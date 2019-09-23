Александро-Невская церковь в Ужусаляй. Литва православная

Документальный фильм из цикла «Литва православная» о православном храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Ужусаляй. В Литовском посёлке Ужусаляй Йонавского района, в живописном месте, на высоком берегу реки Шешувы, уже 153 года стоит изящный белокаменный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Когда смотришь на храм, то ловишь себя на мысли, что оказался в далёком прошлом, лет 100 назад, а то и 150, как будто храм только-только был построен. Данный храм является не только главным архитектурным украшением Ужусаляй, не только неотъемлемой его частью, он – хранитель истории событий прошлых веков. Он был свидетелем расцвета духовной жизни, радости, праздников и людского счастья. Пережил храм и трагические события, гонения и атеистическое построение «светлого будущего». За всё своё существование он никогда не закрывался, даже в годы войн и репрессий. Многое повидала эта церковь. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского был построен и освящён в октябре 1866 года, когда было создано поселение Александровская слобода, получившее своё название по имени храма. В 1863 году произошло польское восстание, или же, шляхетское восстание, которое местный польский пан активно финансировал и всячески поддерживал. Именно за активное участие в восстании, его земли были конфискованы, а сам он был выселен. Ему было разрешено уехать в Польшу, где он далее жил и умер. Конфискованные земли были переданы приглашённым из России переселенцам. До этого здесь села не было, находилось только панское имение и парк при усадьбе. Переселенцами вскоре был построен храм повидавший многое…