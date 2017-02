Англиканская милость Ее Величества содомитам

Содомия все более поражает христианские сообщества (или называемые таковыми). В тех странах, где местное христианство было государственной религией, теперь в обязательном порядке вводятся различные антицерковные содомские законы. Англия не исключение.

Справка для тех кто не в курсе.

В Британии сообщество верующих фактически превращено в один из органов государственной системы. Это при том, что Англия – светское государство. Юридически, главой Англиканской Церкви является правящий монарх, независимо от пола, в данный момент это Елизавета II.

Британский монарх имеет право назначать предстоятеля Церкви и епископов. Премьер-министр представляет на утверждение кандидатов на рукоположение. Архиепископ Кентерберийский не имеет административной власти за пределами Англии. Большая часть епископата — это члены Палаты лордов. Акт о супрематии наделяет короля полнотой юрисдикции над Церковью, что дает ему право контролировать доходы и назначать клириков на церковные должности. Кроме того, монарх имеет право решать догматические вопросы, инспектировать диоцезы (епархии), искоренять еретические учения и даже вносить изменения в богослужебный чин.

Если возникает необходимость канонических изменений, то Собор духовенства не вправе делать этого самостоятельно. Подобные мероприятия должны проходить процедуру утверждения в правительственных органах. Например, в 1927 и 1928 годах Парламент Великобритании не принял предложенный Собором духовенства новый канонический сборник взамен утратившей актуальность «Книги общественных молитв», изданной еще в 1662 году.

В какой-то мере монарх — это глава Церкви наподобие папы Римского, только для Англии. Насколько это устройство справедливо и соответствует евангельскому учению, это уже другая богословская и историческая тема. В Англии государственная власть одновременно выступала и как церковная, давая себе «духовную» легитимность на колонизаторские завоевания, что было весьма выгодным.

Закон Тьюринга

О, как громко и гордо звучит выражение: «королевский закон главы Англиканской Церкви»! Но в чем суть «Закона Тьюринга»?

31 января 2017 г. в Британии посмертно помиловали десятки тысяч педерастов, которые в свое время были законно осуждены за половые извращения. Помилование состоялось в соответствии с “Законом Тьюринга”, названного так в честь известного английского математика-гомосексуалиста.

Уголовная ответственность за гомосексуализм в Англии была отменена в 1967 году, в Шотландии — в 1980-м, в Северной Ирландии — в 1982-м. До этого по Акту о половых преступлениях были осуждены 65 тыс. содомитов, из которых 15 тыс. пока ещё живы (остальные помилованы посмертно), так вот именно с них будет снята судимость. Соответствующее решение было принято британским правительством осенью прошлого года.

Как указано на официальном сайте Кабинета министров Великобритании, осужденные за гомосексуализм пройдут формальную юридическую процедуру снятия судимости, в ходе которой запись о судимости удаляется из архивов. Это позволит им очистить свое имя.

«Очень важно оправдать людей, осужденных по историческим статьям о сексуальных нарушениях, которых сегодня не сочли бы виновными ни в каких преступлениях», — заявил еще в октябре прошлого года, комментируя решение правительства, заместитель министра юстиции королевства Сэм Джиима.

Кто такой Алан Тьюринг и почему этот закон в его честь?

А́лан Мэ́тисон Тью́ринг, (23 июня 1912 — 7 июня 1954) — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. Кавалер Ордена Британской империи (1945г.), член Лондонского королевского общества (1951г.). Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований.

По своему вероисповедованию А. Тьюринг только номинально считался англиканином, но открыто заявлял о своих атеистических убеждениях. На это убеждение повлияла смерть его друга Кристофера Моркома в 1930 г. Алан утверждал, что все феномены, в том числе и работа человеческого мозга, должны нести в себе материалистическое начало, однако он не отрицал в какой-то степени загробную жизнь души.

История «закона Тьюринга» берет начало в 1952 году, когда математик был уличен в гомосексуальной связи. Ему предложили выбрать между тюремным заключением и химической кастрацией. Тьюринг выбрал кастрацию, и спустя два года совершил самоубийство (отравился ядом). Стоит вспомнить, что многие ученые атеисты, активно исповедующие безбожие, тоже часто кончали свою жизнь самоубийством.

Кампанию с требованием посмертной реабилитации Тьюринга провела группа ученых при участии известного физика Стивена Хокинга. Они разместили в интернете петицию, в которой заявили: «выдающийся математик был доведен до отчаяния и смерти страной, для которой он сделал так много, и его смерть является позором для всей Британии». Под документом подписались десятки тысяч человек. Алан Тьюринг был признан «одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании». В итоге королева – глава Англиканской Церкви (!) воспользовалась своим правом и даровала ученому в 2013 г. посмертное помилование. Именно после помилования Тьюринга в Великобритании началась масштабная кампания с целью помилования и других содомитов.

