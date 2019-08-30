Альтернатива Апокалипсису и Православное Самодержавие

(непривычная точка зрения, основанная на Священном Писании)

1.

Быть ли еще Самодержавному Православному Царству в России? Для ответа на этот вопрос надо честно и беспристрастно посмотреть на нынешнее общество в его духовном аспекте, предметно кинуть взгляд на его историю, а также посмотреть на саму возможность осуществления проекта: «Православное Самодержавие» в условиях происходящей глобализации мира,осуществляемой на средства спонсоров сионизма.

В наличие у нас есть усталый, разочарованный и во многом разуверившийся в небесных истинах народ России, почти разучившийся сегодня жить по совести. Столетие назад обманутый и насильно зачищенный наемными «демонами революции» от большинства истинно верующих. Зачищенный с целью недопущения возвращения населения некогда «Святой Руси» в состояние самой возможности формирования в нем когда либо нового «Бого-помазанного Самодержавия».

Нынешний, в нескольких поколениях обезбоженный русский народ, сегодня окончательно «дожимается» насильственной пропагандой разложения, вырождения, бездуховности и анти-духовности. В довесок русский народ сегодня целенаправленно оказался разбавлен иноверцами и иноплеменниками. Которых расчетливо наспех подселили к нему и смешали с ним, для вытеснения и замещения его, как «коренного народа», имеющего законные национальные претензии на «прихватизированные» у них ресурсы России. Чтоб этот разбавленный ими православный русский народ уже не мог, подобно оседланному врагом коню – напрячься, собраться,.«взбрыкнуть» и сбросить его оседлавшего.

Ведь «прихватизированную» у народа власть никто ему отдавать не собирается. Народ богатейшей природными ресурсами страны – ловкими маневрами «власти не от Бога» сегодня вымирает в нищите. И дети, рожденные за ее чертой, обречены на необразованность, наркоманию и преступность. Ради этого вырождения в стране фактически оказались легализованы общедоступные наркоторговля, порнография и демонопоклонство. У детей насильно отобрана сама возможность полноценного развития, у них отобрано развивающее их образование, у них отобрана духовно исцеляющая их религия…

(Замененная сегодня на славящий еретиков и внедряющий в сознание верующих экуменическую ложь спектакль, с глубоко антихристианским по самой своей сути «ежемесячным вмененным сбором». Превратившим нынешнюю Церковь чьим-то циничным замыслом — в эффективный финансовый инструмент бессовестного выдаивания средств из обманутых верующих и чьего-то личного за их счет обогащения.)

Народу навязывается дикарское язычество и демонопоклонство под видом «религии предков». Народ повсеместно словно скот принудительно кормят онкогенными жирозаменителями и трансгенными ГМО. С заменой же документов на электронные и вживляемый чип – люди полностью отдаются на произвол банкам, при любом (рукотворном)«сбое» в системе которых — оставаясь и без документов и без средств к существованию. А новая ускоренными темпами монтируемая система высокоскоростной передачи данных — сделает любые вживленные им в тело чипы – капсулами смерти.

В нынешней ядерной стране, в точности как и столетие назад, сегодня намеренно обоими «сторонами» имеющими в действительности общего хозяина (и «как бы нападающими» и «как бы защищающимися») искусственно разыгрываются социальные беспорядки. Провоцируемые самой же властью ради создания возможности введения «миротворческого контингента» ООН в нестабильную и финансово обескровленную страну, с оцифрованными Армией и Флотом. Под предлогом глобальной безопасности от «потенциальной ядерной угрозы миру» в условиях ее внутренней социальной нестабильности (ради ускорения процесса ее окончательного разгосударствления.)

В наличие сегодня у нас также есть жадное и безбожное колониальное правительство. Сквозь выбеленную масонскую маску которого все более и более отчетливо проглядывают талмудические черты ее «подлинного лица». Это лицо сионизма, который больше не боится сломать себе шею в попытке оседлать нашу обширную страну и успешно завершает свою размазанную на три-четыре десятилетия «шнеерсонизацию Руси», держась сегодня в ее седле на редкость крепко. В ее руке есть карнавальная маска-улыбка от послушных «СМИ», булава отмороженной «личной гвардии» и надежный хлыст «оруэлловского терроризма», гарантирующего толерантность оседланного и выдрессированного общества любым политическим прихотям ее оседлавшего.

