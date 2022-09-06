Антироссийские санкции «поставили на колени» тех, кто их вводил

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал прекратить действие санкций против России, поскольку эти ограничительные меры, по его словам, ставят граждан «на колени» из-за всё более внушительных счетов за энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

«Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в два, три, а то и в четыре раза больше, — сказал он в интервью радиостанции RTL. — Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами».

Политические оппоненты Сальвини незамедлительно раскритиковали эти «безответственные» высказывания и обвинили его в продвижении идей Кремля.