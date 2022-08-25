Англосаксы продолжают вооружать Украину

США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время, заявил президент Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.

“Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности”, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Новый пакет позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары. Благодаря всему этому, уверен Байден, Украина сможет “обороняться в долгосрочной перспективе”.

Великобритания также поздравила Украину. Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи киевскому режиму, включающего 850 микродронов, заявили в канцелярии британского премьера.

Отмечается, что новый пакет помощи Лондона Киеву размером $63,7 млн поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

США и Великобритания наиболее последовательно поддерживают Украину в этом конфликте. Готовы воевать с Россией до последнего украинца.