2.

Властью же угодной Богу в России может быть только изначально установленное Им же Самим в поддержку всем мятущимся маловерам – царское Самодержавие, обязательно, как и в ветхозаветные времена, опирающееся на ежедневные поучения в своем «персональном списке» с Божьего Закона. (Детоводившего некогда «избранных» к Крестной Жертве и блаженству «нагорной проповеди»…). И по этому любой помазанный на царство православный царь — просто обязан быть верным «рабом своей совести» (то есть самоотверженным и искренним Божьим рабом ) и править «симфонически» соразмеряя свои действия с автономной и аполитичной Православной Церковью, чуждой ради Божией благодати — даже мельчайших изменений и отступлений от Истины….!

Ни демократия, ни республика, ни цезарепапизм, ни папоцезаризм, ни конституционная монархия, ни прочее «народовластие» к Богоустановленной форме правления обществом не относятся. Любой голосующий «чревом» большинства плебс, любой марионеточный ростовщикам парламент, любой монарх в конституционной клетке – дар Божией благодати понести по определению не способны. Не сможет этот дар понести и любой другой не вполне православный, не до конца искренний и не всей душой Господу преданный политический лидер, будь он хоть трижды помазан на царство при самых царственных своих кровях от рождения…!

Все это может сделать только всесторонне образованный, глубоко и искренне православный человек. Беззаветно верный своему царскому долгу перед народом своей страны. Сердцем несомненно ощущающий свою совестную связь с Господом и отеческую связь со своим народом. Потому как без такого «благодатного дирижера» (незримо всегда предстоящего Господу) — ни один государственный оркестр что-либо слаженное сыграть при всем своем мастерстве будет не в состоянии. Ведь всем политическим исполнителям нужно видеть «палочку дирижерскую» , чтоб все они могли свою меру другим соисполнителям соразмерять ради общего благозвучия…

При этом сразу же нужно отмести в сторону любой вариант с нынешними «Кириллами» и претендующими на Российский трон «Гогенцоллернами», как вариант откровенной неискренности, «двойных схем» и несомненного духовного вырождения. Потому что все им подобные и как бы имеющие в себе «двойное» избранничество – на деле же не имеют даже и одного. Так как в гордости настаивая на своем продолжающемся и поныне избранничестве «кровном» – отрицают они этой сознательной ложью также и свое избранничество духовное. (Полученное ими в Святом Крещении). Лукаво искажая Истину и желая как-бы усидеть на «двух стульях» с «двумя пойманными за один раз зайцами» – остаются они ни с чем. Ведь любое лукавство – всегда от «отца лжи» и Истине непричастно.

Потому как дать Господу «пшеницу» — такой двуликий вариант в принципе не способен. Он способен лишь взрастить вместо пшеницы безблагодатные экуменические волчицы и псевдохристианские терния на последнем в нынешней человеческой истории выжившем пшеничном поле Господа. Что закономерно и спровоцирует обещанное у Пророков и Апостола Иоанна Богослова окончание этой человеческой истории.

3.

Глубинный смысл сионизма открывается нам в стремлении всех ему сочувствующих установить всякую власть в мире от семени Авраама. (Как на мировых престолах, так и на всяком другом месте.) Узнать их несложно… Двойное гражданство, «двойное избранничество», двойная вера, двойные стандарты, двойная душа… Но если мы посмотрим на сокровенные чаяния их, взятые из ожиданий, основанных на пророчествах — то окажется, что они заключены кроме власти — лишь в безопасности, покое и всевозможном национальном наслаждении. Цели эти – цели совершенно земные, свойственные падшему человеческому естеству и ничего духовного в себе в принципе не содержащие. Как собственно и само желание «воцарить» всюду свою кровную родню. И что же особенного мог с их точки зрения найти во всем этом Бог, сказавший между прочим, что : «Кровь и плоть (т.е. все живущее лишь по крови и по плоти) Царства Божиего наследовать не могут.» ?

Очевидно, что цель Его откровений человекам и самого Пришествия Его была заключена в гораздо более принципиальных моментах, касаемых всего человечества. И опрощать Его до вопросов лишь чьего-то национального мира и благоденствия, низводить Его откровения до дел всяческого возвеличивания «потомства Авраама по плоти» (отвергшего в большинстве своем и Его Благую Весть и Его Жертву Искупления) несомненно умаляя этим цели Его Заветов и Пришествия – есть несомненный признак глубокого духовного заблуждения… !

