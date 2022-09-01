Американцы разочарованы украинским наступлением. Но обещают «новую фазу войны»

Украинские военные, несмотря на заявления о “контрнаступлении” на юге страны, скорее всего, не смогут ни в текущем, ни в следующем году отвоевать территорию, контроль над которой установила российская армия.

Об этом говорится в опубликованной в ночь на четверг статье газеты The Washington Post.

По мнению авторов, “бравурные заявления” президента Украины Владимира Зеленского создают угрозу завышенных ожиданий. При этом Украина не сможет, скорее всего, вернуть территории “ни в этом году, ни даже в следующем”, хотя отдельные небольшие успехи на черноморском побережье авторы статьи считают возможными.

Другой аспект “новой фазы войны” – ведение партизанских действий. Речь о подготовленных США “Украинских силах специальных операций”, которые создали и обучили “роты сопротивления” из жителей Херсона, Запорожья и Донбасса. Подготовкой “партизан” США занимались с 2014 года, и, по утверждению главы командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка, они нарастили возможности в ведении боевых действий и в проведении информационных операций.

Газета утверждает, что американские военные ранее предупреждали своих российских коллег о том, что им следует ожидать начала “суровой войны с участием нерегулярных формирований”. Однако российская сторона, по утверждению издания, “не послушала” увещевания Вашингтона.

В среду телеканал CNN сообщал, что США участвуют в подготовке Украиной контрнаступления, в частности взаимодействуют с Киевом по вопросу планирования военных операций. По информации CNN, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.

Скорее всего американцы разочарованы наступательными возможностями ВСУ. Но от планов затягивания войны с целью максимально ослабить Россию они не откажутся. Победа Украины изначально расценивалась как маловероятная. Возможно будет сделана ставка на расширение диверсионно-террористических операций с переносом их на территорию РФ.