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Алексей Рылеев: Жители ДНР и ЛНР стали заложниками российского управленческого класса

кризис-экономики-россии2
Март 08
00:42 2017
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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Несмотря на указ Президента о признании в РФ паспортов, выданных властями ДНР и ЛНР, российские банки не готовы даже открывать вклады их владельцам.

Алексей Рылеев

Алексей Рылеев

Член Бюро Президиума Политического совета партии «РОДИНА», руководитель исполкома «Конгресса русских общин» Алексей Рылеев считает, что отношение к данному указу у наших чиновников и бизнесменов такое же, как и к другим распоряжениям Владимира Путина.

«Российский управленческий класс способен безошибочно отличать доллар от рубля. Это, пожалуй, единственная феноменальная способность российской бюрократии. В остальном же все несколько иначе. Люди, которые должны выполнять поручения Президента, этого не делают. Все, к сожалению, банально и очевидно: если чиновник не видит выгоды для себя от того или иного указа, то он его попросту игнорирует. Так происходит со многими нормативно-правовыми актами, исходящими из федерального центра», — пояснил Рылеев.

«Жители ДНР и ЛНР стали заложниками российского управленческого класса. У нас существует практика демонстративного отказа регионами выполнять указы Москвы. Так происходит и с пенсиями, и с зарплатами учителей и врачей, и в целом с соблюдением законодательства РФ. Ни для кого не секрет, что Майские указы Президента не выполняются, Сбербанк не работает в Крыму, антикризисный план реализован лишь на 1/3, а сотрудники правоохранительных органов будут обязательно расстреляны в Чечне, если вздумают проводить какие-либо силовые операции в республике», — добавил политик.

По мнению Алексея Рылеева, подобное происходят из-за того, что люди, принимающие решение, не способны мыслить с позиции национальных интересов, они действуют лишь в соответствии с личной выгодой.

«Человек, который способен в темноте распознавать денежные банкноты, должен выступать в цирке или прославлять нашу страну на международных конкурсах фокусников и иллюзионистов, но, когда такие ребята пытаются управляют страной, происходит беда», — подчеркнул политик.

Алексей Рылеев считает, что выходом из данной ситуации может стать реализация проекта партии «РОДИНА» по ротации управленческих кадров.

«Если мы хотим жить в стране, где слово Президента является неоспоримым законом для всех, если мы хотим преодолеть всеобщее обнищание, то нам следует произвести великую кадровую революцию», — подытожил Рылеев.

Тэги
БанкиДонбасс
Страны
ДНРЛНРРоссия

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