Достаточно уже лишь того, что потомком Авраама по плоти стал вочеловечившийся Сыном – Ему Единосущный Отец Небесный.. Сына же святые Плоть и Кровь стали духовной «пищей» спасения всего ( принимающего Его — Святым Крещением в Него) человечества. Чем одним собственно уже и исполнилось все главное из обещанного. Ибо духовное потомство Его, взрощенное на Его Плоти и Крови (по Матери Он от корня Давидова (то есть от Иессея) , по линии Нафановой) – и есть тот обетованный «Небесный Израиль», «народ священников» и «потомство долговечное»… Уподобившись Ему в добродетели всяческой, по Святом в Него Крещении — перешедшее из смерти в жизнь вечную.

Вариант же сегодняшнего сионизма под вывеской «Золотой миллиард, как возвращение из рассеяния» — есть вариант заведомо провальный. Потому как тут налицо неверное понимание целей всего Божественного замысла о человеке и Его промысла. Направленных на созидание нравственное природы всего человечества, с опорой на благодать Духа Святого. Врачующую поврежденную грехопадением (отпадением от благодати через своеволие) человеческую природу… А совсем не на очередное вычленение изначально избранной быть «фундаментом» Его Спасительному Вочеловечиванию части, не проявившей особой верности Завету Его не до Пришествия Его как Мессии, ни во время Его, ни после — Его Новому Завету (пророками Его всем им задолго обещанного)…

Если рассматривать существующее «возвращение из рассеяния» честно – то нужно отметить следующие моменты. Во первых оно происходит не содействием Божиим, а скорее Его попущением. Во вторых, оно происходит, по слову пророка — чтобы Господь мог осуществить над сим жестковыйным (своевольным) народом свой нелицеприятный суд. (Для того собственно народ и выводится из всех прочих народов в место, где его отцы отвергли Вочеловечившегося в Сыне Отца – на место Его ими вероломного Бого-убийства). В третьих – для осуществления непосредственно обещанного им через Захарию пророка и других пророков — суда (он пока что еще не произошел), в результате которого лишь немногие выжившие (примерно треть) в конце еще лишь грядущего холокоста – наконец в раскаянии «Воззрят на Того, Которого пронзили (отцы их) и будут рыдать о Нем, как рыдают о первенце (своих первенцев неверный Завету с Ним народ приносил в дубравах, тофетах и на высотах в жертву демонам). В четвертых — именно для принявших наконец Иисуса своим Мессией не на протестантский манер, а в полноте благодати и Истины (только Православие) возможно будет обещанное последующее «земное благоденствие».

Если же принятие Истины народом собранным из рассеяния Богом на Его нелицеприятный суд не произойдет, то данные пророчества закономерно будут иметь отношение лишь к воздаянию праведников по втором пришествии Иисуса Христа на Страшный Суд уже над всем человечеством. Когда каждый получит в меру дел своих…

Имеющие благодать — станут сынами Царствия, у не имеющих же ее (а освоение благодати – «духовное преображение» души — есть процесс весьма и весьма длительный) будет отъято и то, что они имеют, и души их «извержены будут во тьму внешнюю»… Благодать же духа Святаго, суть – «одежда брачная». И впустую трудятся вне Православия праведник с аскетом, фундамент праведности своей полагая не на «Камне Краеугольном», который и есть наш Спаситель. Ибо не устоит в искушениях все не песке своеволия и ложной веры построенное, благодати Святаго Духа не имеющей. Не имеющий ее — на пир в Царство Божее вхож не будет. Тогда напрасны будут их слова: «Во Имя Твое…» и «Именем Твоим…». Кто благодати («брачной одежды») не имеет – те услышат: «Не знаю вас…» (Царство Божее – в сердце вашем. Сердцем чистые – Бога узрят. Благодать в сердце вашем и есть верный признак, что достигло вас Царство Божее)

В общем «сионизм» — есть вовсе не то, что о нем думают сами же сионисты. Легкомысленно ждущие себе сегодня вместо обещанного им суда – реально ничем не обоснованного блаженного воздаяния.. И при этом в гордом помрачении мечтающие сегодня всех «неединокровных» Аврааму расчеловечить и отбросить в каменный век ради колонизации их владений, обезналичить — обобрать и в своем национальном меньшинстве в каком-нибудь глобальном рукотворном геноциде выжить на этой планете под вывеской собственной «богоизбранности»… Не понимая в гордыне своей, что Бог («Садовник») «сажал» на земле этой совсем не «Авраамову плоть», но – Свое потомство духовное, рождаемое лишь Святым Крещением в Него.

