельствам своих коллег, Дзержинский и питался крайне плохо, и пил «пустой кипяток или какой-нибудь суррогат. Как все…» (чекист Ян Буйкис), а суточный свой паек так и норовил отдать постовому или многодетной матери, встреченной случайно на улице.

А на самом деле? Вот что рекомендовали Дзержинскому врачи:

«1. Разрешается белое мясо – курица, индюшатина, рябчик, телятина, рыба;

2. Черного мяса избегать; 3. Зелень и фрукты; 4. Всякие мучные блюда; 5. Избегать горчицы, перца, острых специй».

А вот меню тов. Дзержинского:

«Понед. Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски;

Вторн. Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом;

Среда. Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста;

Четв. Похлебка боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек;

Пятн. Пюре из цв. капусты, осетрина, бобы метрдотель;

Суббота. Уха из стерлядей, индейка с соленьем (моч. ябл., вишня, слива), грибы в сметане;

Воскр. Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа».

Троцкий вспоминал, что они с Лениным после захвата власти объедались кетовой икрой, что «этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции».

Как только эта шайка международных террористов захватила власть в России, они тут же принялись ни в чем себе не отказывать. Переселились в квартиры, особняки и дворцы, обзавелись драгоценностями и антиквариатом.

Начался Красный террор и Гражданская война. Было уничтожено несколько миллионов людей – дворянство, купечество, духовенство, крестьянство, казачество.

Я родился на Тамбовщине. Так вот там в г. Тамбове на территории Казанского муж. Монастыря, известного тем, что в нем рукополагали Серафима Саровского, в 1918 – 21 гг располагалась ГубЧК. В одном храме приговоры выносили, в другом приводили в исполнение. Трупы скидывали в подвал храма.Вплоть до начала 90 – х годов там располагался областной архив, и работники рассказывали, что в жаркое лето из подвалов тянуло воздухом со специфическим запахом.

И таких мест по всей России было очень много. Был осуществлен сознательный геноцид Русского народа.

Дзержинскому пришла в голову мысль устроить в Соловках тюрьму для политических «преступников», врагов советской власти. «Отдаленность от материка, крайняя скудость природы и убийственный климат, вот те условия, которые и показались главчекисту как нельзя более подходящими для заключения «контрреволюционеров», и московское ГПУ вошло в ВЦИК с ходатайством о «безвозмездном отчуждении в ведение ГПУ всего Соловецкого архипелага с монастырем, со всем находящимся на островах имуществом и постройками, для организации дома заключения».

К ходатайству был приложен совершенно фантастический план «поднятия и использования монастырского хозяйства силами заключенных». Раздутая до пределов перспектива не только изолировать всех «контрреволюционеров» от прочих граждан, но и извлечь выгоду из их подневольного труда ослепила всю коммунистическую партию. Соловки были переданы в полное владение Дзержинскому. Многострадальный монастырь, вступил в последнюю стадию своего советского развития, превратился в главную тюрьму «самого свободного в мире государства» — советской социалистической республики. (А. Клингер «Соловецкая каторга. Записки бежавшего». Берлин. 1928.)

Ездил Дзержинский по чужим документам и в Швейцарию с крайне таинственной миссией. Также он был в курсе изуверского убийства Царской Семьи. На его совести кровь и многих Новомучеников и Исповедников Российских. Безусловно, что это крайне негативная фигура, весьма вероятно, что и бывшая практикующим сатанистом. Революцию ведь делали отнюдь не атеисты. Многие были одержимыми демонами людьми, ведь нормальный человек не в состоянии творить такие зверства.

Тогда ведь они готовились разжечь по всему миру пожар Мировой революции, а Русский народ принести в топку этого пожара. Ожидался скорый приход Антихриста, но не вышли ему тогда сроки, благодаря искупительному подвигу Царской Семьи и Сонма Новомучеников и Исповедников Российских.

Доживи Дзержинский до 1937 г., думаю, что он сам оказался бы в подвалах Лубянки. Перманентных революционеров, подобных ему, зачищали при Сталине. Известно, что Иосиф Виссарионович отклонил проект ордена Дзержинского, который хотели ввести в НКВД.

Особым пиетитом среди сотрудников госбезопасности пользуется Юрий Андропов…

К сожалению, да. Юрий Владимирович Андропов – крайне загадочная личность, внесшая весомый вклад в крушение Советского Союза.