Насколько эта королевская милость содомитам, умершим и живущим, сочетается с Евангелием и вероучением Англиканской Церкви (или это уже является составным учением этой «церкви», в силу структуры власти монарха Англии), вопрос не риторический. Возможно, этот закон — индульгенция умершим содомитам? Последствия очевидны – уход значительной части паствы в другие конфессии. Но налицо еще и очевидная апостасия, отступление человечества от Божьего Закона. И это закономерно, ибо в лоне данной «церкви» существую епископы – женщины-лесбиянки.

Структура Англиканской Церкви и вопрос ее взаимоотношений с Православием

К Англиканской Церкви, соответственно ее статистике, принадлежит около 92 млн. человек: в Англии 25 млн., остальные верующие в самостоятельных церквях в Шотландии, Уэльсе, Ирландии, США, Канаде, Австралии и др. Каждая из национальных общин независима и самостоятельна в управлении, точно так же, как в православной канонической традиции. Поместных Церквей, или Провинций, у англикан 38, в состав которых входит более 400 епархий на всех континентах.

До революции в России и в Англии даже существовало целое движение за воссоединение Англиканской Церкви с Русской Православной Церковью с полным принятием православного вероисповедования, но этим планы не осуществились в связи с начавшейся революцией. Ну а дальше в жизни этой государственной церкви все больше происходили богоотступления (например, женское духовенство), так что вопрос о присоединении к Православию уже не стоит. В ней произошли расколы; ряд духовенства и верующих, видя отступления от евангельского вероучения, целыми епархиями перешли в Православие и вошли в состав Антиохийского патриархата в США. Были переходы англикан и к монофизитам, в другие протестантские церкви, но более массово — к католикам, при сохранении своего обряда.

Современное положение христианства в Англии. Отношение к содомитам

Сейчас в Англиканской церкви критическое положение. Еще в декабре 2015 г. Комиссия по вопросам религии и убеждений в Британской общественной жизни (Commission on Religion and Belief in British Public Life, CORAB), неправительственная организация, созданная в 2013 году Институтом Вульфа (Woolf Institute), опубликовала доклад «Жизнь в разнообразии» (“Living With Difference”), вызвавший широкий резонанс в британском обществе и мировых СМИ. Главным выводом, который сделали эксперты Комиссии по результатам проведенного ими исследования, стало утверждение, что христиане в Великобритании превратились в религиозное меньшинство.

И для этого есть следующие причины. Быстро растет число людей «нерелигиозной веры» и идентичности; в настоящее время о таких убеждениях заявляет почти половина граждан страны. Количество последователей христианства снижается. Христиане теперь составляют меньшинство населения Великобритании, а среди христианских общин наблюдается мощный сдвиг от традиционных конфессий в сторону евангельских церквей и пятидесятников, частично к Православию и монофизитству. Увеличивается религиозное разнообразие; это происходит на фоне быстрого демографического роста в Великобритании общин мусульман, сикхов и индуистов.

Совсем не в диковинку становится использование культовых сооружение англикан, католиков не по назначению: магазины, спортзалы, склады, гостиницы, мечети и т.д.

Традиционное христианство (англиканство) также подорвали официальные содомские законы страны.

В 2003 г. был принят новый Акт о половых преступлениях, в соответствии с которым из английского законодательства полностью убраны понятия «содомии» (англ. buggery) и «грубой непристойности» (англ. gross indecency), а также декриминализировались сексуальные контакты между более чем двумя мужчинами одновременно.

18 ноября 2004 г. в Великобритании был принят закон о гражданских партнёрствах, вступивший в силу 5 декабря 2005 года. Гомосексуальные пары, вступившие в партнёрство, имеют равные права и обязанности с обычными браками, в том числе они имеют право на усыновление детей.

17 июля 2013 г. на территории Англии и Уэльса принят закон, легализующий однополые браки, он вступил в силу 13 марта 2014 года, а первые подобные браки были зарегистрированы 29 марта 2014 года. Законодательство об однополых браках в Шотландии было принято шотландским парламентом в феврале 2014 и получило королевскую подпись 12 марта 2014 года. Первые такие «браки» в Шотландии зарегистрировали осенью 2014 года.

Сейчас, после референдума о выходе из Европейского союза, Британия переживает всплеск преступлений на почве ненависти к содомитам. Немало в этом вопросе играет роль мусульманский фактор. И на этом фоне «Закон Тьюринга» является как бы попыткой правительства загладить перед содомитами ущемления их прав. Хотя Германия в этом вопросе пошла еще дальше: в октябре прошлого года правительство Германии объявило о выплате компенсаций ранее осуждённым содомитам.

Нравственный вывод

Отступление народов от законов Божиих приводит общество к глобальным нравственным катастрофам. И те миграционные процессы, которые сейчас происходят в Европе, когда коренные народы становятся у себя в доме чужими, только подтверждают Библейскую истину.

Частично процитирую Книгу Левит, гл. 18:

«Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте… Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу… Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай… И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость! И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно… ибо всем этим осквернили себя народы… и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами… чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак соблюдайте повеления Мои…» (книга Левит 18:4-30).

На мой взгляд, сегодня весьма актуально возвращение в Уголовный кодекс России 121-й статьи, предусматривающей наказание за мужеложство.

Автор: Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