Напросно думают они, что Господь будет к ним столь лицеприятен. Сионизм этот непременно потерпит обещанный ему пророками Божьими в Священном Писании крах от язычников и от Исава. В месте Мегиддо (где и Армагеддону быть), где этот неверный народ некогда своих первенцев демонам заколал …Ради покаяния немногих выживущих в грядущем потомков «избранных» все это может свершится… (ради отцов их и ради обещания им, данного Господом. Потому как не изнеможет у Него всяк глагол.)

Справедливый вопрос: Если все это из Священного Писания «сионизму» хорошо известно… То стоит ли ему доводить дело до «исполнения» справедливо обещанного ему Богом за до сих пор не раскаянное вероломство? За заблуждения передающиеся в поколениях уже два тысячелетия. Не лучше ли пока есть еще время — пересмотреть свои планы в сторону большего сближения с Божиим промыслом о всем человечестве. И не провоцировать Бога на исполнение Его грозных «предостережений»? Ибо невозможно угодить Ему никакими делами плоти… когда Он приходил «низвести в сердца Дух Святой ».

4.

По этому генеральному спонсору сионизма, дабы не потерять сразу все, разумно было бы перенести с «сионизма» свой акцент… И самому, прямым содействием своим, сохранить в России в чистоте ее Православие, как духовный национальный и политически нейтральный «заповедник». И содействовать (подобно прозревшему Киру и раскаявшемуся Навуходоносору, а также подобно императору Константину Великому) возрождению в России Истины Православия, утвержденной на истинном Патриаршестве и на в полном смысле «независимом» и «суверенном» Православном Самодержавии по образу Византийской «симфонии властей». Чтобы было в этом мире еще место, куда бы могли приезжать на покаяние все возжелавшие спасения своей собственной душе, от власти над ней греха.

Потому как вовсе не Израильский народ сегодня есть «народ избранный». Он утратил свое «избранничество» еще в тот момент, когда кричал: «Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших…». Ветхозаветные праведники дождались вместе с падшим Адамом во тьме шеола Его Божественного света (то есть своего искупления в день Воскресения истинного Мессии – Иисуса). И воскресли с Ним, (о чем читаем у Апостолов Евангелистов) получив исполненным данное им о ветхозаветных праведниках обетование. Собственно на этом «избранничество» Ветхого Завета и исчерпало себя. Ныне же вопреки всему этому называющие себя «избранными» — не суть таковы. Они «избраны» лишь быть приведенными на свой же собственный суд. Хотя видят это себе безосновательно в совершенно иных «радужных» перспективах.

Сегодня «избранный народ» — это выживший в семидесятилетнем «вавилонском плену» православный народ России – «духовный Израиль». (Израиль по духу своему, но не по плоти. А Бог – есть Дух…!) Именно этот народ, перенеся скорби за собственное малодушие, наивную самоуверенность, за оставление в беде православного Помазанника своего. (Сказано же было: Не прикасайтесь к помазанным (на царство) Моим) – заслуживает сегодня своего нового (прозревшего Истину) Кира. Который и вернет сему народу его независимое Православное Самодержавие..

Потому как не распявший Бога Израиль доселе верен Ему, но — Русь Святая (Новый духовный Израиль) до сих пор пожинающая ныне «в горьком плену» плоды своей духовной неразборчивости и самоуверенного малодушия. И потому как «духовное потомство» Духу (Богу) несомненно ближе любой плоти Авраамовой (самой по себе еще ничего не наследующей).. Как и «Садовнику» небесному бесконечно ценнее духовное растение им с заботой выращенное, чем просто «человеческая земля» (духовно первородно поврежденная) в нарядном дорогом горшке.