В 1967 году он возглавил КГБ. Когда он появился во власти, то опять начались страшные преступления.

Его прошлое связано с Отто Куусиненом, представителем мировой масонской закулисы и деятелем интернационального коммунистического движения, водившего дружбу с Троцким.

Крайне сомнительна его роль в венгерских событиях 1956 г.

Возглавив КГБ, он начинает свою игру, подбирает команду, устанавливает связи с деятелями Мирового правительства. Постепенно устраняет конкурентов в Политбюро и внутри КГБ.

Юрий Владимирович терпеть не мог Русскую Православную Церковь, русских писателей, поэтов, художников и артистов. Ему было антагонистично все русское. Зато при нем начинает формироваться «диссидентское движение», им создаются тепличные условия, о них начинают говорить зарубежные радиоголоса и доставляться суммы денег для поддержки их разрушительной деятельности. Причем, отцы и деды этих «представителей творческой интеллигенции» являлись «комиссарами в пыльных шлемах», активными революционерами и сотрудниками ВЧК и частей Красной армии, виновных в геноциде Русского народа в годы революции и Гражданской войны, а в сталинское время попавших под жернова ими же созданных карательных органов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в середине 1970 – х гг. начал серьезно болеть — не без помощи врачей, контролируемых Андроповым. Опасного ему предсовмина Косыгина интригами отправил в отставку. Фактически тайно руководил страной последние 15 лет Андропов. В компартию стали приниматься разные сомнительные люди, неприятные личности, карьеристы и взяточники.

Внезапно погибают соперники Юрия Владимировича — Машеров, Кулаков. Про другого конкурента – руководителя ленинградской парторганизации Романова, распускают ложные сплетни. Четыре Министра Обороны социалистических стран – СССР, ГДР, ЧССР и Польши секретно поговорили после проведения военных учений, и умерли одновременно. Министр МВД Щёлоков был абсолютно ни в чём не замешан, но он был соперник Андропова. Его так затравили, что он застрелился. А может быть и убрали.

Ряду партийных функционеров приписали ложный компромат и сняли с должности, на их места расставили своих людей. Настоянием Андропова ввели войска в Афганистан, что послужило спусковым механизмом развала СССР. Разбазаривали народное добро на поддержку разного рода деятелей международного коммунистического движения.

В 1983г. США признали Андропова «человеком года», а он уже тогда лежал при смерти. Это был приз не за год, а за 17 лет его деятельности. Андропов нашел и выдвинул Горбачёва, создал мощную антирусскую систему. Он создал все для крушения СССР. Это один из главных врагов России. На его похороны слетелись видные масоны всех мастей из – заграницы.

Безусловно, Юрий Андропов был неким Демиургом, одержимым нечистой силой человеком, заклятым врагом Православия. Не исключено, что он был и главой масонской ложи в СССР, информация об этом просочилась после его смерти. Именно по его настоянию, как председателя КГБ, был снесен в Свердловске дом Ипатьева, чтобы покончить с молитвенным почитанием церковными людьми подвига убитой там Святой Царской Семьи, сочившаяся кровь в подвале, где произошло цареубийство, не давала покоя многим. По ночам сторожа слышали ангельское пение из подвала…

Именно его, андроповские кадры, подготовленные в Институте системного анализа в Австрии, Институте США и Канады и прочих заведениях и выступили могильщиками СССР.

В декабре этого года как раз исполняется 25-летие крушения СССР…

Государство нужно и можно было сохранить. Народ проголосовал за это на Всесоюзном референдуме.

Надо было подавить сепаратизм на местах, разрешить свободу предпринимательства, дать возможность людям нормально работать и зарабатывать. Дать свободу Церкви для ее нормальной деятельности, пресечь деятельность мафиозных структур.

Пример для нас Китай. В 1989 г. на площади Тяньаньмэнь в Китае собрались протестующие, в основном студенты. Начали выкрикивать антиправительственные лозунги, жечь бронетехнику.

Китайское правительство отдало приказ о немедленном прекращении беспорядков.

В итоге Китай сохранился как суверенная держава и ныне достиг больших успехов в разных аспектах материальной жизни, СССР же прекратил свое существование.

Русский народ является ныне самым разделенным народом на Земле, утрачены огромные территории, единая прежде страна расчленена на ряд территорий. Разделяй и властвуй.

