Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.

«До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе», — сказал президент Турции в интервью TRT.

Как пишет газета The New York Times, Эрдоган стал «головной болью» для Байдена.

По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и «сводит с ума» администрацию американского лидера.

«Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», – приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», – подытожили в газете.

Эрдоган со своей суверенной протурецкой политикой здорово раздражает демократов-глобалистов. Не случайно во времена Обамы его пытались свергнуть с помощью военного переворота. По сути, Эрдоган – представитель рождающегося многополярного мира. Он использует НАТО в интересах Турции. До тех пор пока это выгодно.