И там, где была пролита невинная кровь Царственного Помазанника Его – там должно делами Богу угодными загладить ошибки своих предшественников.. Во искупление ими нераскаянных грехов. Ибо у Бога – все живы и все до Страшного Суда Его нуждаются в молитвенном ходатайстве за них перед Господом со стороны живущих еще во плоти потомков своих. Именно так во время свое мудро поступил и сам прозревший истину Кир… Содействуя возвращению «народа Божьего» в Израиль и постройке их разрушенного храма.

Храма, который ныне Самим же Господом безвозвратно заменен на Совершенный Нерукотворный Храм Святого Духа во Плоти и Крови Воскресшего Сына Единосущного. По этому в очередной реконструкции, оскорбительной для Господа – прежний земной несовершенный Иерусалимский храм более не нуждается.

5.

Апелляция на сей раз не к сердцу, а уже напрямую к разуму. Потому как Православие в благодатной чистоте и неповрежденности своей – есть как-бы «компенсатор отсутствия плавучести» для всего тонущего в своей греховной пошлости (утрате священного смысла) корабля этого мира.

Сколько праведников необходимы были некогда Содому для его помилования? Наличие же в мире автономного в своей чистоте Православия — и есть сегодня «эти праведники». «Менеджеры» мира не могут этот момент не понимать! По этому им жизненно необходим в России «заповедник подлинного неискаженного Православия», чтоб иметь оправдание перед Творцом человеческой Вселенной – (всего нашего антропоцентричного мира), за свою собственную духовную бесплодность. Ведь они тоже (как грамотные экономисты) понимают, что «выгрызи» их наемные слуги всю Божью ферму – эту ферму (земной мир) Самому «Хозяину» за нерентабельностью ее придется закрыть… ! Потому что хоть какой-то урожай (созревшими в Православии …Ангелами Божьими эта Планета должна своему Богу (Хозяину) для «рентабельности» регулярно приносить!)

Именно по этому возраждение в России «Самодержавия» — не может сегодня состояться без той или иной формы «согласия» и «содействия» колонизирующей мир стороны. Ведь Православная Россия – эти не «красная корова» на ритуальный забой в жертву на воцарение лже-Мессии , как поверхностно мыслят о том заблудшие души. Православная Россия напротив — есть «удерживающий» мир от падения в пропасть и истинная мировая Церковь, в которой только и могут омыть свои грехи в покаянии все этого до сих пор еще не сделавшие.

Искази жаждущие своего мирового торжества сейчас окончательно Православия святые основы – и связь своевольным отпадением от благодати (грехопадением) первородно поврежденного человечества с Богом окончательно прервется… И программа полного (без каких либо исключений) завершения человеческой истории окажется запущена собственной человеческой недальновидностью. И «четвертому Риму» уже не бывать. Россия – это для всех «станция последняя».

Не поймут этот тонкий момент «топ-менеджеры» этого мира – значит, увы, уже слишком нравственно несовершенен разум их. А ко всем таким гордецам однажды попущением Божиим приходит «искушающий» всякое дело человеческое… Не на Слове Божием утвержденное. И забирает у надменных сердцем все, чем безосновательно (как своим собственным) прежде гордились они пред другими народами… По причине утраты в дальнейшем в этом всякой Божественной перспективы. (Ибо все – от Бога получено и все – лишь Божее. Бог же – не плоть человеческая (хоть даже бы и Авраамова), но – Дух! И быть земной «частью Его» — можно лишь крестившись в Него Святым Крещением и вкушая во исполнение слов Его — Его Святые Плоть и Кровь…! Вот в чем подлинный смысл сказанного некогда «народу» от Моисея, указавшего «народу» на Навина Иисуса, как на Ангела введущего «народ» в землю обетования, в котором «Имя Мое» — Иисус. …Куда уж еще яснее то?!)

Вот по этому всему совсем не в борьбе за собственную независимость в идеале дожны возродиться на Руси Самодержавие и Православие… Ведь некогда и сам «избранный народ» не сам вывел себя из вавилонского плена. С руки ли было воевать слабым пленникам с могучим Вавилонским царством? Но произошло это освобождение по несомненной отеческой милости Божией к «избранным»… А милость – ответную милость всегда молчаливо предполагает! Ведь не за красивые глаза бывал и прежде по отечески милостиво выведен народ из другого своего «плена Египетского»… Где он от тяжкой работы забывал все и самого себя и все ему святое. Разве не милостью он должен ответить на милость? Впрочем не ради крест свой несущих слова эти, но ради спасения самих же духовно гибнущих, по заповеди Спасителя. Дабы и они на милость право имели у Господа.

