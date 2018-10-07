Архимандрит Гавриил (Коневиченко) награждён орденом Святого Страстотерпца Царя Николая

2 сентября 2018 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова прибыла в Казачий храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Сестрорецка.

В ночь с 16 на 17 июля 2018 года — в 100 — летнюю годовщину трагической гибели последнего Российского Императора Николая Второго, Его Супруги, Императрицы Александры Феодоровны, Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Дочерей — Великих Княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а также Их Верных Слуг, в Сестрорецке был открыт уникальный комплекс — созданная в виде музейного зала реплика подвала Ипатьевского дома, где было совершено одно из главных злодеяний в истории Российской империи — убийство Царской Семьи и Их Верных Слуг.

Также в ночь 100 — летия со Дня мученической кончины Царской Семьи в Сестрорецке была представлена картина «Преисподняя Ипатьевского дома».

Инициатор создания этой работы и соавтор архитектурного проекта мемориального комплекса «Расстрельная комната» — Настоятель храма Тихвинской Иконы Божией Матери г. Сестрорецка архимандрит Гавриил (Коневиченко), Руководитель Духовно — просветительского центра, духовник Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца Николая Второго.

Архитектор комплекса — Иван Поляков, Член Академии Русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина, член Союза дизайнеров России.

Картина «Преисподняя Ипатьевского дома» призывает к всенародному покаянию за совершенное злодеяние и пролитую кровь Святых Царственных Мучеников, невинно убиенных в эту страшную ночь извергами рода человеческого.

У этого злодеяния нет срока давности.

И сегодня незаживающей раной вопиет наша память.

Автор картины «Преисподняя Ипатьевского дома» — Александр Левченков, казак Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца Государя Императора Николая Второго, выпускник Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (сейчас им. И. С. Глазунова).

В создании картины принимали участие: Мария Молодых, выпускница института имени И.Е. Репина, выпускница аспирантуры института им. В. И. Сурикова; члены Союза художников Санкт — Петербурга Сергей Морозов и Елизавета Скорикова.

Холст, масло. 2,30х3,80 м. 2018. г. Санкт — Петербург.

По окончании Божественной литургии, в Мемориальном комплексе «Расстрельная комната» после молебна Святым Царственным Страстотерпцам в присутствии Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая, прошла торжественная церемония награждения царскими наградами.

По поручению Наградного Комитета, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил духовнику Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца Николая Второго архимандриту Гавриилу Коневиченко орден Святого Страстотерпца Царя Николая.

Международная церковно — общественная награда была подписана Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей митрополитом Иларионом, с детства чтущим память Святой Царской Семьи.

17 июля 2018 года в Синоде РПЦЗ в Нью-Йорке Владыкой Иларионом был торжественно освящён бронзовый бюст Св. Государю Императору Николаю Второму Александровичу.

Высокой православной награды о. Гавриил был удостоен «За многолетние усердные труды во славу Русской Православной Церкви, верность историческим традициям Российской имперской государственности, и в связи с 405 — летием воцарения Дома Романовых в России».

В 2008 году к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден орден «Святой Страстотерпец Царь Николай».

Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и УзбекистанскийВикентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), схиигумен Сергий (Романов), Его Королевское Высочество Кронпринц Сербии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Сергеевич Михалков, Николай Петрович Бурляев, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, «игумен N” — схиигумен Гавриил (Виноградов — Лакербая), Алла Васильевна Дьякова, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Феодор Конюхов, православный меценат и храмоздатель Виктор Иванович Тырышкин, председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова – мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич, игумен Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.

Посмертно был награждён основоположник отечественного ракетного двигателестроения академик Валентин Петрович Глушко. Орден был передан представителям его семьи.

Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».

Также Игорь Смыков вручил медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» православным активистам Санкт — Петербурга: главе Общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого Павлу Николаевичу Баринову и директору Центра социальных программ Василию Владимировичу Кухарю — за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Из слова П. Н. Баринова:

«И что же мне передать в будущее?

Сестрорецк… Тихвинская церковь… Крипта. Подвал. Расстрельная комната. …Преисподняя…

Сестрорецк… Тихвинская церковь… Крипта. Подвал. Расстрельная комната. …Преисподняя…

Сестрорецк… Тихвинская церковь… Крипта. Подвал. Расстрельная комната. …Преисподняя для Царской семьи…

По форме — это музей одной картины, но по-сути, это гораздо больше чем музей… Впечатление от посещения — глубочайшее и неизгладимое…

В уничтоженном екатеринбугском Ипатьевском доме, Кровь Царская текла аки вода… Чтобы это место памяти зыбыли навсегда потомки, и не вспоминали современники, враги наши очень много потрудились…

ОНИ считали, что безвозвратно отняли у нас сакральное место памяти подвига Государя, место пролития его Праведной Крови…

Казак, конвоец и монах, архимандрит Гавриил, возвратил это место — даже пол мемориальной растрельной комнаты, убранный красным бархатом, Царской Кровью стучит в сердце каждого стоящего на нём…

Перед этим образом, хваленая «Джоконда» становится прахом: глаза Царственных мучеников, их верных друзей и слуг, вылавливают тебя в любом месте комнаты, в которой ты стоишь на месте их палачей…

В спектре чувств, который выражают глаза, лица и фигуры стоящего перед тобой царственного семейства и их подданных, есть всё — от молчаливого достоинства и подлинного безстрашия, до отеческого укора…

…Но нет в них места слабости.

…Нет ненависти к мучителям, нет страха и трепета перед лицом палачей…

…Нет и тени воздыханий о своём выборе…

…Есть лишь тронутое горечью, безконечное сожаление, светлая скорбь о сорваном триумфе России…

…Есть лишь искренняя безконечная любовь к тем, которых Сам Господь простил, ибо зрил, что ТЕ не ведают, что творят…

…Безконечный океан, этой жертвенной Царской любви, достоинства и молчаливого укора…

…Безконечно совершющаяся победа («перемога» — пересиливание, преодоление) вечности над прахом жизни земной, временной…

И личная победа, каждого из стоящих перед тобой, над страхом смерти.

Победа над ТВОИМ собственным малодушием зрителя.

Победа духа над плотью. Победа, ради свершения и торжества которой, Апостолы, разбежавшиеся с Голгофы, от Животворящего Креста со Спасителем на нём, после осмысления происшедшего, каждодневно искали смерти, проповедуя Христову Любовь во враждебном Христу и беснующемся мире языческих (народных, национальных) мрачных суеверий, примет и человеческих жертвоприношений.

Милостью Божией к архимандриту Гавриилу и нам, грешным, связь времён, справедливость и место где можно преклонить главу пред Святой Царской Кровью, сегодня материально и сакрально воссозданы в Петербурге…

…Хоры хулителей и пропагандистов, воспевающих скверну «матильды» и иже с ними, повержены этим сакральным полотном, новым образом Искупительной Царской Жертвы за будущее России, совершенной Государем по слову Саровской старицы…

Дело теперь за ищущими Правды Божией…

Словами Пасхальной радости отзывается в душе увиденное: «Где твоё, смерть, жало? Где твоя, ад, победа?»…