Александр Петров представил фильм «Герой» в Мюнхене

26 сентября в Мюнхене при поддержке кинопрокатной компании за рубежом KinoKartina.TV прошла европейская премьера фильма «Герой» Карена Оганесяна. Картину представил исполнитель главной роли Александр Петров («Полицейский с Рублевки», «Притяжение», «Гоголь»).

На премьере Саша отметил, что в России давно не было хорошего боевика: «Есть старые фильмы, которые многие пересматривают, есть новые голливудские. Но нашего — с нашим менталитетом, с нашими актерами, с хорошей драматургией, с хорошим чувством юмора — не было давно. Поэтому фильм получился интересный».

Фильм “Герой” выйдет в прокат в Европе 28 сентября, а месяцем позже KinoKartina.TV выпустит в прокат еще один фильм с Александром Петровым в главной роли — “Текст”, снятый по роману Дмитрия Глуховского.

“В этом году мы покажем громкие российские премьеры не только в Европе, но и в США и Канаде, а далее запустим прокат в Израиле. Причина столь быстрого развития проекта — чрезвычайная востребованность российского киноконтента среди наших соотечественников за рубежом” — сказала на премьере Ольга Рогаченко, исполнительный директор KinoKartina.TV.

По сюжету фильма «Герой» 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе. Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

Режиссер проекта — Карен Оганесян. В главных ролях — Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.