И вот тут сложилась ситуация, грозящая обернутся глобальным «Каиновым грехом». Где ныне утративший благоволение Божье старший народ – уже готов уничтожить народ возрастом младший, Богом в Духе Святом после отпеадения старшего усыновленный… Чье Мельхиседеково (которому и сам Авраам десятину отдал … !) приношение – есть жертва Богу угодная. Не для того ли дано было Им тысячелетия назад это наглядное в первых детях Адама предостережение? Чтоб избежать повторения греха братоубийства во времена возможно уже «последние»… Справедливо ли будет ждать милости Божией столь виноватому перед Ним народу — в милости другому избранному Им после него народу отказавшему? Сотворите дела достойные покаяния!

Это разумный путь… Но есть еще путь неразумный: И произойдет он неизбежно лишь тогда, когда презревшая все Божьи предостернежения из Священного Писания «Сионская авантюра» неожиданно для всех потерпит обетованное ей через пророка Захарию страшное поражение, и в бреши мировых завоеваний сионизма отовсюду хлынут Исав и язычники… Вот тогда, перед концом человечества и всего человеческого в нем — на краткое время и возможно станет на Руси Православное Самодержавие «вопреки всему» этому падающему в адскую пропасть миру….

P.S.

Думайте! Апокалипсис Иоанна Богослова дан был две тысячи лет назад вовсе не как отсроченный «приговор» человечеству, а пока лишь как «предупреждение» о ситуации, провоцировать которую людям не следует. Разумный путь выхода из которой – есть путь покаяния погрязшей в грехах Ниневеи. И несомненно — путь «дел достойных покаяния». Бог не раз говорил, что не желает смерти грешникам. Но более желает их обращения, чтобы живы были они. Станет пророчество — приговором человечеству или лишь предупреждением — Премудрый Господь оставляет на волю самого человека. Дабы не мог человек обвинить Его в немилосердии – заранее дано человеку в Апокалипсисе и Пророках всякое предупреждение. И подробно многократно указано на разумное этому обоснование. И если не веришь Иоанну Богослову – прочти у Даниила, Исаии и других пророков Божиих.

Человек осознанно должен включить в свою систему жизненных координат Божественное измерение сознательной нравственной чистоты, ответственности и живой совести. Необходимых человечеству в данный переломный момент его развития, когда человек стоит у порога обретения личной вечности и иных важных знаний об этом мире. Держаться которых вне Божией благодати, подаваемой человеку в чистом от добавлений Православии, падший человек своим волевым усилием не способен.

И Премудрый Отец заботливо предупреждает его о том (в Святом Писании), что пропуском в его дальнейшее (земное ли или уже лишь Небесное) – послужит только его укорененная в добродетелях собственная душа… Взрощенная на освоении из благодати Святого Духа, сообщаемой от Святого Крещения и питаемой от Его Собственных — Плоти и Крови. Это нравственное условие – есть условие непременное и неотъемлемое. Никто никого не пустит неосмотрительно в Свой «вечный чистый хрустальный мир», как «слона» в посудную лавку…. Прежде, чем вам вручат «ключи» от продолжения этого мира — обретите навык праведности, и «родство» Ему, через Его Плоть и Кровь… Станьте «укорененными в добре», и … входите!

Нравственное совершенство, основанное на осознанной причастности Ему и Святому Духу Его Отца – вот гарант продолжения.. Люди — сами себе судьи. Воздаяние им – будет им от их же дел. Вот главный смысл человеческой свободы. Никто заочно и насильно никого не спасал.

Желаете продолжения этого земного мира? – Прописана и такая возможность в пророчествах. Только прежде нужно покаяться, признать Иисуса – Истинным Мессией своим и стать единым «стадом» верных чад Христовых по Истине Его. (Сохраненной сегодня только в чистом от изменений Православии).

Ищите обещаный «динарий» (спасения души и блаженной жизни вечной)? — Наймитесь «Святым Крещением» и поработайте для обретения в благодати Его — собственного нравственного совершенства. Оно – ваш пропуск. Благодать же Святаго Духа – «одежда брачная», без которой не имеющие ее извержены будут вон. Тут все честно. Хотите «дальше» и «большего» — меняйтесь…!

Православный.