Алексей Рылеев призвал срочно остановить массовые самоубийства подростков

Член Бюро Президиума Политического совета партии «РОДИНА», руководитель исполкома «Конгресса русских общин» Алексей Рылеев призвал российские власти к принятию неотлагательных мер по борьбе с массовыми самоубийствами.

«Почти каждый день мы узнаем из СМИ о все новых случаях суицидов среди граждан России. К сожалению, это уже стало обыденностью, и даже те случаи, когда главными действующими лицами являются дети, нас уже не так потрясают. В социальных сетях огромное количество групп и сообществ, в рамках которых пропагандируются деструктивные идеи. Одно дело, когда идет теоретический спор между студентами и учеными, а другое дело, когда дилетанты, наслушавшись красноречивых текстов, переходят от слов к действию. Все это приводит к тяжелым последствиям для общества», — подчеркнул Рылеев.

«Наша молодежь и дети — самые незащищенные в психологическом плане социальные группы. Даже в самых благополучных семьях происходят случаи самоубийства детей, потому что внимание родителей не тотально. В тот самый момент, когда родительский контроль ослаблен, и появляются проходимцы и негодяи, мечтающие о кровопролитии», — добавил политик.

По его мнению, в самоубийствах наших детей виноваты не только родители, но и школа, в которой преподавательский состав низложен до уровня послушных холопов. Так же, по словам Рылеева, склонность российских подростков к суициду следует искать во всеобщем разочаровании нации.

«Многие видят, как живут родители, как государство относится к пенсионерам и ветеранам. Бытовая не обустроенность, материальная зависимость, отсутствие свобод и минимального набора прав, — все эти эпизоды наполняют нашу реальность, от которой хочется убежать», — заявил Алексей Рылеев.

Рылеев считает, что государство обязано начать бороться и с причинами самоубийств, и со следствием.

«Начинать надо с законодательной базы. Правоохранительным органам нужны основания, ссылаясь на которые, можно привлекать к ответственности мерзавцев, подталкивающих молодых россиян к уходу из жизни. Надо заниматься проблемой воспитания нового поколения, а для этого необходимо изменить отношение власти к судьбе собственного народа. И государство, и церковь, и партии, и общественные организации должны включаться в процесс борьбы за жизнь наших детей», — заключил политик.