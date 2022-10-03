Александр Ходаковский: Всё, чем больны мы – больна и армия

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском форонте:

Есть вещи, за которые несёт ответственность военное ведомство, и это, прежде всего, та итоговая бумажка о состоянии и потенциале противника, которая легла на стол Верховному и с которой всё началось. С другой стороны и она – тоже не сам в себе продукт: вот представьте, что доклад о противнике лёг бы объективный – противник, дескать, достаточно сильный. Всё равно прозвучал бы встречный вопрос: так мы, получается, после стольких лет вливаний в армию – слабее? Никто не ответил бы, что, как-минимум, не намного сильнее без специальных мер.

Потом был первый этап, когда мы следовали самовнушению, что противник слаб и готов поднять руки. Принимались в силу этого такие дикие решения, что удивительно, как мы сумели отхватить вполне приличные территории – видимо, противник все-таки опешил на какое-то время от нашей наглости, да и многие наши низовые командиры и личный состав оказались на высоте, – давайте вспомним, хотя бы, Гостомель…

Но под каким углом ни смотри на армию, изучая её изъяны – приходишь к выводу, что все проблемы имеют корни в новом мышлении общества, в новых ценностных ориентирах. Не может общество жить, полузабыв, что такое Родина, погрузившись в потребительство и вернувшись к состоянию “хлеба и зрелищ”, а армия при этом будет отдельным анклавом, где будут процветать самопожертвование, самоотдача, высокие мотивы, бескорыстие – и ходят такие по Российской земле военные с иконописными ликами и нимбами по окантовке офицерской фуражки….

Всё, чем больны мы – больна и армия. Только там это ещё сильнее, потому что там “непроветриваемое помещение”, и все бациллы, попадающие из общества в армию, там множатся интенсивнее. Когда мне в четырнадцатом году сказали, что нас приписали к ЮжВо, и это плохо, потому что он самый коммерческий – я стоял и минуту переваривал информацию… Округ? Коммерческий?? А потом сам все увидел и понял: когда пришло время передавать наши ополченческие соединения под командование кадровых военных из ЮжВо – мне прислали нового начштаба бригады. Он повёл себя так, что все в бригаде просто охренели: например, на заявках на дополнительное БК для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал “нах…я? ” Через две недели в Луганске местная военная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу – ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободные вакансии в разведроту. Он создал бизнес-подразделение, и такое стало довольно распространенным явлением.

Так что это, как не утрированная иллюстрация нового состояния общества, мораль которого сформировалась в постразвальные годы? Какой мотивации от армии можно ждать, когда все болячки общества проросли в ней махровым одеялом? Отсюда и пятисотые, отсюда и всё остальное – отсюда и генералы, у которых есть внуки, которых нужно обеспечить, потому что кто о них позаботится?