В результате поражения в Холодной войне наша страна попала под внешнее управление, в 1993 г. была проведена и классическая «цветная» революция. Разрушены те огромные достижения в социальной сфере, что были созданы в Советском Союзе.

Остановлено Развитие, у народа фактически украли Будущее. Разрушены заводы и сельское хозяйство, утеряны многие технологии. Развал стоил сотни тысяч жертв и миллионы нерожденных. Растут только кладбища. Русский народ не зверь, в неволе не размножается.

Кто ответит за это? А при Царе Николае Втором за 23 года его правления население России увеличилось на 50 млн человек!

И свержение Русской Монархии в 1917 г., и крушение СССР в 1991 г. под общим руководством извне, было осуществлено руками внутренних предателей и врагов, в том числе многих генералов.

Пора прекратить споры о легитимности развала Советского Союза.

Развал этот инспирирован национальными партийными «элитами» союзных республик при полном наплевательстве на мнение большей части населения Союза, политическом манипулировании.

И это только то, что касается Беловежского сговора. Отдельное расследование заслуживает деятельность реформаторов начала 90-х годов. И расследование это должно вестись следственными органами.

Уже на сегодняшний день можно сказать, что были альтернативы, но на эти альтернативы наплевали. Почему? Отдельный вопрос.

Разумеется, проведение следствия — это не только попытка наказать виновных. Это нужно, чтобы они не пришли к власти вновь. Нужно организовать и провести в судебном порядке уголовно – политический процесс по факту свержения Монархии в 1917 г, последовавших за этим событий, и крушением СССР в 1991 г.

Все виновные должны понести наказание, у преступлений против человечества нет сроков давности!

Ныне муссируются разговоры о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку…

Считаю, что памятник Феликсу Эдмундовичу лучше всего отправить в Польшу, на его родину. Пусть там ему поляки цветы возлагают.

Сколько наших русских предков уничтожил этот русофоб, сколько православных священников убил, сколько детей остались сиротами, благодаря его кипучей адовой деятельности?!

А на Лубянке надо поставить величественный памятник Русскому Царю Иоанну Четвертому Васильевичу, первому коронованному Царю, собирателю Земель Русских, покорителю Астрахани и Казани, присоединителю Сибири, Грозному для врагов Отечества.

Или памятник Архистратигу Божиему Михаилу, небесному покровителю и заступнику Государства Российского, изображенного с обнаженным огненным мечом на Большом гербе Российской империи.

Вообще, конечно, надо отходить от ложных и сомнительных кумиров прошлого.

Верно! Россия появилась не в 1917 г. и славная история отечественных спецслужб насчитывает не одну сотню лет. Была своя разведка и у Рюрика, Игоря и Святослава – наши предки Царьград брали, воевали почти со всем тогдашним миром. Великие Князья и Цари Московские имели своих разведчиков и контрразведчиков, эффективно работала разведка Российской империи, какие славные имена золотом вписаны в историю России!…

В годы ВОВ наши спецслужбы героически сражались с врагом, в том числе за линией фронта.

Во времена Холодной войны многие сотрудники органов тоже с честью исполняли свой долг перед страной, не их вина, что их усилия не увенчались успехом, благодаря подрывной деятельности разложившейся партийной верхушки и измены наверху. Не все сумели так выгодно приспособиться к новым условиям, как Филипп Денисович Бобков и его люди…

Мы должны помнить об истории России и подвиге и деятельности офицеров и солдат правопорядка Царской России, людей оставшихся верными Присяге, жизнь свою положивших за Веру, Царя и Отечество. Это и генерал – лейтенант Иван Дмитриевич Волков, начальник Петроградского окружного жандармского управления, погибший при исполнении служебных обязанностей в феврале 1917 г, и рядовой Пограничных войск России Евгений Родионов, казненный чеченскими боевиками в 1996 г. после 100 дней пыток за отказ изменить Присяге и Православию. Вот кому надо ставить памятники, открывать мемориальные доски и учить патриотизму на их примере!

Сколько будет существовать Россия, столько будут и существовать ее органы безопасности и правопорядка.

А Святым покровителем Российской государственной безопасности является Архангел Божий Михаил, пресекший первую революцию – мятеж падших ангелов на Небе и победивший Сатану.

Из Писания мы знаем, что низший по иерархии архангел Михаил не подчинился высшему по иерархии – Люциферу, распознав противление Истине-Богу. А те, кто послушался, из ангелов – стали бесами. Поэтому не само по себе послушание иерархии есть правда, а послушание в согласие с Волей Божией, в духе Истины.

