Экономика

Антироссийские санкции «поставили на колени» тех, кто их вводил

Автор: Максим Сливко
Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини
Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал прекратить действие санкций против России, поскольку эти ограничительные меры, по его словам, ставят граждан «на колени» из-за всё более внушительных счетов за энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

«Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в два, три, а то и в четыре раза больше, — сказал он в интервью радиостанции RTL. — Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами».

Политические оппоненты Сальвини незамедлительно раскритиковали эти «безответственные» высказывания и обвинили его в продвижении идей Кремля.

СтраныИталия Россия
Предыдущая статьяСША будут вооружать Украину, более не опасаясь реакции Москвы
Следующая статьяВ Европе настроения избирателей меняются

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.