Антироссийские санкции превратились в самостоятельный бизнес по монетизации антироссийской риторики и истерики.

Собственно, ничего нового никто не изобрел. Для стран Прибалтики продажа русофобии – это бюджетообразующий доход. Латвия, например, за свою правильную идейную позицию раз в квартал получает по ярду зелени, стыдливо называя это “размещением ценных бумаг на международных рынках”.

Эта тенденция давно распространилась в масштабах всей Европы. Они поддерживают санкции, но только в обмен на…, например, на компенсацию от ожидаемых потерь. Причем потери могут быть государственными, а компенсации – личными. Ну, о-о-о-чень удобно.

Мы даже не можем себе представить, во что превратились эти санкции за прошедшие годы. Какая орава дармоедов кормится вокруг них! Вымогательство “печенек” в обмен на трансатлантическую солидарность приобрело характер пандемии и лечится вполне традиционно – всеобщим карантином, оздоровительным голоданием и лечебным замерзанием.