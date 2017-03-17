Алексей Рылеев предложил решать проблему доверия к судебной системе показательными процессами

Более половины россиян считают судей взяточниками. К такому мнению пришли 56% россиян, участвовавших в опросе ФОМ. Правда, число тех, кто считал, что российские судьи продажные, сократилось. В 2004 году 67% опрошенных были уверены в коррумпированности представителей судебной власти РФ.

Член Бюро Президиума Политического совета партии «РОДИНА», руководитель исполкома «Конгресса русских общин» Алексей Рылеев назвал мнение россиян о работе судей «приговором всей судебной системе России».

«В современных условиях трудно говорить о развитии демократических институтов. Граждане убеждены в предвзятости и несправедливости судопроизводства в том числе из-за тех результатов, которыми у нас обычно заканчивается любое громкое коррупционное уголовное дело. Взять, например, госпожу Васильеву, которой удалось, во-первых, избежать наказания, а во-вторых, сохранить награбленное. Экс-министр обороны Сердюков вообще избежал какого-либо наказания, а в разбирательстве по факту хищения госсобственности фигурировал в качестве свидетеля. Сейчас, кстати сказать, у него дела идут еще лучше, чем прежде. Нам лишь остается наблюдать за его карьерными успехами», — подчеркнул Рылеев.

«И так везде. На любом уровне процветает коррупция. Есть деньги — уходишь от наказания, нет денег — отвечает по полной программе. Хотя так случается не всегда: советская поговорка о 100 друзьях актуальна сейчас как никогда», — добавил политик.

Алексей Рылеев предложил начать решать проблему доверия людей к судебной системе с показательных процессов.

«Поймали Улюкаева. Это хорошо. Чем кончится дело, мы, разумеется, не знаем, но можем догадываться. Мне кажется, что экс-министр избежит сурового наказания. Он до сих пор под домашним арестом, а не «хлебает баланду» с таджикскими наркоторговцами и узбекскими насильниками в московском СИЗО. Он до сих пор не имеет представления о том, что происходит в российских тюрьмах сейчас. Кроме этого, он сохранил все свое имущество, которым распоряжается он сам и его семья. О происхождении собственности следователи, похоже, его даже не спрашивают. Подумаешь, одна-другая элитная квартира, сколько таких квартир у его собратьев по управлению Россией? Очевидно, что очень много. Скандальные истории, в которых замешаны высокопоставленные чиновники, у нас заканчиваются ничем. Это и подрывает доверие к судебной власти. Если на верху можно творить беззаконие, то почему бы этим не заняться людям с меньшим чином? Судебная система не работает не потому что в ней что-то не так, а потому что на это отсутствует воля верховной власти», — заявил Рылеев.