Как Вы относитесь к недавно высказанной идее переименования ФСБ в МГБ?

Это лишнее. Уж тогда лучше переименовать в Комитет государственной безопасности, это звучит привычнее.

Почему, на Ваш взгляд, произошло крушение Российской империи?

Тут причины духовные. Отвечу словами современного церковного писателя игумена N:

«Самое глубокое понимание того, почему Государь поступал не так, как требовала обычная человеческая логика, и что, собственно, и называют ошибкой, высказал замечательный философ и монархист Лев Тихомиров. Смысл его высказывания заключался в том, что Государь поступал так, не потому что был недалекого ума, но потому, что Господь закрывал от него суть определённых событий. От себя добавлю, что делал это Господь по причине множества грехов и отпадения от Бога практически всего правящего класса, включая интеллигенцию. Наказание народа было неизбежным. Именно поэтому Господь скрыл от Царя то, что могло бы предотвратить заслуженную кару.

А глупой человеческой логикой этого не понять! И если кто снимет фильм с точки зрения падшего человеческого ума, а не с духовным пониманием тех событий, это будет ещё одним показателем духовного оскудения и апостасии, наблюдаемой во всех Поместных Церквях.»

Что бы Вы хотели пожелать сотрудникам госбезопасности в преддверии профессионального праздника?

Настоящий День российской госбезопасности – 21 ноября, Праздник Собора Архистратига Божия Михаила.

Желаю не за страх, а за совесть служить Державе Российской. Поступать с другими людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами. Жить по заповедям Божиим. Все мы, каждый в свое время, предстанем перед Господом, несмотря на то, верите вы в Него или нет. Верующие люди видят, как сбываются строки из книги Откровения Иоанна Богослова, любимого ученика Христа. «Сильные мира сего» готовят приход Антихриста. Внедряются многие невиданные ранее технологии для порабощения людей. Созданы наднациональные структуры. Близится создание Единой мировой религии, сокращение численности населения Планеты до 500 млн человек. Народы России приговорены к утилизации.

На пути реализации планов глобалистов вновь – Россия. Посему все силы мирового закулисья, внешних и внутренних врагов брошены на уничтожение России, организацию очередного цветного переворота, хаоса и расчленения России на 7 частей. Наступает Столетие событий, повлекших крушение Царской России. Впереди тревожное время. Война стоит на пороге. Долг каждого честного человека – извлечь правильные уроки из тех событий. Ключевой момент – осознание искупительного христоподражательного подвига Святой Царской Семьи за всех нас. Будет покаяние перед Богом – будет и помощь Божия. Миссия России в мире – удержание от мирового зла.

Москва – Третий Рим. Четвертому Риму не быть!

Берегите Россию!

Наша справка:

Предшественниками российских органов госбезопасности следует считать, начиная с Московской Руси, специально назначаемых чиновников или военных с заданием пресечения изменнических антигосударственных действий. При Царе Иоанне Грозном подобные цели имела массовая опричнина. В XVIII веке в России при Петре I и Екатерине I действовали Преображенский приказ и Тайная канцелярия, объединенные потом в одно учреждение; при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне – Канцелярия тайных розыскных дел; в конце царствования Екатерины II и при благочестивом Императоре Павле I, стремившимся противодействовать влиянию Англии и Французской революции, – Тайная экспедиция. При Александре I существовала Особая канцелярия, вначале при Министерстве полиции, а потом при Министерстве внутренних дел.

Учреждения эти порою совершенно отменялись, как например при Петре II, Петре III и в начале царствования Екатерины II. В состав этих органов входили обычные чиновники, не всегда успешно справлявшиеся со своими задачами. Достаточно сказать, что они не смогли предотвратить ни заговор против Павла I, ни восстание декабристов. Созданное именно после восстания декабристов Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии стало основой для развития на его основе профессиональной системы государственной безопасности России, просуществовавшей до 1917 года.

Предваряя это нововведение, 25 июня 1826 г. Император Николай I подписал указ об учреждении новой должности шефа жандармов, которым был назначен начальник 2-й кирасирской дивизии, генерал-адъютант (впоследствии граф) А.Х. Бенкендорф.

Опубликовано в декабрьском номере Общероссийской газеты «КГБ – информ», 2016 г.